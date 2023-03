Ester Cerdán, CEO de la firma Laura Bernal: "La excelencia hay que cultivarla cada día"

Ester Cerdán lleva más de una década dedicándose al mundo de la moda y es la directora ejecutiva de Laura Bernal, una marca que en los últimos años se ha convertido en la favorita de empresarias, presentadoras de televisión y otras personalidades destacadas en España, entre ellas, la reina Letizia.

Originaria de Murcia y licenciada en Derecho y Administración de Empresas, Ester Cerdán comenzó su carrera en la firma de servicios profesionales Deloitte, si bien, años más tarde, su vocación emprendedora la llevaría a fundar toda una firma con proyección mundial.

Laura Bernal está presente en 450 boutiques, además de en España, en países como Italia, Portugal, Malta e incluso China. Su cofundadora es la única mujer propietaria de una marca de moda que también es miembro del Comité Organizador de MOMAD.

Su compromiso con la igualdad y con la ampliación de las oportunidades laborales para las mujeres se ve reflejado en la plantilla de su empresa. Por ello, y por su prolífica trayectoria, la empresaria ha obtenido reconocimientos como el Premio EWoman Innovación 2022, otorgado por Prensa Ibérica, y el Premio Mujer Empresaria 2022, de la Organización Murciana de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas y CaixaBank.

Desde el 22 de febrero, el nombre de Ester Cerdán forma parte de la lista de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en la categoría de Startups y Pymes por su contribución al desarrollo de proyectos emprendedores en España.

Ya conocemos su trayectoria, pero en esta ocasión la empresaria también se da cita con magasIN para compartir curiosidades y reflexiones que nos permitirán conocer a la persona detrás de la líder.

Un pensamiento estrella que siempre tiene presente es…

Un pensamiento que me ha acompañado y lo sigue haciendo es que nada es imposible, que siempre hay que soñar a lo grande, luchar por lo que te hace feliz.

Vuela alto, manteniendo siempre los pies en la tierra. Si lo luchas siempre puedes llegar a conseguirlo.

¿Una anécdota divertida que contenga una enseñanza útil para las futuras Top 100?

Mi enseñanza es que no te definen los logros, sino cómo has llegado hasta ellos y cómo continúas tu camino, porque cada día aparecerán situaciones maravillosas y otras muy complicadas en las que tendrás que seguir demostrando tu valía, tu bondad y tu talento.

No te confíes, porque nunca se llega a la meta: la excelencia es un hábito que hay que seguir cultivando cada día, así que nunca dejes de aprender ni de luchar.

Tres nombres de mujeres referentes para usted y por qué lo son.

Coco Chanel, una mujer referente tanto en la moda -que no sería lo mismo sin ella-, como en la lucha a favor de la libertad de las mujeres.

Clara Campoamor: abogada referente en nuestra historia contemporánea y cuya mayor enseñanza es que la libertad se aprende ejerciéndola.

Virginia Wolf, una escritora inspiradora, una mujer luchadora que cambió el pensamiento de generaciones y lo sigue haciendo.

Recomiéndenos una película, un libro y una canción.

El Club de los poetas muertos marcó mi adolescencia, me encanta En busca de la felicidad y también me emocioné con El Diario de Noa. Además, disfruto muchísimo las películas de superhéroes con mis hijas.

¿Un libro? Me encanta leer, ¿sólo uno...? Los dos que más me han gustado, de los que he leído este año, son De Parte de la Princesa Muerta, de Kenizé Mourad y Cazar Leones en Escocia, de Cruz Sánchez de Lara.

Una canción... Depende del momento del día me gusta escuchar un estilo de música u otro. Canciones como Hello de Adele o I Wll Survive de Gloria Gaynor son dos de mis favoritas.

Una característica presente en la mayoría de las mujeres.

La perseverancia y el espíritu de sacrificio.

La conciliación es…

Vivir sin renuncias y sin concesiones.

¿Un consejo para una entrevista de trabajo?

Sé tú misma, con sinceridad y transparencia.

Las tres cosas en las que primero se fija al conocer a alguien y por qué.

En la mirada, porque me da muchísima información. Soy de mirar a los ojos y creo que es una ventana al interior de la persona.

En las manos, un soporte de nuestra comunicación no verbal. Y en su estilo vistiendo, debe ser por mi formación.

¿Con qué pequeñas cosas identifica la desconexión?

Con los pequeños momentos en familia, un paseo por la playa con mis hijas y mi marido, una comida con amigos, una tarde de cine, un ratito de lectura en soledad…

Un defecto ajeno que no soporta.

La envidia.

Dormir es…

Volar con los ojos cerrados.

Una manía que la defina.

El perfeccionismo.

Un color que jamás se colaría en su armario es…

Algunas tonalidades de gris.

¿Alguna pregunta con la que crea que se puede aprender mucho sobre otros?

¿Te arrepientes de algo?

