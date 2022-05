La atleta Sara Andrés: "Mi objetivo es cero moreno. Cuanto más blanca, más guapa me siento"

Coincidiendo con el Día Mundial del Melanoma, que se celebra cada 23 de mayo, los laboratorios dermatológicos Cantabria Labs han presentado la campaña Objetivo Cero Melanoma, una iniciativa de concienciación para la que cuentan con embajadores deportistas como Rafa Nadal y Sara Andrés. El objetivo: concienciar a la sociedad de la importancia de prevenir enfermedades de la piel.

En España se diagnostican más de 6.000 nuevos casos de melanoma cada año y actualmente, hay el doble de incidencia que hace 30 años. Además, el melanoma es la variedad del cáncer de piel causante de la mayoría de las muertes en pacientes dermatológicos.

Hablamos con la atleta paralímpica Sara Andrés, una luchadora imbatible sobre la pista, pero sobre todo, en la vida.

La atleta paralímpica Sara Andrés en la pista.

Esta joven profesora de primaria es una especialista en ver lo bueno en lo malo y en romper todos los récords, no sólo los deportivos.

A los 25 años, cuando ya había logrado su sueño de licenciarse en Magisterio y Psicopedagogía y conseguir una plaza en un colegio, sufrió un accidente de tráfico que le sesgó los dos pies.

Esa fue la primera vez que se levantó para echar a correr con sus prótesis y ganar en los Mundiales de Londres dos medallas de bronce en 400 y 200 metros. Ahora, se prepara para batirse en París 2024.

“Me preparo para los 100 metros lisos, porque las otras dos categorías nos las quitaron para Tokio. Estas cosas que hacen los comités, que reducen y ponen aquí y quitan allí pruebas. Esforzándome a tope para llegar a París 2024 porque hay que estar preparada al máximo, a pesar de las dificultades que tiene el deporte, a pesar de la discapacidad y a pesar de todo”, explica.

PREGUNTA: Tras el accidente, ¿cómo logró sobreponerse?

RESPUESTA: En un primer momento, fueron los médicos, los psiquiatras y psicólogos del hospital los que me ayudaron. Después, por supuesto, la familia y mis amigos del entorno más cercano. Y luego, me fui dando cuenta de que era yo misma la que tenía la responsabilidad sobre mis circunstancias y mi estado de ánimo. Además, sólo yo podía cambiar eso.

Tenía varias opciones, y debía decidir cómo quería vivir: enfadada y triste o feliz. Y decidí ser feliz y rodearme de gente positiva. Poco a poco lo conseguí, con ayuda externa claro.

Es verdad que mucha gente ve a los psicólogos o a los psiquiatras con miedo, pero son especialistas y no pasa nada si los necesitas en algún momento de tu vida.

Hay que desterrar la idea de que ir al psicólogo o al psiquiatra es de locos. Para mí, de locos es no ir al menos una vez en tu vida.

En su caso, le ayudó mucho la terapia con psicólogos y psiquiatras, ¿es necesario visibilizarlo y normalizarlo?

Lo veo tan natural que me parece raro que haya gente que piense que no es necesario acudir a ellos. Cuando estás enfermo de la garganta o del estómago vas al médico y no tardas meses, ni años en acudir. Si te duele el corazón o te duele el alma y no encuentras una sola solución, pues por qué no acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, que seguro que te pueden ayudar.

Y no sólo acudir a ellos en los momentos difíciles. En el caso del atletismo, también he necesitado de psicólogos deportivos por la exigencia que tenemos nosotros mismos, por la competitividad o porque necesitas a alguien que te ayude a gestionar esas emociones.

Es verdad que nos lo jugamos todo en 100 metros y en unos pocos segundos. Trabajas durante cinco años y a lo mejor, luego no te sale el resultado que querías y es una frustración inmensa.

Son frustraciones que otras personas pueden tener en su trabajo, en el colegio o en el Instituto. Obviamente, viene muy bien tener de la mano a una persona en la que te puedas apoyar de vez en cuando.

Creo que hay que desterrar la idea de que ir al psicólogo o al psiquiatra es de locos. Para mi, de locos es no ir al menos una vez en tu vida.

Con la pandemia se ha producido una mayor visibilidad de los psicólogos...

Sí. La pandemia y el confinamiento han creado depresión y mucha ansiedad. Ha generado mucho estrés, y ahora la gente que quizás no creía en los psicólogos o en ese tipo de trastorno mental empieza a darse cuenta de que es necesario. Asi que nos ha venido bien.

Es embajadora de Cantabria Labs para la campaña Objetivo cero melanoma. Como deportista de élite, ¿cómo se cuida la piel en verano?

La verdad es que me protejo la piel tanto en verano como el invierno. Parece que como sólo en verano hace calor, es en ese momento sólo cuando hay que protegerse. Pero es que los rayos UVA afectan igual en verano que en invierno.

Utilizo la misma rutina todos los días. Por las mañanas, me aplico crema por todo el cuerpo, sobre todo, por la cara, que es lo que va a estar más expuesto al sol.

Como paso tantas horas en la pista corriendo, me aplico fotoprotección de 50 o 50+ y después me voy a entrenar.

Lo que mucha gente piensa es que cuando te aplicas crema, ya no hace falta nada más durante todo el día y es un error.

Cada media hora me suelo reaplicar. Es verdad que la piel lo absorbe y te protege, pero también se va perdiendo y es importante estar protegido todo el tiempo, sobre todo, los deportistas que estamos al aire libre y que constantemente nos está dando el sol.

Sara Andrés preparándose para las Olimpiadas de París 2024.

¿Cree que la gente joven hoy es más consciente del daño solar?

Quizás la gente joven es más consciente de los daños, porque creo que hoy es más visible el cáncer de piel. Hay más casos y por eso se conoce. Pero en general, los jóvenes piensan que a ellos no les va a pasar nada nunca.

También nos ha pasado a nosotros. Cuando eres joven crees que el canon de belleza, sobre todo cuando llega el verano, es estar morena.

¿Qué ocurre con eso? Que se actúa de forma contraproducente tomando el sol a horas prohibidas, como es desde la una hasta las cuatro de la tarde, poniéndose aceites incluso. La piel tiene memoria y no se ven de inmediato los efectos negativos del sol. Los ves años después. Todos estamos expuestos a tener enfermedades y en concreto, a tener cáncer de piel.

Entonces, aconseja no estar morena en verano...

La realidad es que cuando tú ves a alguien moreno, lo que tendrías que entender es que su piel está sufriendo y se está defendiendo. Cada año, mi objetivo es 'moreno cero'. Cuanto más blanca, más orgullosa y más guapa me siento. La gente lo ve muy raro, pero es que es verdad que sólo son dos o tres meses de verano y de sol en piscinas y playas. Esos dos meses, luego lo notas todo el año.

Desde que uso fotoprotección y protección oral tengo mucho mejor la piel. Yo sé que a los jóvenes ahora no les importa nada, pero a cierta edad se empieza a notar mucho (las manchas, el envejecimiento...) la parte estética es quizás lo que influye más en el comportamiento de la gente, mucho más que la salud. Estaría bien que esa parte de estética removiera las conciencias para cambiar el canon de belleza.

Hace 100 años, el canon de belleza era mujer gordita y de piel muy blanca. Creo que podríamos volver a estos cánones. La gordura no tanto pero las curvas sí, y la piel clarita, por supuesto. En mi caso, algo de moreno cojo porque sin querer por mi trabajo, pero me quemo enseguida.

Le dije a Rafa Nadal que teníamos que jugar al tenis, y me dijo: ¡Vale, vale, cuando tu quieras! Así que tenemos pendiente un partido de tenis.

Comparte ser embajadora de la marca con Rafa Nadal, ¿le ha conocido personalmente?

Le conocí hace un año y medio. Yo le daba la orden del Mérito Deportivo de la Comunidad de Madrid. Por Cantabria Labs todavía no hemos coincidido, porque siempre que voy a Manacor, él está compitiendo, pero si que he conocido a su fantástica familia. Pero queda pendiente vernos. De hecho un día le dije: ¡Tenemos que jugar al tenis! y me dijo: ¡Vale, vale, cuando tu quieras! Así que tenemos pendiente un partido de tenis. ¡Es encantador!

Entre sus muchas actividades destacan también las charlas motivacionales.

Efectivamente, realizo conferencias para empresas, eventos y diferentes proyectos. Estoy dando conferencias motivacionales, presentando eventos, la Comunidad de Madrid me llama de vez en cuando para presentar eventos de deporte. Me gusta hablar mucho.

Las conferencias son importantes para mí, ya que es esterapéutico contar mi historia, volver a repetirlo, y acordarme de los aprendizajes. Y creo que a los demás también, porque al escucharlo se sienten identificados e inspirados. Otros recogen la ilusión que les pueda transmitir y la ponen en su vida, y con eso yo me doy por satisfecha.

Ha pasado por un cáncer de tiroides y después por un cáncer de piel, ¿es usted una super ganadora de todas las pruebas que se le pongan en el camino?

Soy una superviviente (rie). Es verdad, que si te tocara todo junto sería difícil de superar. De esta manera, me ha dejado un par de años cada cosa. Entonces me he podido reponer de cada golpe. Al final te acostumbras no a los golpes, sino a que la vida es cambio y que a veces este cambio puede ser una enfermedad o cualquier otra cosa, pero que dentro de lo que cabe, en mi caso he tenido suerte. Si me llega la adversidad de nuevo, tendré que seguir adelante y elegir la opción de ser feliz.

Te acostumbras no a los golpes, sino a que la vida es cambio, y que a veces, este cambio puede ser una enfermedad o cualquier otra cosa.

¿Y qué es lo que de verdad importa en la vida Sara?

A mi lo que más me importa es el amor y el cariño. Primero el propio, quererse a uno mismo es importantísimo, el valorarse, darse el valor que uno tiene para que después los demás también te valoren y te quieran bien. Y con esa confianza, con ese amor propio, todo lo que puedas proponerte seguramente sea más fácil de conseguir. A veces es difícil de conseguir porque nos ponemos trabas, y es más fácil querer a los demás que querernos a nosotros. Es un trabajo interno que creo que hay que hacer.

¿Las mujeres tenemos menos confianza en nosotras?

Los hombres quizás son más pasotas y les da igual la opinión de los demás. Nosotras siempre nos comparamos, somos más competitivas en ese aspecto y cuando te comparas con los demás siempre sales perdiendo.

¿Cuál ha sido su mejor momento en la vida y su peor momento?

Tengo muchos buenos. Deportivamente, cuando gané las dos medallas de oro en el Mundial de Londres y cuando batí el récord del mundo en 2019 en metros lisos. Cuand vi que era la que más rápido corría en 100 me llenó de satisfacción. Y además me dio el paso para ir a Tokio. Son momentos muy, muy buenos.

Entre los personales, destaco sentarme junto a los que quiero y hacer planes sencillos. Eso me hace muy feliz.

Y de los malos, quizás el momento en el que me di cuenta que no tenía pies. Ese momento fue muy duro, y luego también ha sido muy duro por ejemplo, en las competiciones en las que tenía mucha exigencia y no me he sabido tratar bien a mi misma. No me he sabido querer bien en ese momento, y he sufrido más de lo que debía.

También has escrito varios cuentos para visibilizar la discapacidad.

Este año he publicado el segundo de los cuentos. El primero ¿Sabes quién soy? es de 3 a 5 años, el segundo, ¿Sabes quién soy? Juntos mejor, es de 6 a 9. Son cinco personajes que cada uno tiene una discapacidad.

Lo que pretendo con estos libros, es que el niño desde el primer momento pueda acercarse a la discapacidad, pero que rápidamente vea la súper capacidad de cada persona.

¿Estará en la Feria del Libro de Madrid?

Sí, estoy el día 4 de junio por la tarde en la Feria del libro de Madrid.

De cara al futuro, ¿cómo se ve en unos años?

De aquí a dos años el objetivo es París 2024. Pero si que es verdad que quiero ir planteandome qué hacer después: si continuar con el deporte o no. Tengo muchas puertas abiertas. Me gusta mucho ayudar a otras personas que pasan por lo mismo, y también me gustan los niños. Supongo que cuando se vaya acercando la fecha en la que piense en retirarme veré opciones y elegiré la que me haga más feliz.

