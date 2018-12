La Cámara de los Comunes obliga a May a ofrecer toda la información legal sobre el 'brexit'

May este lunes durante su comparecencia en el Parlamento Reuters

El Gobierno británico se ha comprometido este martes a publicar toda la información legal sobre el brexit después de perder una votación en la Cámara de los Comunes en la que los parlamentarios han declarado al Gabinete de Theresa May en desacato.

El Partido Laborista lanzó el órdago el lunes al acusar formalmente a Downing Street de desobedecer al Parlamento por no publicar el informe completo que solicitaron a los expertos sobre las implicaciones legales del Acuerdo de Salida de Reino Unido de la UE.

A la acusación se han sumado posteriormente los grupos opositores del Partido Liberal Demócrata, el Partido Nacionalista Escocés, el Partido Nacionalista Galés (Plaid Cymru) y Los Verdes, además del Partido Unionista Democrático (DUP), socio de Gobierno de May.

En la votación celebrada este martes, los comunes han determinado por 311 votos a favor y 293 en contra que May y sus ministros están en desacato por no difundir las conclusiones legales de la Fiscalía General sobre el acuerdo de divorcio entre Londres y Bruselas.

Entre los votos a favor de declarar en desacato al Gobierno se cuentan los del DUP, cuya líder, Arlene Foster, ya advirtió la semana pasada de que está dispuesta a dejar caer a May y su equipo si no modifican un acuerdo para el brexit que considera perjudicial para Irlanda del Norte.

"Esta Cámara ha hablado y lo ha hecho de forma significativa. Ahora el Gobierno debe publicar al completo el consejo legal de la Fiscalía General", ha dicho el ministro para el Brexit 'en la sombra' del Partido Laborista, Keir Starmer, según informa BBC.

El enlace del Gobierno con el Parlamento, Andrea Leadsom, ha respondido que "el Gobierno ha escuchado y publicará al completo el consejo legal de la Fiscalía General, aunque, dadas las serias cuestiones constitucionales que plantea, se enviará primero a la Comisión de Privilegios".

DEBATE "CORROSIVO"

La propia May ha podido hacer uso de la palabra horas después para denunciar que las discusiones parlamentarias "han ido demasiado lejos". "Es corrosivo para nuestra política", ha dicho al abrir un nuevo debate sobre el brexit de cara a la votación que se producirá el 11 de diciembre sobre el acuerdo cerrado con la UE.

Lejos de amainar, el líder laborista, Jeremy Corbyn, ha reprochado a May que "todavía no sabemos cómo va a quedar nuestra duradera relación con la UE". "Y por eso hay muchos diputados que no quieren votar un brexit ciego, dar un salto en la oscuridad sobre el futuro de Reino Unido", ha subrayado.

Entre las voces críticas se ha situado, como viene siendo habitual desde su renuncia como ministro de Exteriores, precisamente por su disconformidad con la 'hoja de ruta' para el Brexit, Boris Johnson, que ha insistido en que la ideada por May no es la única fórmula para romper con la UE.

"Tenemos muchas otras opciones", ha dicho, augurando una nueva derrota para el Gobierno en la votación del 11 de diciembre. "Para ver el camino a seguir, necesitamos entender lo que pasará el próximo martes si, como espero, la Cámara de los Comunes tumba este acuerdo", ha señalado.