Mette-Marit asistirá al entierro de su suegro, el rey Harald V: así será su papel en el cortejo junto a la reina Sonia

La Reina volvió al hospital el pasado día 1 de septiembre, acompañada de su marido, el rey Haakon. Europa Press

La monarquía noruega vive uno de sus momentos más difíciles. Cuando el país aún se encuentra en duelo por la muerte del rey Harald V, su nueva reina, Mette-Marit, sigue atravesando un delicado estado de salud después de someterse antes de verano a su esperado trasplante de pulmón.

Es habitual que esta compleja intervención tenga consecuencias y que la recuperación sea lenta. No obstante, desde la institución ya han confirmado la asistencia de la consorte al funeral de su suegro, en agenda el próximo miércoles 9 de septiembre.

A pesar de que pueda resultar obvia su presencia en la cita, la duda pululaba en el ambiente debido a su ingreso en el Hospital Nacional el pasado martes 1 de septiembre, cuando llegó al centro médico acompañada por su marido, Haakon VIII. Poco más tarde de la llegada de la pareja, este abandonó el complejo solo.

Igualmente, también sorprendió su ausencia en el acto en el que su hija, Ingrid Alexandra, la princesa heredera, y el Rey juraron la Constitución. Entonces, la Casa Real lo anunció unas horas antes con un comunicado en el que el doctor Are Holm explicó las causas.

"No es infrecuente que se produzcan complicaciones tras un trasplante de pulmón. La Reina las ha sufrido en varias ocasiones desde la operación, incluida la de hoy. Por consiguiente, deberá permanecer bajo observación durante todo el día", dijo.

La Reina Sonia, la Princesa Marta Luisa, la Reina Mette-Marit y el Rey Haakon, a las puertas del Palacio Real para agradecer el cariño del pueblo el pasado 1 de septiembre. Europa Press Reportajes Europa Press

A principios del mes de julio, parecía que el proceso de recuperación le daba una tregua a la noruega, ya que apareció junto a su marido en unas fotos oficiales apoyando a la selección nacional de fútbol, que se encontraba entonces disputando el Mundial.

Sin embargo, lo que se sintió como un respiro para la propia Mette-Marit y para el pueblo, no fue más que un descanso en su ingreso, ya que desde Casa Real confirmaron que fue una salida puntual del hospital, en el que aún se encontraba ingresada.

Desde la intervención, su salud ha sufrido los vaivenes propios de este tipo de operaciones, de ahí que estuviera en jaque su asistencia al acto de despedida de Harald V.

El rey Haakon y la princesa Ingrid Alexandra el día de la jura de la Constitución, cita a la que no pudo asistir Mette-Marit. Europa Press

No obstante, en el comunicado sobre el funeral, previsto a las 12:00 horas, no sólo ha confirmado que estará presente, sino que, una vez más, lo hará junto a la reina Sonia, por detrás del cortejo fúnebre.

Ambas estarán acompañadas por el Rey, la heredera, Ingrid Alexandra, y el príncipe Sverre Magnus junto a la princesa Marta Luisa.

En ningún momento el anuncio especifica nada relativo a la posible asistencia de Marius Borg, que ya, de forma inesperada, estuvo presente en la llamada ceremonia del féretro, que tuvo lugar el pasado 31 de agosto.

El hijo de Mette-Marit tenía sólo cuatro años cuando su madre se casó con Haakon, el mismo tiempo que, de acuerdo a su condena, pasará en la cárcel por dos delitos de violación y uno de agresión.