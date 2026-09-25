La Reina a su llegada al acto que preside hoy en Talavera de la Reina. Gtres

Letizia reparte y recibe abrazos y 'selfies' a su llegada a la inauguración del curso de FP en Toledo

Septiembre está siendo un mes muy movido y dispar en la agenda de la Casa Real.

Desde que se iniciase, los Reyes han acudido a citas tan solemnes como el funeral del Harald V en Oslo, así como a actividades de índole muy diferente, como la prueba de Fórmula 1 que se celebró en Madrid el domingo 13 de septiembre. Esta, en concreto, estuvo marcada en rojo en el calendario de Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

En estos últimos días, los actos que han requerido la presencia de la Reina han sido de carácter muy diferente a estos que se mencionan. Fue el pasado día 16 cuando retomó su agenda oficial. Entonces, asistió al II Homenaje a la Enfermería, organizado por La Razón y presidido por ella misma.

Apenas un día más tarde, su hoja de ruta la llevó a sus orígenes, puesto que inauguró el curso escolar en el colegio ovetense en el que estudió, el C.P. Gesta.

Ya esta semana, el 23 de septiembre, asistió a un compromiso ineludible, el acto internacional del 'Día Mundial de la Investigación del Cáncer 2026', en Bruselas.

La Reina, a su llegada al acto. Gtres

Debido a ello, no pudo estar presente en el arranque de temporada del Teatro Real, que tuvo lugar esa misma noche y al que asistieron Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva del diario y editora de Magas y Lifestyle.

Hoy, sus pasos la han llevado hasta la localidad toledana de Talavera de la Reina, donde ha presidido la apertura del Curso de Formación Profesional en el I.E.S. Ribera del Tajo. De este modo, la Reina no sólo muestra de nuevo su apoyo a la educación, sino a todas las patas que la vertebran.

Tal y como afirman desde Casa Real, este tipo de propuesta educativa es esencial para "poder insertarse, crecer y perdurar en el ámbito laboral", destacando además su parte teórica y la práctica, para que alumnos y alumnas desarrollen todo su potencial y este revierta en la sociedad.

Desde la institución, detallan además como las matriculaciones siguen creciendo. En concreto, este 2026/2027 se ha dado una subida del 3,1%, alcanzando ya los 1.248.046 estudiantes. Ello, a su vez, se traduce en 36.984 más que el curso pasado.

Doña Letizia ha acudido a esta visita acompañada por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, la persona idónea para ello no sólo por su cargo, sino también porque es oriunda de Toledo.

Foto de familia con el alumnado en el centro de Talavera de la Reina. Gtres

Para la ocasión, ha teñido de color uno de sus clásicos básicos: un traje de lino que, esta vez, ha llevado en rosa y combinado con una blusa con lazada de aire romántico.

Como accesorio indispensable, unos kitten heels, por supuesto. En este caso, en tono topo y de estilo stiletto destalonado. Su look de belleza, sencillo, como de costumbre, lo apropiado, por otra parte, para una cita de este calibre.

De nuevo, ha lucido su melena suelta con raya al lado, uno de sus must de los últimos tiempos.

Doña Letizia junto a la placa que atestigua su inauguración del curso. Gtres

Uno de los momentos más divertidos y espontáneos de la jornada, lo han protagonizado sin duda los más pequeños que han asistido al acto.

De forma inesperada, Su Majestad se ha visto 'asaltada' por una multitud de jóvenes que han acudido, literalmente, a sus brazos, protagonizando una tierna imagen que demuestra el cariño que tienen hacia su persona.

Uno de los adolescentes, fundiéndose en una abrazo con la reina. Gtres

Con esta visita a Talavera de la Reina, doña Letizia pone el broche a una semana especialmente intensa en la que ha alternado compromisos vinculados a la educación, la investigación y la sanidad.

El momento fotos y 'selfies' con la Reina, un gesto cariñoso que ya se ha convertido en un clásico. Gtres

Una agenda que, sin duda, pone de manifiesto de nuevo su implicación con ámbitos especialmente ligados a su labor institucional, pero, de forma inevitable, también a sus intereses y valores personales, que demuestra cada vez que tiene ocasión.