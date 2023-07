El calcio no sólo viene del consumo de lácteos: Cristina Barrous, gurú en nutrición, lo explica

Muchas veces, debido a la divulgación errónea que ha hecho la industria de los lácteos, pensamos que son la única fuente de calcio. Olvidamos que hay otros alimentos que cumplen maravillosamente esa función y que no tienen ese factor inflamatorio, de los lácteos de origen animal, especialmente los de vaca, pueden tener.

Alimentos con calcio

Es algo que me encuentro muchas veces en consulta cuando retiro los lácteos animales o solo los de vaca. En muchas ocasiones aparece el miedo a tener falta de calcio, o a no consumir el suficiente.

Como no hay muchos alimentos superricos en calcio, dentro de este video dejo algunos ejemplos.

Me parece importante entender que para que mis huesos estén fuertes, el calcio no es el único factor fundamental, y que para consumir una buena cantidad de calcio, los lácteos no son el único recurso importante.

