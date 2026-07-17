Las dos citas especiales de la reina Letizia en Zarzuela: la nueva firma que debuta en su armario y el guiño a sus hijas

Los Reyes han recibido en audiencia al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Europa Press

A unas horas de emprender vuelo a Estados Unidos para ser testigos de la final del Mundial que enfrentará a España con Argentina, Felipe VI y la reina Letizia dan por finalizados sus compromisos oficiales en España con una intensa mañana de trabajo en Zarzuela.

Primero, han recibido a los representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que han presentado un balance de los dos años transcurridos desde la reforma del Artículo 49 de la Constitución que supuso un hito al consagrar un enfoque basado en los derechos humanos, la inclusión y la igualdad real.

Asimismo han informado a Sus Majestades los Reyes de los avances logrados, las perspectivas abiertas y también los retos pendientes para que el mandato constitucional se traduzca plenamente en mejoras efectivas en la vida, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

La Reina ha estrenado un vestido de la firma Byan. Europa Press

Doña Letizia ha entrado en el salón de audiencia luciendo un vestido nuevo, el último estreno de este verano. Se trata de un vestido azul de corte camisero con dibujos de Paisley en blanco de la firma Byan que debuta en el armario real.

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