El juez retira del jurado al miembro que se retractó de su voto de culpabilidad sobre Pablo Ibar

El caso de Pablo Ibar se tensa cada vez más. Ibar lleva 24 años en la cárcel y 16 en el corredor de la muerte esperando su ejecución. Pero hace dos semanas, el juicio se repitió. El jurado volvió a visionar el vídeo del asesinato que le inculpó de un triple homicidio en 1994, del cual siempre se ha declarado inocente.

El jurado falló, con unanimidad, que Ibar es culpable. Pero la defensa del español no entendió el porqué de ese veredicto: "No se puede entender que hayan fallado por unanimidad. Que hubiera un juicio nulo por disconformidad de algún integrante, bueno, pero ¿culpable? No lo puedo entender".

El juez Bailey ha convocado una audiencia para sentencia (pena de muerte o cadena perpetua) para el próximo 25 de febrero.

El juez retira al miembro arrepentido

Pero el juicio ha tomado otro giro inesperado: el juez comunicó este jueves su decisión de excluir del jurado al hombre que se "arrepintió" del veredicto de culpabilidad y denunció haber recibido "presiones", a lo que la defensa ha anunciado que presentará un recurso.

A no ser que prospere el recurso de la defensa, una jurado suplente ocupará el puesto de Collins para el próximo 25 de noviembre, cuando el jurado decida si Ibar es otra vez condenado a muerte -ya lo estuvo de 2000 a 2016-, como pide la Fiscalía. Si el jurado no vota de manera unánime, Ibar recibirá una sentencia de cadena perpetua.

El jefe de la defensa de Ibar, Benjamin Waxman, ha señalado que presentarán un recurso ante la corte de apelaciones del cuarto distrito de Florida para revertir la decisión comunicada por el juez Dennis Bailey y lograr que el jurado arrepentido, Collins, no sea excluido.

Si el "arrepentido" de haber declarado culpable al acusado hispano-estadounidense estuviera en el jurado, sería menos probable que el fallo sea unánime.

Collins denuncia presiones durante el juicio

La semana pasada, Collins notificó por teléfono al tribunal que su arrepentimiento de su voto de culpabilidad, y días después se conoció que en una página de Internet una persona que usaba un apodo había denunciado haber sufrido "presiones increíbles" y "bullying (acoso) no intencionado" durante las deliberaciones del jurado del juicio a Ibar.

"Sentí como si me derrumbase bajo la presión de la mayoría, en lugar de ante la fuerza de las evidencias", escribió Collins, usando un apodo en una de sus cuentas de Reddit para describir lo que sintió durante las deliberaciones del jurado.

El juez Bailey reprendió a Collins por haber escrito en redes sociales sobre el juicio y le conminó a no hablar con nadie del caso ahora que ya no será jurado.