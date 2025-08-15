María Amador, experta en pérdida de grasa: "He perdido 12 kilos y esta es mi cena favorita para adelgazar"

La creadora de contenido y experta en pérdida de grasa, María Amador (@mariaamdr.fit), comparte en sus redes sociales sus hábitos de alimentación tras conseguir perder 12 kilos sin pasar hambre.

En varios de sus vídeos explicó que su transformación se basó en introducir una rutina de ejercicio regular y en aprender a cocinar de una manera sencilla y equilibrada, basándose en recetas rápidas que le permiten cuidarse sin complicaciones.

Una de estas cenas se trata de un pan de pita, con pollo, queso y aguacate. Todos los productos elegidos son de Mercadona, y están cuidadosamente seleccionados.

Pan de pita con pollo, queso y aguacate

En primer lugar, el pan de pita original precocido. Elaborado a partir de harina de trigo, agua, levadura, sal y dextrosa, representa una fuente de carbohidratos de digestión media.

Proporciona energía sostenida sin provocar picos de insulina excesivos cuando se consume con una buena fuente de proteína y grasa, como en este caso.

A pesar de no ser bajo en calorías, la clave está en la moderación de la porción y, como es obvio, con qué se acompaña. La experta elige una proteína ya preparada, las tiras de pechuga de pollo al natural, marca Hacendado.

La proteína no solo es esencial para mantener la masa muscular durante la pérdida de peso, sino que también es el macronutriente más saciante, por lo que ayuda a reducir el apetito y controlar los antojos.

En este caso, el pollo está ligeramente condimentado con sal, pimienta, perejil y aromas naturales, lo que mejora su sabor sin añadir calorías innecesarias.

Además, la nutricionista acompaña el pollo con aguacate. Esta fruta es una de las grandes aliadas en la pérdida de grasa, a pesar de su contenido calórico relativamente alto.

El aguacate es rico en grasas monoinsaturadas, particularmente ácido oleico, que ha demostrado tener efectos positivos sobre la salud metabólica y cardiovascular.

Por último, Amador incluye el queso de untar, en este caso de vaca light. Está elaborado a base de leche desnatada y pasteurizada, por lo que es una opción más ligera en grasa que los quesos tradicionales, pero sigue ofreciendo proteína y calcio.

Cómo realizar la cena

Una vez conocidos los ingredientes y sus beneficios, podemos pasar a su elaboración. Según explica la nutricionista, es muy sencilla y "muy fresquita", perfecta para verano.

Lo único que tenemos que hacer es mezclar todos los ingredientes en un bol. Medio paquete de pollo, medio aguacate y una cucharada de queso de untar.

"Lo mezclamos todo correctamente y rellenamos el pan de pita", explica Amador. Ella utiliza el pan sin calentar previamente; sin embargo, si queremos ese toque caliente, podemos hornearlo unos minutos.