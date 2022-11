Vanesa Lorenzo y sus cinco claves para introducirnos en la alimentación saludable de forma fácil

La modelo, escritora y empresaria Vanesa Lorenzo tiene un gran compromiso con la alimentación, para su bienestar y el de su familia, que comparte a través de sus redes sociales, donde la podemos ver en el huerto, recolectando alimentos ecológicos, haciendo yoga con su marido -el futbolista Carles Puyol- y disfrutando de la naturaleza con sus dos hijos.

“Primero empecé con la comida ecológica. Desde hace años aposté por comer alimentos sin químicos y más naturales. Según me fui informando, aprendí que lo ecológico también tiene que ver con preservar el medio ambiente y el planeta”, explica Vanesa.

Ahora, nos cuenta las claves de su alimentación saludable:

La conexión con una misma

Cuando te conectas empiezas a escuchar a tu cuerpo y a identificar los alimentos que te hacen bien. A mi la práctica del yoga me ayudó mucho en esto, empiezas a saber si lo que te rodea te hace bien o mal. Esta conexión, te lleva a un estado mayor de conciencia, donde te planteas todo cuando compras, cuando comes, te informas más.

No haces las cosas por dinámica ni por salir del paso, sino que paras y reflexionas antes de comprar un alimento. ¿Cómo me lo como?, ¿por qué me lo como?, ¿cuándo me lo como? Ahí empieza todo. Es importante parar y dar valor a la alimentación.

Fruta solo por la mañana

Mi día empieza con un buen desayuno, tengo tres que voy alternando.

El primero es el del bowl de avena, un cereal que se ha vuelto indispensable en casa. La suelo mezclar con frutos rojos o con manzana y es una fuente de fibra y proteína muy potente. También me gusta hacer kéfir y desayunarlo para empezar bien el día. Otros días preparo tostadas con aguacate y un huevo poché encima. Excepto en verano, la fruta solo la tomo por la mañana.

Alimentos que nunca faltan

En mi cesta de la compra nunca faltan legumbres, verduras, pescados y huevos. Nuestro snack son los frutos secos. Como todos, tengo mis antojos y mi favorito son las nueces pecanas, con un alto poder antioxidante. Pero saber que tiene que cruzar el Atlántico hasta llegar a mi casa, hace que cada vez me lo conceda menos (ya sabes, la huella de CO2 de su transporte no le hacen muy sostenible).

A los niños les encanta algo muy sencillo que es una ensalada de zanahoria rayada con limón y aceite. Yo siempre he comido con esa ensalada porque mi madre nos la hacía y es algo muy sencillo que les pongo siempre de acompañamiento y les chifla.

Fermentados y probióticos

Hace años que consumo kombucha una alternativa a los refrescos convencionales y una fuente de probióticos. También ahora, está de moda conservar los alimentos, en vez de en encurtidos, en fermentados y así beneficiarnos de sus probióticos. Se puede hacer con zanahorias, pimientos, coles o rabanitos para reforzar el sistema inmunitario y reducir los niveles de inflamación.

Suplementación

Desde hace muchos años me suplemento. En esto es importante contar con la prescripción de un profesional. Los nutricionistas ortomoleculares se diferencian de los convencionales, precisamente porque recetan suplementos. La calidad de una buena suplementación viene de las materias primas y de su origen, por eso además de tener una buena alimentación, los productos de Nutralie están detrás del éxito de mi estilo de vida saludable.

En mi rutina de otoño e invierno todas las mañanas está la vitamina C, para mantener mi sistema inmune en forma. Después tomo asawanda, uno de mis suplementos favoritos. Se trata de una raíz con propiedades milenarias que viene de la India, de la medicina ayurvédica.

Lo podemos tomar cuando estamos en una situación hipocarencial o hiper. Tanto para el cansancio físico, como el psíquico o el estrés emocional. Y lo ideal es por la mañana o por la tarde. Y por la noche el colágeno para mi piel, pelo y musculatura.

Es importante tomarlo por la noche, dos horas antes de ir a dormir, pues es cuando estamos en reposo cuando fabricamos músculo. Yo tomo Collagen Complex, de Nutralie y lo noto mucho en el brillo de mi piel y pelo.

