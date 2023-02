Incorporar hábitos es fácil… Si prestas atención a estos consejos

Seguro que has empezado el año con una larga lista de propósitos que van desde comer mejor hasta hacer un poquito más de ejercicio. Los propósitos saludables son el imprescindible en toda lista de principios de año; la cosa es conseguirlos, y, sobre todo, mantenerlos.

[Te has propuesto cambiar de hábitos en 2023? Aquí, algunas claves]

Comer una semana de forma saludable se puede conseguir de forma fácil. Ir al gimnasio durante un mes… ¡Puede ocurrir! Pero, si te preguntasen en marzo cuántos propósitos has conseguido mantener, ¿cuál sería tu respuesta?

Seamos sinceras: convertir un propósito en un hábito es complicado. Y no, no depende solo de que pasen 21 días y ¡ala!, magia, reto conseguido. Por eso, hoy hablamos de algunas claves para conseguir instaurar hábitos en nuestra vida de una forma fácil y cómoda.

Lo primero de todo: tenemos que tener claro que no hay una fórmula mágica para todo el mundo. Es decir, lo que le funciona a una persona, puede no funcionarle a otra.



Con lo cual, si quieres instaurar un hábito en tu vida, primero debes analizar bien si ese hábito va acorde con tu estilo de vida, tus gustos, tu rutina…

Una vez tengas esto claro, súper consejo, vamos ‘pasito a pasito’. Un hábito no aparece para quedarse de la noche a la mañana, es una labor a medio-largo plazo, así que las prisas aquí no son bienvenidas. Los cambios drásticos nos estresan, debilitan nuestro sistema inmunitario y reducen la capacidad de perder peso.

Rodéate de 'información vitamina'. Vivimos en la era de la inmediatez, donde se busca antes dar una información que comprobar que sea cierta. Así que, amiga, busca profesionales de la salud, y no líderes de opinión hablando de 'dietas milagro', máquinas mágicas o batidos estupendísimos.

Lo siguiente es respetarse, amarse y cuidarse. Si vas a instaurar un hábito en tu vida para conseguir esto: ERROR. Un hábito debe darse porque ya te respetas, te amas y te cuidas, a ti y a tu cuerpo, y no para conseguir hacerlo.

Si has llegado hasta aquí; ¡adelante! No existe el momento perfecto para tomar las riendas de tu salud; siempre va a haber algo que hacer, alguien por quien preocuparse, un cambio de última hora en el trabajo… Así que no lo pienses más y hazlo. Esos hábitos que tanto deseas te están esperando.

