El primer ministro de Portugal pregunta a Holanda si "quiere quedarse fuera" de la UE

El primer ministro de Portugal, António Costa, considera que ha llegado el momento "de la clarificación política en Europa" para saber si es posible seguir siendo 27 países en la Unión Europea o 19 en la zona euro. Y señala directamente a Holanda.

"Más que un problema económico o financiero, es un problema político el que está planteado. Necesitamos saber si podemos seguir a 27 en la Unión Europea, a 19 (en la zona euro), o si hay alguien que quiere quedarse fuera. Por supuesto, me refiero a Holanda", ha afirmado António Costa, en una entrevista a la agencia Lusa.

Costa se refiere de nuevo a los Países Bajos como un auténtico lastre para la toma de decisiones conjuntas dentro del bloqueo europeo después de calificar de "repugnante" la actitud de este país cuando el ministro de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra, sugirió investigar por qué algunos países no disponen de margen presupuestario para afrontar la crisis del coronavirus pese a que la zona euro lleva siete años de crecimiento ininterrumpido. A pesar de que no nombró a ningún país en concreto, se refería a Italia y España, los dos socios de la UE más golpeados por el Covid-19.

El primer ministro subraya en la entrevista que "tal vez porque soy irritantemente optimista, me gustaría creer que Europa es realmente posible para hacerla a 27 y que la eurozona es realmente posible hacerla a 19, pero para conseguirlo necesitamos que todos tengan la capacidad política para no ser rehenes del populismo electoral", ha criticado.

"Una moneda común implica compartir un esfuerzo común"

Según Costa, fue con la crisis migratoria cuando se dio cuenta "de que Europa no estaba a la altura de la tarea de responder a 27, con al menos cuatro países con los que no se podía contar, ahora se sabe que, tal vez, no se puede responder a un desafío de esta naturaleza a 19, porque hay al menos un país en la zona euro que se resiste a entender que el hecho de compartir una moneda común implica compartir un esfuerzo común".

Y el primer ministro portugués va a más. Se muestra muy incisivo al afirmar que esta crisis no es una "cuestión de solidaridad, sino de racionalidad, porque la solidaridad es un término que puede usarse cuando hay un país que tiene un problema específico que lo afecta".

En esta crisis, continúa, "todos hemos sido golpeados por igual y esta pandemia pone en tela de juicio el funcionamiento del mercado interno en su conjunto. Todos tuvimos que cerrar las fronteras externas e internas y todos hemos paralizado nuestras economías. Por lo tanto, esta crisis es un caso de manual: un shock exógeno afecta a todos por igual, paraliza a todos y cuestiona el mercado interno".

El ministro de Finanzas de Holanda, Wopke Hoekstra, junto a Nadia Calviño.

Costa considera que tras la postura del Gobierno holandés hay criterios electorales y una nula capacidad para poner fin al populismo, lo que le hace preguntarse si debe o no estar en la UE. "Si, en vista de esto, no hay suficiente racionalidad para darnos cuenta de que realmente tenemos que responder juntos y no existe el coraje para resistir al populismo y si tienes miedo de las elecciones del próximo año, si comienzas a tener actitudes teniendo en cuenta los criterios electorales y no criterio responsables de todos los ciudadanos de la Unión Europea... Nos lleva a preguntarnos si podemos tener una zona euro con estos 19 Estados miembros, o si, de hecho, debemos tener otras formas de organización dentro de Europa", explica.

En este contexto, el primer ministro de Portugal se refiere al presidente francés, quien ha sugerido la necesidad de avanzar con mecanismos de cooperación mejorados en una Europa de geometría variable, considerando que esto ha demostrado que, "probablemente", Emmanuel Macron tendrá razón.

António Costa también ha lanzando un mensaje al Consejo de Europa, al que pide que esté a la altura de las responsabilidades y el desafío que se avecina, porque han sido "las capitales las que han estado limitando la capacidad de respuesta de la Unión Europea".

"Algunos miembros no permiten que la UE haga más"

"Siempre me cuesta ver cuándo se señalan las limitaciones de la Unión Europea en la fotografía del presidente de la Comisión", agrega. "La Comisión ha actuado hasta ahora al máximo de sus capacidades. Si la Unión Europea no hizo más, no fue por la Comisión, no fue por el Parlamento Europeo, no fue por el Banco Central Europeo. No hizo más porque algunos Estados miembros no han permitido que la Unión Europea haga más y, por lo tanto, la responsabilidad recae en el Consejo, solo el Consejo, los Estados miembros y no hay transferencia de responsabilidades a Bruselas", subraya.

Y continúa: "El Consejo Europeo debe darse cuenta de que no podemos decir al mismo tiempo que enfrentamos la mayor crisis que ha enfrentado Europa desde la Segunda Guerra Mundial y reaccionar como si estuviéramos hablando de una inundación que ha afectado a un estado miembro. (...) Lo que está en juego es una crisis de dimensiones que las últimas generaciones no conocían y se enfrentaron a un choque que fue absolutamente inesperado, externo y absolutamente simétrico para todos los Estados miembros".

"Si en estas condiciones no es posible que Europa garantice una capacidad de respuesta común ante este desafío, será preocupante para aquellos que creen en Europa y que juntos podemos superar los desafíos de esta crisis. Si no podemos superar los desafíos de esta crisis juntos, para desafíos pequeños no hace falta una Europa de este tamaño", concluye el primer ministro de Portugal.