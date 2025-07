Vicky Martín Berrocal (52), desvela cómo mantiene su peso tras perder 18 kilos: "Si no meriendo, en la cena devoro"

A sus 52 años, Vicky Martín Berrocal es el vivo ejemplo de que se puede estar estupenda sin obsesionarse con la báscula. No hay más que verla: es una de las grandes bellezas de nuestro país.

La diseñadora, empresaria y presentadora onubense ha demostrado que cuidarse no es sinónimo de restricciones ni sufrimiento, sino de equilibrio, buenos hábitos y, sobre todo, una actitud positiva ante el cambio.

Después de perder 18 kilos en solo seis meses, Vicky ha conseguido mantener su figura sin caer en dietas estrictas ni rutinas imposibles. ¿Su fórmula secreta? Comer cinco veces al día, no llegar con hambre a la cena y, ante todo, vivir sin culpa.

'Si no meriendo, llego a la cena que me lo como todo'

Esta frase, que podría sonar trivial, encierra el mayor de los aprendizajes de Vicky: evitar los atracones nocturnos es clave para mantenerse en forma.

Lejos de saltarse comidas, la diseñadora apuesta por una alimentación organizada, en la que no falta ninguna comida del día. Y su truco más sencillo, y más efectivo, es merendar siempre algo saludable que le quite el hambre hasta la hora de la cena.

"Si no meriendo, llego a la cena que me lo como todo, y eso es lo que no puede ser", confesaba recientemente con su naturalidad habitual. Un consejo que, aunque parezca obvio, muchas personas pasan por alto y termina siendo el gran enemigo del control de peso.

El poder del equilibrio

Durante años, Vicky ha defendido con orgullo los cuerpos diversos, demostrando que se puede ser una mujer poderosa, guapa y segura de sí misma, con una talla 40 o una 46. Pero también reconoce que, a partir de cierta edad, el cuerpo necesita ciertos cuidados si queremos sentirnos bien y llenas de energía.

Su transformación comenzó en 2021, después de un confinamiento que le pasó factura. Pero lejos de acomplejarse o dejarse llevar por la presión social, decidió iniciar un cambio desde el amor propio. "Una va cumpliendo años y dice: bueno, venga, hay que hacerlo. Es un reto", explicaba.

Lo hizo de la mano de su entrenadora personal, Crys Díaz, con quien diseñó una rutina de ejercicios adaptada a su ritmo de vida. Nada de entrenamientos imposibles ni sacrificios extremos. Todo con constancia, coherencia y una gran dosis de cariño hacia sí misma.

Cinco comidas al día, cero restricciones

Uno de los pilares del cambio físico de Vicky ha sido su relación con la comida. En vez de verla como un premio o una válvula de escape al estrés, aprendió a entenderla como lo que es: combustible para su cuerpo.

Su rutina alimentaria incluye cinco comidas diarias. Un desayuno completo y nutritivo, un almuerzo equilibrado, una merienda que le sacia y una cena ligera. Nada de saltarse comidas ni pasar hambre.

"Yo he llegado a mi casa después de un día de locura, de un avión, de trabajar, y me regalaba ese momento... ¿Qué me regalaba? No me regalaba una lechuga con tomate, señores. Me regalaba un plato de pasta a las diez de la noche. Y a dormir", reconocía con humor. Pero también con plena conciencia de que esos hábitos no le hacían bien.

Hoy, esa forma de "premiarse" ha cambiado. Sigue disfrutando de la comida, pero con cabeza. Y sin dejar de comer lo que le gusta, simplemente ha aprendido a compensar y a escuchar su cuerpo.

Adiós báscula

Si hay algo que caracteriza a Vicky Martín Berrocal es su actitud arrolladora. "Jamás me preocupo por el peso. Puedes ser un pibón con cualquier talla. Es cuestión de actitud", escribía en sus redes antes incluso de iniciar su transformación. Esa filosofía es la que la ha acompañado en todo el proceso.

Para ella, lo importante no es el número en la báscula, sino cómo se siente consigo misma. Por eso, ha logrado mantener su figura sin obsesionarse ni con las calorías ni con los kilos.

"Los kilos no valen para nada", sentenciaba recientemente, dejando claro que lo esencial es estar sana, fuerte y feliz con una misma.

Vicky no solo ha logrado un cambio físico impresionante, sino que ha inspirado a miles de mujeres a cuidarse sin exigencias extremas ni dietas milagro. Porque, como ella misma ha demostrado, se puede cambiar el cuerpo sin cambiar la esencia. Se puede adelgazar sin dejar de disfrutar. Y, sobre todo, se puede mantener el peso si la base es el amor propio y no el castigo.

Sus redes sociales se han convertido en una ventana a esa nueva rutina saludable que ha abrazado: platos llenos de color, meriendas equilibradas, entrenamientos accesibles y mensajes positivos sobre el cuerpo y la autoestima.

¿Quieres el cuerpo de Vicky? Toma nota de sus claves para mantener el peso:

Haz cinco comidas al día . Saltarse comidas solo conduce al descontrol alimentario.

. Saltarse comidas solo conduce al descontrol alimentario. Merienda siempre algo saludable. Así evitarás los atracones nocturnos.

algo saludable. Así evitarás los atracones nocturnos. Haz ejercicio con regularidad . No hace falta matarse en el gimnasio, pero sí moverse a diario.

. No hace falta matarse en el gimnasio, pero sí moverse a diario. No te obsesiones con la báscula . Lo que importa es cómo te sientes.

. Lo que importa es cómo te sientes. Cuídate desde el amor, no desde el castigo. El cambio empieza en la mente, no en el plato.

Vicky Martín Berrocal lo ha conseguido. No por presión, ni por moda, sino por ella misma. Y eso, queridas, es lo que realmente marca la diferencia.