Tras Clinton, Bloomberg también descarta presentarse a las presidenciales de EEUU en 2020

El exalcalde de Nueva York y empresario Michael Bloomberg también anunció este martes que no aspira a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2020, desanimado ante la gran cantidad de demócratas que ya han mostrado su interés en la Casa Blanca.

Con una columna de opinión en el medio Bloomberg, en la que dio a conocer su decisión, se puso fin a la larga espera de diversos sectores del país para conocer si el multimillonario daría nuevamente el salto a la política activa y se sumaría a la extensa lista de candidatos a la Casa Blanca.

"Nunca ha sido un secreto que considero a Donald Trump una amenaza para nuestro país", comenzó señalando Bloomberg en la nota, en la que recordó que el pasado otoño invirtió más de 100 millones de dólares para apoyar candidatos demócratas para las elecciones de medio término.

Bloomberg, que ha estado evaluando desde 2016 la posibilidad de presentarse como candidato y ha mantenido hasta hoy la expectativa, indicó además que es imprescindible que los demócratas nominen a un candidato que pueda derrotar a Trump "y unir nuevamente al país".

Bloomberg estuvo primero con el Partido Demócrata, luego cambió a las filas republicanas para aspirar a la alcaldía de Nueva York en el 2001, y cuatro años después revalidó nuevamente como republicano.

Su último cuatrienio lo ganó como independiente y se mantuvo así hasta el año pasado, cuando se registró nuevamente como demócrata, lo que para muchos era un paso más para lanzar su candidatura para 2020.

La semana pasada representantes del multimillonario estuvieron evaluando posibles sedes de campaña y hasta comenzaron a realizar entrevistas con miras a contratar posible personal de campaña, según informaron medios locales.

"Sé lo que acarrea lanzar una campaña ganadora y cada día cuando leo las noticias me frustro más con la incompetencia en la Despacho Oval. Sé que podemos hacerlo mejor como país. Y creo que derrotaría a Donald Trump en una elección general", escribió.

"Pero tengo clara la dificultad de ganar la nominación demócrata en un campo tan saturado", afirmó el empresario y filántropo, de 77 años, quien indicó que el próximo paso ahora será precisamente continuar con su labor de filantropía.

Clinton no repetirá

La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton aseguró este martes que no concurrirá a las elecciones de 2020, con lo que descarta la posibilidad de un nuevo enfrentamiento con el actual presidente, el republicano Donald Trump.

"No voy a competir" en las elecciones de 2020, afirmó Clinton en una entrevista con una emisora estatal de Nueva York, en la que despejó las dudas sobre una hipotética candidatura suya que se habían mantenido en los últimos meses. Clinton remarcó que, no obstante, "seguiría trabajando y defendiendo" los temas en los que cree.

"No estamos solo polarizados. Nos hemos metido, realmente, en campos opuestos de manera como no he visto en mi vida adulta", recalcó en clara referencia al gobierno de Trump. Por ello, Clinton insistió que "va a seguir hablando" y no va a ir "a ningún lado".

En este sentido, la exsecretaria de Estado bajo el mandato del presidente Barack Obama anunció que tendrá un papel activo en el siguiente ciclo electoral, donde las primarias demócratas registran ya catorce aspirantes de la candidatura presidencial. Este fin de semana, el senador Bernie Sanders, quien disputó ya la candidatura a Hillary Clinton en 2016, confirmó su intención de competir de nuevo.

La nutrida contienda por la candidatura demócrata a las presidenciales de 2020 cuenta entre los aspirantes con las senadoras Kamala Harris, Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand, así como con el exsecretario de Vivienda Julián Castro, entre otros.

Clinton aseguró que se había reunido en las últimas semanas con algunos de los aspirantes para darles su opinión acerca de la nueva batalla electoral. Otras figuras demócratas sobre las que se especula su posible candidatura son el exvicepresidente Joseph Biden y el popular excongresista estatal de Texas Beto O'Rourke.

El eventual candidato demócrata se enfrentará a Trump, quien ya ha confirmado que buscará la reelección en los comicios del próximo año y este martes se refirió con sorna a la decisión de la que fuera su rival en 2016. "Oh, vaya, ¿significa eso que no podré competir de nuevo contra ella? ¡La echaré tanto de menos!", escribió Trump en tono de burla en un tuit.