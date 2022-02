Somos lo que comemos: cómo la alimentación influye en el aspecto físico

Noticias relacionadas Por qué nadie come bien aunque crea que sí lo hace: así debe ser realmente una dieta equilibrada

Hasta hace unos años apenas hacíamos caso a una relación que hoy hemos asumido como una parte completamente indivisible. Siempre he sido partidaria de tener un equipo experto en alimentación pero, sobre todo, en enseñarnos a comer bien, de forma sana y equilibrada, para que con sus consejos cada uno de nuestros clientes pueda manejar las herramientas adecuadas para que el proceso de aprender a utilizar la alimentación en nuestra calidad de vida sea francamente efectivo en cada caso.

Siempre he sido muy exigente declarando que la individualización es crucial en la belleza. Desde un tratamiento de cabina a la elección de un cosmético concreto y la categoría de una nutrición profesional y adecuada, no es un caso aislado, sino que forma parte completa de ese protocolo integral de cada paciente que ejecutamos.

Es verdad que depende de cada centro, de cada equipo de profesionales o de la filosofía que quieran implantar, así como hasta dónde quiere llegar elaborando un programa completo. En mi caso, la alimentación es tan importante como el diagnóstico personalizado ya que partimos de la base de que una incorrecta alimentación muchas veces es la causa de varios problemas que acusa nuestra piel y, por otro lado, también es una ayuda fundamental cuando queremos cuidar nuestro cuerpo.

En mi empresa, consideramos que es importante dedicar tiempo y esfuerzo hasta encontrar un experto que, al igual que el resto del equipo, entienda que la alimentación es absolutamente necesaria tratarla de forma personalizada, adaptándola a las necesidades y marcando objetivos con el fin de llegar a resultados efectivos. Muchas veces son los errores que cometemos en nuestra rutina alimenticia los que potencian ciertos problemas cutáneos como la deshidratación, la cuperosis, las ojeras…

Es infinitamente más importante de lo que imaginamos y una mala rutina puede incluso provocar carencias de vitaminas. Aunque es verdad que hoy la nutricosmética los ayuda a minimizarlas, es necesario que todo sea equilibrado y que dicha nutricosmética sea un refuerzo y nunca una solución al 100% o un sustitutivo de unos determinados ingredientes.

Somos lo que comemos

En el mundo de la belleza puedes realizarte los mejores tratamientos con la aparatología más vanguardista o utilizar la más innovadora alta cosmética, que si no cuidas tu alimentación al igual que otros muchos hábitos, tales como hacer ejercicio, será complicado lograr que los resultados sean totalmente satisfactorios. Somos lo que comemos y eso lo llevamos a rajatabla con todos mis clientes.

Además, hay un componente emocional que debe ser tratado de forma personalizada e individual, para eso es necesario contar con personal altamente cualificado y preparado. Todos conocemos y vivimos cercanos a casos donde la ausencia de ciertos alimentos en una dieta acelera procesos emocionales delicados al igual que otros pueden ayudarnos a mejorarlos. El jengibre es un caso muy común, ya que su ingesta diaria combinada con un té o con un zumo de pomelo puede reforzar nuestro sistema inmune de una manera inimaginable. De hecho, es la combinación que a diario toman muchos de los mejores deportistas de élite del mundo.

En cuanto a qué centros sí o no pueden contar con un área de nutrición parece que se mantiene una cierta confusión y que despierta algunas incomodidades entre ellos, por lo que sí me gustaría aclarar que los centros estéticos no están autorizados a contar con este departamento, pero los centros médicos estéticos que tengan registro sanitario y licencia adaptada a incluir esta actividad pueden contar con un esta área de nutrición y su debido equipo de expertos en la materia.

Sigue los temas que te interesan