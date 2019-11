Leopoldo López rompe su silencio tras el asalto a la sede de su partido por "esbirros de Maduro"

Después del asalto de varios encapuchados de las fuerzas oficialistas del régimen chavista de Nicolás Maduro a la sede nacional de Voluntad Popular (VP), el líder del partido opositor, Leopoldo López, ha roto su silencio enviando un audio a todos los demócratas venezolanos advirtiendo de que "no hay intimidación, ni capucha, ni fusil, ni organismo -se llame Digecin, Sebin, Policía Nacional, CICPC...-. No importa lo que nos hagan y lo que nos manden, seguimos adelante, no nos van a quebrar".

López acusa a los "esbirros" del régimen del "dictador Maduro" de "allanar" la sede nacional de La Sabana, de VP. "No es la primera vez que lo hacen, pero hemos respondido como siempre, con templanza, firmeza y frente alta". El líder democrtático "felicita" a sus compañeros de partido y asegura que el asalto les permite "reafirma la determinación y fuerza para tomar las calles en un día clave", este 16 de noviembre, en el que se han convocado protestas "dentro y fuera de Venezuela" contra Maduro.

El líder opositor vive hoy alojado por la hospitalidad del embajador español en caracas, Jesús Silva, desde el pasado abril. Desde entonces, mantiene una posición discreta, sin declaraciones públicas, para no comprometer a su anfitrión. Peor este asalto ha sido el detonante de este mensaje distribuido a las redes de VP yq al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en primicia. "La calle es el terreno de la lucha", insiste López, "con la gente, con vocación, con voluntad, con irreverencia, con fuerza y con presencia en todos y cada uno de los rincones".

El preso político López -quien se entregó en febrero de 2014 tras ser acusado de instigar altercados- fue liberado el pasado abril en un levantamiento del presidente encargado, Juan Guaidó -reconocido por más de 50 países, entre ellos España, como el presidente legítimo de Venezuela-, que anunciaba la caída de Nicolás Maduro y el inicio de una etapa de transición hacia la democracia con un Gobierno de unidad nacional. Todo esto, después de unos meses en arresto domiciliario, y después de más de cuatro años encarcelado y aislado en lo alto de una torre herrumbrosa de la cárcel militar de Ramo Verde, fuera de Caracas.

El fracaso de la operación, apoyada por sectores del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y por EEUU y Rusia, le obligó a refugiarse ne la residencia del embajador español en Caracas, Jesús Silva.

Desde entonces, la sede diplomática española permanece cercada por vehículos y agentes de la Seguridad del régimen. Y Leopoldo López, que el primer día desafió a estas fuerzas saliendo a las puertas de la Embajada para atender a los medios de comunicación, permanece en silencio, sin hacer declaraciones públicas y coordinando en secreto las labores opositoras con el liderazgo público de Guaidó.

Pero la entrada de los encapuchados a "la Sabana" -sede del partido- ha provocado que López salga a la luz, al menos a través de un mensaje sonoro, llamando a los venezolanos a participar este sábado en la "gran protesta que ha sido convocada por nuestro presidente Juan Guaidó en Venezuela y fuera de nuestras fronteras".

Continúa Lopez en su mensaje: "Salgamos a la calles, salgamos de la dictadura. Y como dice el presidente Guaidó, de ahí a una protesta permanente, sostenida, con la vocación de cambio de millones de venezolanos".

Maduro, "cobarde"

Así, López se dirige al "cobarde de Maduro", que ha "enviado a grupos armados a la sede de Voluntad Popular. ¿Cuándo vas a entender que no nos van a quebrar? Ni la cárcel, ni el exilio ni los asesinatos nos han detenido, al contrario nos han hecho seguir con más fuerza".

Leopoldo López, cuyo padre es hoy eurodiputado en el Grupo Popular tras salir elegido en las listas del PP en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, augura que este sábado "el dictador verá esa fuerza cuando el pueblo venezolano salga a la calle" con los representantes de Voluntad Popular "en la primera línea". El líder democrático exhorta a los venezolanos "a todos, no importa quién seas", a convertir "esta indignación en acción y que mañana [por este sábado] hable la calle".

El asalto se produjo en la tarde de este viernes, cuando un grupo de agentes encapuchados de la fuerza pública venezolana irrumpió en la sede de Voluntad Popular en Caracas. Tras ordenar a los allí presentes que se tiraran al suelo y entregaran sus teléfonos móviles, los asaltantes -con armas largas al hombro- abandonaron el lugar 40 minutos después sin identificarse. Se llevaron ordenadores, los móviles, documentación y una cantidad de dinero sin determinar.



El dirigente de VP Roland Carreño dijo a periodistas que los supuestos funcionarios también robaron los documentos de identidad a las cerca de 30 personas, entre colaboradores y militantes del partido, que se encontraban en el lugar ultimando detalles de la manifestación de este sábado.



Guaidó acudió poco después a la sede de su partido y aseguró que este tipo de actos fortalece las razones para participar en la marcha "multitudinaria porque no hay obstáculo que detenga nuestro avance a la libertad y la mejor Venezuela". La marcha contra el chavismo se encontrará con otras impulsadas por Maduro, que ha convocado a movilizaciones "en defensa de la revolución".