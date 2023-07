La infusión adelgazante con la que conseguirás decir adiós a las piernas hinchadas

No cabe duda, las infusiones llevan siendo desde siglos atrás las mejores aliadas para mejorar la salud e incluso frenar o aliviar diferentes dolencias. Pero en los últimos años, muchas de estas infusiones han pasado a popularizarse también por ser unas grandes aliadas para adelgazar y conseguir un peso saludable. Y es que, aunque sabemos que no existen pócimas milagrosas para perder peso, que no incluyan una dieta equilibrada como la dieta mediterránea española, o ejercicio físico, sí que existen algunas opciones que podrán ayudarnos en este proceso.

En concreto, hoy vamos a hablarte de los beneficios de una de estas infusiones para la que tan solo necesitarás hacer uso de dos ingredientes. Una infusión perfecta para tomar fría y refrescarte en los días de calor y que además cuenta con un delicioso sabor cítrico. Con ella además de ayudarte a perder peso, también podrás reducir esa molesta sensación de piernas hinchadas que a menudo afecta a las mujeres. Toma nota.

La infusión adelgazante para decir adiós a las piernas hinchadas

Si aún no sabes de qué tipo de infusión te hablamos, te adelantamos que esta incluye dos ingredientes: el limón y la caléndula.

Una mezcla interesante que combina sabor cítrico del limón con el delicado aroma floral de la caléndula, siendo ambos ingredientes conocidos por sus buenísimas propiedades para la salud.

Por un lado, el limón es una excelente fuente de vitamina C y antioxidantes, que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y combatir los radicales libres en el cuerpo. Por otro lado, la caléndula, también conocida como "caléndula officinalis", es una planta con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que se ha utilizado desde mucho tiempo atrás para aliviar problemas digestivos y cuidados de la piel.

Cómo puede ayudar a adelgazar la infusión de caléndula y miel

La infusión de limón y caléndula, aunque por sí sola no es una solución mágica para perder peso, sí que puede ser una opción beneficiosa para combinar con una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Entre las formas en las que esta infusión puede contribuir en el proceso de pérdida de peso encontramos:

Baja en calorías: La infusión de limón y caléndula generalmente no contiene calorías significativas, siempre y cuando no se le agreguen azúcar u otros edulcorantes. Beber agua o infusiones sin calorías en lugar de bebidas azucaradas puede ayudar a reducir la ingesta calórica total.

La infusión de limón y caléndula generalmente no contiene calorías significativas, siempre y cuando no se le agreguen azúcar u otros edulcorantes. Beber agua o infusiones sin calorías en lugar de bebidas azucaradas puede ayudar a reducir la ingesta calórica total. Ayuda a hidratarte: Mantenerse bien hidratado es esencial para el buen funcionamiento del cuerpo y puede ser útil para controlar el apetito. A veces, la sed se confunde con el hambre, y beber suficiente agua o infusiones puede ayudar a evitar comer en exceso.

Mantenerse bien hidratado es esencial para el buen funcionamiento del cuerpo y puede ser útil para controlar el apetito. A veces, la sed se confunde con el hambre, y beber suficiente agua o infusiones puede ayudar a evitar comer en exceso. Potencia el efecto saciante: Algunas personas encuentran que el limón puede tener un efecto saciante leve debido a su sabor ácido, lo que podría ayudar a reducir el deseo de comer en exceso. Sin embargo, este efecto puede variar en cada persona.

Algunas personas encuentran que el limón puede tener un efecto saciante leve debido a su sabor ácido, lo que podría ayudar a reducir el deseo de comer en exceso. Sin embargo, este efecto puede variar en cada persona. Propiedades digestivas: Tanto el limón como la caléndula tienen propiedades que pueden ayudar a mejorar la digestión. Una digestión saludable es importante para absorber los nutrientes adecuadamente y mantener un buen equilibrio en el cuerpo.

Tanto el limón como la caléndula tienen propiedades que pueden ayudar a mejorar la digestión. Una digestión saludable es importante para absorber los nutrientes adecuadamente y mantener un buen equilibrio en el cuerpo. Propiedades diuréticas: El limón y la caléndula en infusión pueden tener propiedades diuréticas suaves que ayudan a eliminar líquidos. En el caso del limón, este cuenta con el ácido cítrico que estimula la función renal, mientras que la caléndula ha sido utilizada tradicionalmente como diurético natural.

Infusión de limón y caléndula, una aliada para las piernas hinchadas

La sensación de piernas hinchadas es otro de los problemas que a menudo sufrimos las mujeres, bien por cambios hormonales, por altas temperaturas, problemas circulatorios... En cualquier caso, la infusión de limón y caléndula podrá ayudarte a aliviar esa sensación en las piernas.

Y es que, precisamente gracias a sus propiedades diuréticas suaves, ayuda a aumentar la producción de orina facilitando la eliminación de líquidos acumulados en el cuerpo, incluyendo las piernas.

Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, también podrás reducir la inflamación y la hinchazón en las piernas sobre todo cuando esta esté relacionada con la retención de líquidos o problemas circulatorios. Esto unido a los compuestos que contienen el limón y la caléndula y que también pueden ayudar a mejorar la circulación, convierte a esta infusión en una gran aliada.

Cómo preparar paso a paso la infusión de limón y caléndula

Ingredientes:

Flores de caléndula secas o frescas (1-2 cucharadas)

Rodajas de limón (1 limón)

Agua (2 tazas)

Preparación:

Lava las flores de caléndula si son frescas, para eliminar cualquier suciedad. En el caso de que sean secas no será necesario que las laves. Lleva el agua a ebullición en una cacerola o en una tetera. Agrega las flores de caléndula en el agua hirviendo y retira la tetera del fuego. Deja que las flores se infusionen en el agua caliente unos 10-15 minutos. Cuanto más tiempo las dejes, más fuerte será el sabor y los beneficios de la infusión. Corta un limón en rodajas finas y agrega las rodajas de limón a la mezcla removiendo suavemente. Vierte la infusión en una taza y deja que se enfríe un poco antes de beberla.

