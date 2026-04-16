Boticaria García y su medición de la salud con el semáforo del pis: "Da pistas sobre la hidratación y la longevidad"

Hay rituales cotidianos que a priori pueden parecer un poco extraños pero que luego se integran de forma natural en el día a día y hablan mucho de lo que somos. Incluso a nivel organismo.

Si eres de las que mira el pis atentamente antes de tirar de la cadena, tranquila, no estás sola. Y la prueba de ello es la última pieza en vídeo de Boticaria García para esta revista.

El gesto de lanzar la mirada hacia el fondo del inodoro es hacer casi un pequeño estudio de salud en casa. "Puede darte una pista rápida sobre cómo anda tu hidratación", explica la divulgadora, que ya supera los 900 mil seguidores en Instagram.

Para hablar de qué supone el cambio de tono de la micción utiliza un concepto muy visual: el del semáforo, que se aleja mucho de esas fiestas que antes poblaban las discotecas para encontrar pareja o algún casi algo.

Así, los colores que regulan la conducción se separan del volante y comienzan a hablar el lenguaje médico.

"Semáforo verde: si tu pis es color limonada clara, perfecto", dice. Esa tonalidad suave, casi transparente, es el equivalente fisiológico a que todo marcha como debería.

Es decir, estás bien hidratada, tu cuerpo funciona como un engranaje afinado y elimina residuos sin esfuerzo.

El naranja, sin embargo, pide atención. "Si es amarillo más intenso, probablemente necesites beber más agua". No es una emergencia, pero sí una pequeña alerta de que la situación podría mejorar y, además, de forma muy sencilla.

A veces, las reuniones, los hilos de correo interminables y las horas que se pasan en el transporte público hacen difícil incluso los impulsos más naturales.

Por último, está el rojo, que, al igual que en las luces de tráfico, aquí también se traduce en peligro. "Si el color es té oscuro, es señal de deshidratación", advierte. Aquí ya se acabaron las metáforas: el organismo está concentrando la orina porque le falta líquido, ¡hay que actuar ya!

Imagen de archivo de un baño. Foto de Phil Hearing en Unsplash

Lo interesante es que esta pequeña observación diaria que la farmacéutica y nutricionista ilustra de forma sencilla y visual no se quede en lo anecdótico, sino que se tome acción.

Y es que, por otra parte, es una cuestión que enlaza también con la longevidad. "Tiene que ver mucho más de lo que parece", asevera Boticaria García.

El agua no es sólo un acompañante, es protagonista total. Ayuda a los riñones a filtrar, facilita la circulación sanguínea, regula la temperatura corporal y permite que las células hagan su trabajo sin quejarse.

Se trata de una aliada esencial que a veces olvidamos por el camino, entre tareas agendadas que quizás no tengan tanta importancia como lo básico.