El 'efecto Leonor' es imparable: de impulsar el papel de la mujer en el Ejército a disparar las solicitudes en la Carlos III

Es la noticia del mes: la llegada de la princesa Leonor a la universidad Carlos III de Madrid marca una nueva etapa formativa en su camino al trono. Ha elegido un centro público y una carrera que le será de gran utilidad para el puesto que está destinada a ocupar.

La heredera es uno de los miembros más valorados de la Casa Real, según la encuesta realizada en 2025 por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, donde ocupaba el segundo puesto, a solo una décima de distancia del rey Felipe VI.

No es de extrañar, por tanto, que todo lo que tiene que ver con ella genere expectativas... y se convierta en inspiración.

La Princesa, en el campus de Getafe. Gtres

El 'efecto Leonor' es indiscutible y se repite en sus pasos más importantes. Tal y como sucedió durante su paso por el Ejército, el anuncio de que estudiaría Ciencias Políticas en el campus de Getafe de la citada facultad, realizado el pasado mes de julio, disparó la demanda para esta carrera.

Hubo un aluvión de solicitudes en preinscripción para estudiarla en primera opción y se marcó un máximo histórico de aspirantes. Además, la nota de acceso subió más 1,2 puntos con respecto al curso anterior, situándose en un 10,728 con respecto al 9,54 de 2025.

No sólo eso, el prestigio y la visibilidad de la UC3M ha subido exponencialmente nacional e internacionalmente.

No hay duda de que la presencia de la princesa Leonor es un escaparate que nadie más podría ofrecer.

Así lo han manifestado desde el vicerrectorado de estudiantes: "Sabíamos que aumentaría el interés, pero el impacto en las solicitudes de primera opción para Ciencias Políticas demuestra que la institución se consolida como un referente académico de máxima exigencia. La presencia de la Princesa de Asturias coloca a nuestra universidad en el mapa mediático global de una forma sin precedentes para un centro público".

Tratándose de un centro público, además, supone un fuerte apoyo a la educación estatal por parte de la Corona. Sigue así la estela del Rey, que cursó Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. En su caso también provocó un 'efecto llamada' y fueron muchos los que quisieron estudiar allí.

La popularidad de la heredera al trono ha ido creciendo exponencialmente a lo largo de los años, coincidiendo con un mayor peso en sus deberes institucionales.

No hay duda de que ella es el espejo en el que se miran miles de jóvenes —ha acercado la monarquía a este sector de la población de manera significativa— y se demostró con su entrada en el Ejército.

La heredera al trono, en su jura de bandera en Zaragoza. Gtres

En 2023, a raíz de su incorporación a la Academia Militar General de Zaragoza, el Ministerio de Defensa registró un incremento notable de solicitudes por parte de chicas jóvenes, que rondó el 30% ese año. Además, hubo un mayor porcentaje de mujeres opositoras para acceder a las escalas de oficiales y suboficiales.

La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado en varias ocasiones su papel: "La presencia de la Princesa de Asturias en las academias militares ha sido un impulso de valor incalculable para la visibilidad de la mujer en nuestras Fuerzas Armadas. Su paso por la instrucción militar envía un mensaje fortísimo a toda la sociedad: no hay ningún ámbito ni responsabilidad que una mujer no pueda asumir en nuestro país".

Destaca, además, que muchas familias españolas "que jamás habían considerado la vía militar para sus hijas han visto en Leonor un referente de liderazgo, disciplina y servicio público en igualdad de condiciones".

El 'efecto Leonor' no sólo se produjo en el ejército de Tierra, su paso por la Armada y la academia del Aire y el Espacio han conseguido igual repercusión. Hubo un 18% más de aspirantes femeninas coincidiendo con la presencia de la hija de Felipe VI.

El vicealmirante Ignacio Villanueva dijo sobre el paso de la heredera por el crucero de instrucción Elcano: "La proyección de la Princesa embarcada ha roto tabúes históricos, mostrando la vida en el mar como un horizonte profesional accesible e inspirador para cualquier mujer".

En los tres años que duró su formación castrense, su popularidad fue en aumento, aunque fue su llegada a la mayoría de edad, con la jura de la Constitución, el momento en que se disparó. Se desató una auténtica 'Leonormanía' y el apoyo popular a su figura se colocó rozando el 70%.

La hija de los Reyes será una alumna más, sin privilegios. Gtres

Este 2026, la Princesa tiene un gran respaldo, igualándose e incluso superando ligeramente al Rey. Su naturalidad y el impecable desempeño de sus labores son muy valoradas. Ahora, en su nueva etapa universitaria será una alumna sin privilegios, como lo fue en el Ejército. Pasados los primeros días, en los que su presencia es toda una novedad llegará la normalidad.

En el campus de Getafe se relacionará de igual a igual con sus compañeros, que son, en su mayoría, mujeres. El porcentaje de chicas se sitúa entre el 50 y el 56% en los últimos cursos académicos.

La segunda fase de la citada 'Leonormanía' está en marcha. Su llegada a la universidad pública no solo afianza su preparación técnica para el trono, sino que consolida un liderazgo que la acerca a su propia generación.