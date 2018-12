Theresa May reúne a sus ministros de urgencia y sopesa retrasar la votación del 'brexit'

May este lunes, en Downing Street Reuters

Suspense hasta el final. La primera ministra británica, Theresa May, ha convocado de urgencia a sus ministros a una reunión de urgencia. El motivo: la inminente votación definitiva para aprobar el 'brexit' este martes en el Parlamento británico podría retrasarse unos días.

Así lo aseguran fuentes del Gobierno británico a varios medios como el Daily Telegraph. Sin embargo, un portavoz de Downing Street ha asegurado a la agencia Reuters que la votación tendrá lugar tal y como estaba prevista y que la reunión del Gabinete entra dentro de "los contactos frecuentes" sobre el brexit.

Se trataría de un esfuerzo desesperado por conseguir cambiar las tornas de la votación, que hasta ahora apuntaban hasta una derrota casi segura para la primera ministra británica.

El acuerdo alcanzado por la UE y Reino Unido para regular los términos del divorcio y marcar las líneas de la relación futura entre ambas partes necesita del voto afirmativo de 320 parlamentarios. Los conservadores suman 317 en Westminster pero ni siquiera en las filas tories iban a votar en el mismo sentido.

La estrategia de May para sacar adelante al acuerdo y sobrevivir políticamente se centra en repetir un mantra confirmado por Bruselas, no hay margen para negociar otro acuerdo. "Si este acuerdo no sale adelante, volvemos a la casilla de salida", ha advertido.