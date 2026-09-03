El método para ponerse en forma de Javier Butragueño y Boticaria García: sesiones de 15 minutos y dos días por semana

Septiembre sabe a rutina, pero para muchas supone una bocanada de aire fresco. De hecho, en la redacción se ha comentado ya en estos días cómo este mes marca una especie de año nuevo, repleto siempre de buenos propósitos. De repente, la agenda se llena de checks que, día tras día, se van cumpliendo.

Sin duda, una de esas tareas que se encuentra en el horizonte es la de hacer ejercicio, un must tras la llegada del fin del verano. Y sobre ello saben de sobra Boticaria García y el doctor en Ciencias de la Salud y el Deporte Javier Butragueño, que han formado una alianza perfecta para ayudar a las mujeres a estar en forma este curso. Y, además, ¡de forma sencilla!

Los dos expertos dan una serie de pautas para que la práctica de deporte sea lo más accesible posible y, sobre todo, para no caer en el click fácil que luego no ayuda a mantener una rutina. "Ir picoteando vídeos de entrenamiento en YouTube es como intentar construir una casa poniendo ladrillos donde te apetece, no va a funcionar", explica el experto.

La farmacéutica y nutricionista Marian García continúa el discurso de esta dupla infalible de la salud: "Esto no va de sudar, sudar y cansarte. Esto va, Butra, de estrategia".

Y es que uno de los errores habituales de aquellas que se disponen a hacer ejercicio sin demasiada experiencia previa, es querer realizarlo todo en apenas unos días, algo que carece de sentido.

En el libro Mujeres de Hierro (Editorial Planeta, 2026), firmado por los dos profesionales, ambos proponen, partiendo de su experiencia y saber hacer, un circuito que cuenta con algo fundamental: la evidencia científica y, por ende, resultados reales.

Se trata del método bautizado como Tris-Tras que, según el tándem, toma entre unos 15 y 20 minutos por sesión y se realiza dos días por semana, al menos en el comienzo. "La ciencia dice que es suficiente para empezar a obtener beneficios metabólicos si lo haces de manera constante", cuenta Boticaria García.

Igualmente, la divulgadora destaca la siguiente idea: "Cuando estés preparada, si lo deseas, podrás subir la frecuencia, pero siempre es importante respetar el descanso". Este último apunte es fundamental, sobre todo para esas personas que aún no se llevan demasiado bien con la práctica deportiva.

Para poner en práctica el Método Tris-Tras lo más importante son las ganas. Foto de Andre Tan en Unsplash

Javier Butragueño toma el relevo de García e indica algo esencial. Cuando se arranque con los nuevos hábitos, mantenerlos es una de las tareas más complicadas y, de forma increíble, siempre hay una excusa perfecta para ello. Pero con el método Tris-Tras es difícil escaquearse:

"No hace falta ir al gimnasio. Con unas bandas elásticas puedes empezar a entrenar en tu casa y en pijama. En un parque, en la playa o en la habitación de un hotel", asegura.

Y la creadora de contenido refuerza además la cuestión que antes abordan de forma más sutil. Al igual que no es necesario entrenar 24/7 también es importante "olvidar esos retos explosivos que duran tres semanas" y que carecen de sentido.

"La idea es sencilla pero profundamente científica. El cuerpo cambia cuando recibe pequeños estímulos repetidos en el tiempo", apostilla.

Porque, como dice Javier, cada gesto cuenta, cada tris suma, cada tras deja huella.

"No se trata de hacerlo perfecto ni de hacerlo todo, sino de hacerlo a menudo, porque repetición es perfección. ¿Te animas a un Tris-Tras?", concluye, pasándole el balón a esas mentes ansiosas por hacer de este septiembre un comienzo de curso repleto de nuevos propósitos que, esta vez, sí se cumplirán.