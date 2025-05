David Duarte, médico: "Beber todo el agua que recomienda la OMS es perjudicial para la salud. Se vuelve tóxica"

Los avances en ciencia, medicina y, consecuentemente, en el campo de la nutrición nos llevan a modificar constantemente nuestro estilo de vida.

Los cambios en la alimentación, según se va descubriendo qué favorece más o menos a nuestra salud, son especialmente frecuentes.

Durante años nos han repetido como un mantra que hay que beber entre dos y tres litros de agua al día para mantenernos sanos, hidratados y con la energía suficiente para afrontar una nueva jornada.

Sin embargo, el doctor David Duarte, médico especializado en homeopatía y creador de la Academia Unani, lanza una advertencia que da mucho que pensar: "Beber agua sin tener sed puede ser perjudicial para la salud".

Duarte fue reconocido como Doctor Honoris Causa por el Claustro Doctoral del Centro Universitario de Alternativas Médicas junto a la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano por sus aportes al campo de la salud.

Mujer bebiendo un vaso de agua iStock

En una de sus recientes intervenciones, Duarte desmonta varias de las recomendaciones que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueven sobre el consumo de agua y sal.

Su perspectiva, basada en sus conocimientos sobre la medicina UNANI, la determina desde un enfoque biológico y lógico, además de con una explicación sencilla para que sea entendida por todos:

"La sed es el mecanismo natural del cuerpo para regular su equilibrio hidroelectrolítico. Si no tienes sed, no necesitas agua", afirma con contundencia.

La celulitis no es un problema estético

Para entender mejor su punto de vista, Duarte empieza por una observación que sorprende a muchos: "Lo que llamamos celulitis está mal llamada. No es un problema de grasa ni un problema estético. Es un edema intracelular", explica.

Es decir, se trata de un exceso de agua dentro de las células. Y este fenómeno, según él, tiene mucho que ver con el abuso del agua sin tener sed.

¿Cómo se genera ese edema? A base de forzar al cuerpo a recibir litros de agua que no ha pedido y que no puede procesar adecuadamente si no cuenta con los electrolitos necesarios para hacerlo, especialmente la sal.

El agua por sí sola no hidrata: necesita sal para cumplir su función en el organismo.

El peligro de beber sin sed

Duarte lo ejemplifica de forma clara: "Una persona que quiere bajar de peso y le dicen 'toma tres litros de agua'. Pero no tiene sed. Claro que no tiene sed, porque su cuerpo no se lo está pidiendo. En el momento en que tomas agua sin sed, rompes esa necesidad y estás dañando a tu cuerpo".

Y va más allá: "Trata de darle agua a un perro sin sed. Trata de darle a un recién nacido. No lo van a tomar. Porque todavía están conectados con su instinto."

Pero cuando crecemos, dejamos de escuchar al cuerpo y empezamos a seguir reglas externas que muchas veces no tienen fundamento biológico.

Al final, haciendo esto, estamos favoreciendo un desequilibrio fatal: mucha agua, poca sal. Es uno de los puntos más críticos de su discurso es el desequilibrio entre la cantidad de agua y sal que recomiendan la OMS. Duarte plantea una reflexión matemática muy interesante:

"Si me fío de las recomendaciones de la OMS, me dicen que tome entre tres y cuatro litros de agua al día, más lo que aportan los alimentos, que son en su mayoría 80-90% agua. En total, estaríamos consumiendo entre cinco y seis litros de líquido diario. Pero luego me dicen que solo puedo consumir 5 gramos de sal al día como máximo", expresa el médico.

"Ahí hay un problema. Porque el cuerpo necesita 1,5 gramos de sal por litro de agua para mantener su equilibrio. Si estás tomando seis litros de agua y solo cinco gramos de sal, el agua se convierte en tóxica", concluye.

Así de claro. El agua, esa sustancia que consideramos esencial y saludable, puede volverse peligrosa si se consume fuera de proporción, especialmente si no se acompaña con la cantidad adecuada de electrolitos, como el sodio.

La toxicidad del exceso de agua

Uno de los conceptos más potentes que propone David Duarte es que lo tóxico no solo es lo que es "malo", sino también lo que es "bueno" pero en cantidades equivocadas. Así lo explica:

"Lo tóxico puede ser cualitativo y cuantitativo. Algo cualitativamente tóxico es como los plásticos, la contaminación, los químicos. Pero también algo bueno fuera de proporción se vuelve tóxico. Si el cuerpo fue hecho para ingerir 50 gramos de azúcar y le meto 250, me va a dar diabetes. Si fue hecho para mantener una proporción hidroelectrolítica de 1,5 gramos de sal por litro de agua, y yo le doy menos, el agua se vuelve tóxica. Es agua y falta de electrolitos".

Pero, entonces, ¿cuánta agua hay que tomar realmente? Para Duarte, la respuesta es simple: hay que escuchar al cuerpo. Nada de forzarse a beber tres litros al día.

¿Tienes sed? Bebe. ¿No tienes sed? No bebas. Así de simple. Y si bebes, no olvides acompañar ese consumo de agua con una ingesta proporcional de sal para evitar desequilibrios.

Esto no significa que debamos llenarnos de sal ni dejar de consumir agua. Se trata de recuperar el sentido común, reconectar con nuestras señales internas y dejar de seguir ciegamente recomendaciones generalizadas que no tienen en cuenta las necesidades individuales.