Sexo con la regla ¿sí o no?: consejos para disfrutar también esos días del mes

Durante el periodo, muchas mujeres sienten un aumento del deseo sexual debido en parte al aumento de la lubricación y la sensibilidad en la zona. Sin embargo, todavía existen algunos tabúes sobre las relaciones sexuales en esos días del mes.

Según un estudio de Intimina, la compañía sueca que ofrece productos de cuidado para la salud ginecológica de las mujeres, solo un 14% de las mujeres encuestadas se siente más activa y tiene penetración con la regla sin tapujos. Mientras que un 15% de las españolas, aunque se avergüence de la menstruación, se anima al coito durante esos días.

Cabe recordar que tener relaciones durante el periodo puede ser beneficioso ya que, entre otras cosas, ayuda a reducir los dolores menstruales que tantas mujeres sufren cada mes.

La sexóloga y experta en ciclo menstrual, Irene Aterido, aclara todas las dudas que se puedan tener sobre las relaciones sexuales con la menstruación.

¿Qué recomendaría a las mujeres que quieran tener relaciones durante la menstruación?

Muchas mujeres se imaginan que si mantienen relaciones sexuales durante la regla, sus sábanas acabarán con un charco de sangre. Pero nada más lejos de la realidad. La cantidad media de sangre que se libera durante la menstruación es de entre 30 y 80 ml a lo largo de todos los días de sangrado. O sea, en total, solo una tacita de café.

Por lo tanto, es posible practicar sexo sin que sea un estropicio. Si el sangrado les frena a la hora de mantener relaciones vaginales, también pueden optar por copas menstruales específicas como la Ziggy Cup 2.

¿Hay algún tipo de peligro o inconveniente a tener en cuenta?

Es verdad que el sexo puede ser más engorroso que en ausencia de menstruación, ya que si no usamos la Ziggy Cup puede haber gotas menstruales en el cuerpo o los objetos que usemos durante las relaciones (cama, sofá…).

Por otro lado, el cérvix al estar más abierto durante la regla, tiene más riesgo de infecciones de transmisión sexual, pero esto se soluciona empleando preservativo, que sigue siendo fundamental en esos días.

¿Existe algún tipo de beneficio?

Mantener relaciones sexuales y, si se llega, tener orgasmos, durante los días menstruales es beneficioso para las mujeres. Por ejemplo, disfrutaremos de una mayor lubricación gracias al flujo menstrual y reduciremos los dolores o cólicos producidos por la regla gracias a las endorfinas de los orgasmos y la liberación muscular.

Durante los orgasmos el útero se mueve y podemos acortar la duración del sangrado menstrual en unas horas, porque tiene movimientos de evacuación más eficientes.

¿Tener sexo durante la regla puede provocar alguna alteración en el ciclo menstrual?

Además de los beneficios indicados anteriormente, las contracciones del útero que se producen durante el orgasmo podrían ayudar a que el endometrio se desprenda antes. Mantener relaciones sexuales es beneficioso para la salud en cualquier fase del ciclo.

Aunque no supone un cambio en el ciclo menstrual, sí es cierto que podría reducir algún día de sangrado. Pero sobre todo el estado de ánimo puede mejorar y eso retroalimenta el equilibrio hormonal del ciclo femenino.

En este sentido, ¿qué mitos existen en torno a mantener relaciones sexuales con la regla?

Hay infinidad de ellos relacionados con una presunta contaminación o suciedad de la menstruación. El flujo menstrual verdaderamente no es un desecho, sino que está poblado de células madre y proteínas, es un producto normal de nuestro organismo que no daña ni al pene, ni el esperma ni a los amantes.

Muchas personas creen que no se debe mantener relaciones sexuales durante la regla por razones religiosas o sexistas que no tienen fundamento científico. Hay infinidad de mitos populares que no se sustentan. La regla es un proceso natural y saludable y mantener relaciones vaginales si lo deseamos, también es normal.

