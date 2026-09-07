La princesa Leonor, en su primer día de universidad: un look sencillo y gran revuelo entre alumnos y medios

Llegó el día... Este 7 de septiembre, la heredera al trono ha comenzado su etapa universitaria en la universidad Carlos III de Madrid, donde cursará la carrera de Ciencias Políticas. Su primer día ha estado marcado por los nervios, pero también por una enorme expectación de medios y alumnos.

Como sucedió en 1988 con el entonces príncipe Felipe, el campus de Getafe se ha convertido en el foco de la actualidad. La princesa Leonor ha llegado sobre las nueve de la mañana, sonriente y con un look muy sencillo, que es toda una declaración de intenciones.

La expectación era máxima: muchos medios cubriendo la noticia de otro día histórico en la vida de la futura reina de España y los alumnos, revolucionados por tener una compañera de facultad tan ilustre. Y, a pesar de eso, se procurará que a partir de hoy su día a día sea lo más normal posible.

La Princesa ha llegado sobre las nueva de la mañana. Efe

Ha sido recibida por el rector de la universidad, Ángel Arias Hernández, con quien ha hablado durante unos segundos. Como siempre, la primogénita de Felipe VI y la reina Letizia quiere ser una más y optar por prendas básicas y discretas va mucho más allá de la mera estética.

Ha elegido vaqueros, una blusa blanca de cuello pico y bolso shopper con todo lo necesario. El pelo recogido en una trenza de raíz y como joyas el colgante con forma de corazón que le regalaron el pasado verano durante su visita a Sant Martí Vell, en el marco de los Princesa de Girona. La joya, diseñada por Elsa Peretti, fue un obsequio de la Fundación Nando&ElsaPeretti.

Algunos espontáneos han aplaudido a Leonor y la mayoría, teléfono móvil en mano, ha inmortalizado el momento. Ella, natural y muy sonriente, ha dado las gracias, ha saludado y se ha parado unos segundos para que la prensa pudiera hacer su trabajo. Ha dicho que empezaba "con ganas" esta nueva aventura.

La heredera, rodeada de alumnos del campus. Efe

La puesta en escena ha sido perfecta para este arranque de su vida universitaria. Una vida que estará llena de retos, el mayor de todos la seguridad. Casa Real desplegará su propio protocolo, pero se intentará que la presencia de la heredera altere lo menos posible la rutina normal del campus de Getafe.

Antes de empezar las clases, la directora del grado de Ciencias Políticas, Gema García Albacete, ha dado una pequeña charla a los alumnos sobre el funcionamiento de la vida académica. Luego, la Princesa ha asistido a su asignatura de Teoría del Derecho, impartida por el profesor Rafael de Asís. que dura una hora y media aproximadamente.

Seguidamente ha asistido al resto fijadas en el calendario de este primer día. El debut universitario de la heredera al trono marca una nueva etapa en su formación para ocupar el puesto de jefa de Estado cuando llegue el momento.