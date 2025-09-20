Una chef española, tajante: "Para que los espárragos no amarguen, el truco es hervirlos con leche y granos de café"

0 votos

Los espárragos son un producto estrella en cualquier cocina saludable, pero también uno de los más difíciles de preparar. Y es que su sabor amargo puede arruinar el mejor de los platos.

Tanto los espárragos verdes como los blancos son una fuente excelente de fibra, antioxidantes y vitaminas. Sin embargo, muchos cocineros caseros evitan incluirlos en sus menús porque su sabor amargo puede resultar demasiado intenso.

Este matiz se debe a ciertos compuestos naturales presentes en la planta que, al cocerse de forma convencional, no siempre desaparecen.

Ahora, la escuela culinaria El Gusto es Nuestro comparte un método casero, fácil y sorprendente para eliminar ese amargor sin perder ni un ápice de sabor ni textura.

Lo sorprendente es que la clave no está en la sal que se le incorpora al hervirlos, sino en la leche y unos granos de café. Un truco sencillo y poco conocido que logra neutralizar ese amargor y realzar el sabor natural de los espárragos.

Eliminar el amargor de los espárragos

Según El Gusto es Nuestro, la solución pasa por combinar agua, leche y café en la cocción, y no, no se trata de añadir más sal ni de camuflarlos con salsas pesadas.

La técnica de los chefs de la escuela culinaria no solo elimina el amargor, también aporta una textura tierna y un resultado más aromático. Estos son los pasos para aplicarla en casa:

Preparar los espárragos

Empieza por retirar los extremos duros de cada espárrago. A continuación, pélalos bien con un pelador o cortador para asegurarte de que no queden fibras duras. Hervir la mezcla

En una olla amplia, pon a hervir una mezcla de agua, leche y unos granos de café. Añade también un pellizco de sal. Esta combinación es la que obra el milagro: la leche suaviza el sabor y el café ayuda a neutralizar el amargor. Añadir los espárragos

Cuando la mezcla llegue a ebullición, introduce los espárragos. Tapa la olla para que el vapor contribuya a una cocción uniforme. Tiempo de cocción

Déjalos cocer durante 12 minutos. Pasado este tiempo, retíralos del fuego para que no pierdan su color ni sus propiedades. El toque final para emplatar

Como truco de presentación, puedes cortar unas láminas de espárragos crudos y utilizarlas para decorar el plato. Aportan frescor, textura y un toque visual elegante.

El detalle que más sorprende es la presencia de los granos de café en la receta. Aunque pueda sonar extraño, este ingrediente logra equilibrar el sabor sin dejar un regusto a café en el plato.

Se trata de un recurso gastronómico poco conocido, pero muy eficaz, que cada vez gana más adeptos.

La leche, por su parte, no solo ayuda a suavizar el amargor, también aporta cremosidad y un acabado más delicado a la textura de los espárragos. El resultado es un plato perfecto, más fácil de disfrutar, incluso para quienes no suelen ser fans de esta verdura.

Los espárragos ya no tienen por qué ser una verdura complicada o poco apetecible. Gracias a este truco con agua, leche y granos de café, es posible disfrutar de todo su sabor sin rastro de amargor.

El método de El Gusto es Nuestro demuestra que a veces los cambios más pequeños en la cocina logran las transformaciones más grandes. Si hasta ahora habías apartado los espárragos de tu lista de compras, quizá sea el momento de darles una segunda oportunidad.