Cómo adelgazar con la respiración: descubre la técnica del método Matmu

¿Sabías que según el último Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE), más de la mitad de los españoles sobre obesidad, siendo el 15,5% mujeres? Datos preocupantes sin duda, que hacen aún más necesaria la integración de una dieta equilibrada y de ejercicio físico en nuestro día a día.

Precisamente si lo que quieres perder peso para alcanzar un peso saludable, no dudes en ponerte en manos de un especialista y dejar a un lado las dietas milagro o demasiado restrictivas, nada recomendables para la salud. En este caso, nada mejor que una dieta saludable, con una vida activa y por qué no... También con uno de esos métodos virales para perder peso que podrá convertirse en tu aliado.

Y no, esta vez no hablamos del método viral 12-4-30, ni del entrenamiento japonés para adelgazar practicando solo 5 minutos al día, de hecho en esta ocasión lo que te proponemos no requiere ningún ejercicio que no sea simplemente respirar.

La importancia de respirar bien para acelerar el metabolismo

¿Sabías que respirar bien, no solo asegura oxígeno en nuestros pulmones, sino que también puede ayudarte a quemar grasas e incluso convertir los azúcares de los alimentos en energía? Así es, has leído bien, aprender a respirar puede ayudarte a acelerar tu metabolismo y a quemar más calorías. De hecho, por cada litro de oxígeno que consumas estarás quemando aproximadamente unas 5 calorías.

Y no, para ello no será necesario que respires más rápido, ni que hiperventiles, simplemente tendrás que aprender a respirar en profundidad. Y es que, por si no lo sabías, normalmente utilizamos tan solo una tercera parte de nuestra capacidad pulmonar debido a que mantenemos una respiración superficial en la que solo cogemos medio litro de aire por cada respiración, quemando solo 2,5 calorías.

Una cifra muy diferente a la de una persona que sí haya entrenado su capacidad pulmonar, la cual puede incluso a tomar hasta tres litros y medio y quemar en torno a 17,5 calorías.

¿Qué es el método Matmu y cómo es posible adelgazar respirando?

En esta ocasión, queremos hablarte de el método o técnica Matmu. Una técnica basada precisamente en la forma en la que respiramos, en la colocación postural y en los estiramientos de meridianos con los que podremos acelerar nuestro metabolismo.

Precisamente esto es lo que ha divulgado y popularizado Joaquín Almería, un científico español experto en medicina tradicional china. Este método al que ha dado nombre de Matmu, propone implementar en nuestra rutina una serie de ejercicios respiratorios durante un período de 30 días.

Ejercicios para los que no necesitarás sudar o cansarte, simplemente se tratará de aprender a respirar mejor a través de ejercicios como por ejemplo la respiración diafragmática o la abdominal, muy utilizadas en yoga y meditación.

En cuanto a la fiabilidad de este método, Joaquín Almería explica en su libro un estudio que se llevó a cabo en Australia y en el que unos bioquímicos científicos demostraron que cada cuatro kilos y medio que perdemos de peso, solo medio se pierde a través de las heces, el sudor y la orina, mientras que los otros cuatro se queman a través de la respiración.

Otro dato revelador en torno a ello, es que según el British Medical Journal, el 80% de la grasa corporal que se quema, se expulsa por la nariz a través del dióxido de carbono.

¿La importancia de ser consciente de cómo respiras?

Hablar de aprender a respirar puede sonar innecesario, pero la realidad es que normalmente respiramos de una manera automática y sin prestar atención a hacerlo bien. De hecho, algunas disciplinas orientales como el pilates o el yoga trabajan precisamente la importancia de lograr una respiración plenamente consciente y utilizando toda nuestra capacidad pulmonar durante la realización de los ejercicios.

En cambio, para esta técnica que te proponemos no necesitarás recurrir a ninguna postura o ejercicio en concreto, sino simplemente practicar la respiración consciente en un lugar tranquilo y durante unos diez minutos a través de diferentes ejercicios de respiración.

¿Cómo aplicar las técnicas del método Matmu en casa?

Si ya estás pensando en ponerla en práctica cuanto antes, te adelantamos que para hacer esta técnica y como explica el mismo Joaquín en su libro, es mucho más productivo llevarla a cabo en cortos períodos de tiempo y varias veces veces al día que hacerla mucho tiempo seguido.

Aunque lo mejor es comenzar con sesiones de unos 9 o 10 minutos varias veces, dependerá del grado de sobrepeso, de los resultados que se busquen y del propio esfuerzo que podamos poner por nuestra parte en este tipo de respiración conocida como NALPRE (Nasal, Abdominal, Lenta, Profunda, Rápida y Exhalamos más que Inhalamos).

Respirar con el abdomen

Uno de los primeros ejercicios del método Matmu es aprender a respirar con el abdomen y no con el tórax como hacemos normalmente de forma automática.

Este es un ejercicio que te llevará práctica sobre todo al principio y en el que para empezar necesitarás llenar al máximo el tórax hasta que no haya más espacio en este, el cuerpo se verá obligado a guardar el aire que seguimos metiendo pero en el abdomen.

Respiración profunda y rápida

Tanto la respiración profunda como la rápida son claves para el funcionamiento de la técnica Matmu, pero es necesario conseguir un equilibrio entre ambas. Una vez hayamos conseguido ese equilibrio entre respiración rápida y lenta, haremos movimientos circulares con los brazos elevados por encima de la cabeza, a la vez que respiramos.

Si consigues llevar a cabo bien todos los movimientos conseguirás llegar a una sensación muy concreta, fruto de los tres pilares fundamentales de la técnica: hipoxia, hipercapnia y aumento de óxido nítrico.

Beneficios de respirar bien

Aumenta el número de glóbulos rojos: Una buena oxigenación ayuda a producir una mayor cantidad de sangre y con ello, se facilita la eliminación de toxinas.

Mejora la asimilación de alimentos: El oxígeno participa en nuestro metabolismo y en la forma en la que asimilamos los alimentos para transformarlos en energía.

Favorece el funcionamiento del sistema nervioso: Haciendo una rutina de respiración pausada y profunda podremos también calmar el corazón acelerado, un músculo agotado o superar estados de ansiedad y estrés.

Mayor fuerza y salud a los pulmones: Mejorando nuestras respiraciones, mejoraremos nuestra capacidad pulmonar previniendo enfermedades respiratorias y brindando mayor elasticidad a este órgano.

Mejora la salud del corazón: Respirando mejor aumentaremos la vitalidad de este órgano y aumentaremos la eficiencia de las funciones cardíacas.

