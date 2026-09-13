Leonor y Sofía se suman a la fiebre de la Fórmula 1: su encuentro con Fernando Alonso y Carlos Sainz

Este fin de semana, Madrid suena a rugidos de motores gracias a Madring, que ha reunido a miles de personas en la capital para asistir a un evento deportivo que ya es histórico. Una de las imágenes más destacadas ha sido, sin duda, la de la princesa Leonor y la infanta Sofía que, acompañando a Felipe VI, han disfrutado del Gran Premio de Fórmula 1 2026.

Tras las vacaciones de verano, este acto supone la reaparición conjunta de las dos jóvenes. A la heredera al trono la veíamos el pasado 7 de septiembre en su primer día de clase en la Universidad Carlos III, donde estudia Ciencias Políticas, en el campus de Getafe. Para su hermana es la primera aparición desde Mallorca.

A diferencia de Leonor, ella aún no ha comenzado su periodo lectivo en el Forward College de París, previsto para el 21 de septiembre, así que ha podido sumarse a la fiebre por la velocidad que se vive en el circuito de Valdebebas.

La Princesa y la Infanta, con el blanco como protagonista de sus looks. Efe

Han llegado sobre la una de la tarde, ilusionadas, y vistiendo looks muy similares con el blanco como protagonista. La Princesa de Asturias, con un top en fruncido en la cintura y pantalones palazzo y la Infanta, con vaqueros y camisa de estilo boho.

Lo primero han sido los saludos a las autoridades, tras lo cual han visitado el box de la FIA donde han podido mantener una breve charla con Carlos Sainz y Fernando Alonso, dos de los pilotos más importantes de España que corrían este domingo 13, uno en la escudería Aston Martin, el segundo en Williams.

También han tenido la oportunidad de estar en el de McLaren antes de colocarse en su sitio para escuchar el himno nacional y disfrutar de la carrera.

El Rey y sus hijas, con los dos pilotos españoles. Redes sociales

Es la primera vez que la heredera al trono y la Infanta asisten a la Fórmula 1 como parte de su agenda y han disfrutado de la experiencia. Esta aparición conjunta quizá sea la última en unos meses. Sofía se instala en la capital francesa para su segundo curso de carrera, mientras que Leonor se queda en Madrid con la suya, en la Carlos III.

Con toda seguridad las volveremos a ver en los Premios Princesa de Asturias, el próximo mes de octubre. En cambio, la presencia de la hija menor de los Reyes en el Día de la Hispanidad aún está por ver, pues en esas fechas (pese a ser fiesta en España) no tiene vacaciones.

Pero, por el momento, las hermanas Borbón Ortiz han acaparado toda la atención en su reaparición tras las vacaciones de verano. Sus gestos de complicidad, nuevamente, han sido constantes. Sólo ha faltado la reina Letizia, que también prepara su vuelta a la agenda oficial la semana que viene con un acto muy especial. Además, el día 15 cumple 54 años y, como siempre, lo celebrarán en familia.