3 yogures saludables que querrás incorporar a tu dieta habitual

El yogur es un alimento probiótico que, por su propia definición, aporta muchos efectos positivos para nuestra salud. Un probiótico es aquel alimento que contiene organismos vivos con capacidad de modificar la microbiota intestinal de la persona que ingiere ese alimento. En el caso del yogur, se obtiene de la fermentación de microorganismos específicos de la leche.

La inclusión de este nutriente en nuestra dieta puede prevenir las inflamaciones en el intestino y ayudar también a mejorar las evacuaciones, colaborando para lograr el equilibrio de la flora intestinal y con ello, el buen funcionamiento de este órgano tan importante para nuestro cuerpo. Pero no es sólo este el único beneficio que aporta el yogur, la fuente rica en calcio, la energía otorgada por sus proteínas y el omega 3, son otros de los aspectos positivos que este sustento cotidiano proporciona.

La Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos recomienda el consumo diario de yogur natural por su fuerte densidad nutricional, la limitada dosis de azúcares añadidos que contiene, y por su bajo nivel de grasas. Esta asociación ha indicado recientemente, además, que la ingesta del yogur entre los niños en su menú escolar es deficiente.

No obstante, hay que poner especial atención al adquirir este alimento, pues existen una gran cantidad de opciones, y no todas ellas son saludables. Los especialistas en nutrición recomiendan los proteicos, naturales y aquellos que no contienen azúcares añadidos.

1. Yogur proteico

En los lineales de Mercadona, se pueden encontrar yogures de proteínas con sabor a limón. Además, con un 0% de grasas, este yogur es perfecto para quienes quieren bajar peso. En el etiquetado, se indica que contiene tan solo 56 calorías por 100 gramos. Y, además, están libres de grasas saturadas y azúcares añadidos.

2. Yogur natural

Por menos de un euro, en los supermercados Día se puede encontrar esta variedad que podemos utilizar de diversas maneras, incluso como una salsa. En la cadena de yogures, Día Láctea, encontramos este sabor natural que se acerca al tradicional. "Mejor calidad, mejor textura, de nuestra tierra y en packs de 8", así lo presentan en su cuenta de Instagram.

3. Clásico yogur griego

En Mercadona, también encontramos otra alternativa diferente como es el yogur griego. Con una textura diferente, la marca Hacendado ofrece esta opción saludable, con sabor natural y sin azúcares añadidos.

