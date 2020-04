"No vamos a asumir la hipoteca de Europa": Países Bajos dice "no es no" a los coronabonos

Una mayoría del Parlamento holandés ha dado este martes su respaldo al ministro de Finanzas, Wepke Hoekstra, en su rechazo a los "coronabonos" para que países del sur de Europa puedan hacer frente a las consecuencias financieras del coronavirus.



En una sesión parlamentaria previa a su participación en la videoconferencia del Eurogrupo prevista para la tarde de este martes, Hoekstra ha insistido en que es "imprudente e injusto" que todos los países de la UE garanticen "préstamos sin condiciones" a través de eurobonos a los países del sur, los más afectados por el coronavirus.



Además, explicó que, aunque se haga "con todas las buenas intenciones del mundo", emitir coronabonos hará que la economía de la UE "sea más débil, en lugar de más fuerte, y costará mucho dinero a Holanda".

Condiciones para "cada euro prestado"



El ministro defendió como "razonable y sensato" establecer condiciones a los países que quieran rescatar sus economías con fondos prestados del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), porque esos requisitos mínimos están "en el interés de Países Bajos" pero "también en el de los propios países" que usen ese dinero.



Sin dar más detalles de las condiciones que quiere que se apliquen "a cada euro prestado", Hoekstra señaló como ejemplo "la introducción de reformas económicas" en los países afectados y se preguntó por qué los holandeses "trabajan hasta los 67 años, y en otros países solo hasta los sesenta".



Aunque muchos diputados criticaron las "formas" en las que se expresó el ministro ante sus colegas europeos hace dos semanas, la mayoría del Parlamento considera las deudas de países como España e Italia como "una hipoteca" y respaldaron la negativa del Ejecutivo de Mark Rutte a emitir coronabonos.



"No vamos a asumir la hipoteca de toda Europa... No es no (a los coronabonos)", subrayó Pieter Omtzigt, diputado de Llamada Democristiana (CDA), uno de los partidos de la coalición que gobierna Países Bajos.

"No vamos a ser chantajeados"



El otro socio de Gobierno, Unión Cristiana, también se rebela contra los eurobonos. "Vamos a ser solidarios, pero no vamos a ser chantajeados", dijo su diputado, Eppo Bruins, sobre una postura también compartida por los liberales (VVD) de Mark Rutte.



Los progresistas de D66 (también parte de la coalición) y los verdes de GroenLinks y los socialdemócratas (oposición) han apostado por no imponer condiciones "innecesarias" al acceso al MEDE y consideraron que Holanda no debería ser "demasiado estricta", porque la recuperación económica del sur de Europa también beneficia a los holandeses.



Hoekstra insistió en que "es una necesidad compartida combatir la crisis y se requiere lógicamente la solidaridad de los Países Bajos" y recordó que si países como España o Italia necesitan fondos para hacer frente a la emergencia sanitaria (y no sus consecuencias financieras), Holanda "está dispuesta a ayudar sin condiciones".