Letizia y Charlène de Mónaco, en una foto histórica: estilos opuestos, de la vanguardia a la elegancia clásica

La Reina y la primera dama, en el Real Jardín Botánico de Madrid. Gtres

Este 1 de junio hemos asistido a una imagen para el recuerdo, que es importante por muchos motivos y que une los lazos de España y Mónaco en el 150º aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre los dos países.

La reina Letizia y la princesa Charlène han protagonizado su primer posado conjunto, nunca antes visto. Aunque habían coincidido antes en actos institucionales, esta visita es la primera de la pareja a nuestro país.

El soberano del Principado y su esposa, junto a los Reyes, han visitado las exposiciones 8º Foro de los Artistas de Mónaco y Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida en un lugar tan emblemático como el Real Jardín Botánico CSIC de Madrid, coincidiendo además con la celebración del 270º aniversario de su creación en 1755.

Felipe VI y Alberto de Mónaco, en el centro, posan sonrientes con la reina Letizia y la princesa Charlène. Gtres

Era una foto muy esperada. Años atrás habíamos visto a la Reina y la primera dama monegasca en el inicio del pontificado de León XIV y en la beatificación del papa Juan Pablo II.

Eran instantáneas de saludos espontáneos, pero en esta ocasión ambas son protagonistas de un día histórico.

Su Majestad la reina doña Letizia ha escogido el blanco, uno de los colores de la bandera de Mónaco, rescatando el precioso vestido que lució para la clausura del Atlàntida Film Fest en Mallorca el pasado verano.

Se trata de un diseño de cintura estructurada con fajín y falda plisada de la firma italiana Mantù. El corte vanguardista del patrón ya fue muy aplaudido en su estreno y vuelve a cobrar relevancia.

Curiosamente, ha replicado el look exacto de aquel día con el brazalete dorado de la firma española Suma Cruz y los pendientes a juego. Los accesorios también metalizados y el pelo suelto, trabajado con algunas ondas.

En cuanto a Charlène, ha optado por un vestido azul de encaje de Oscar de la Renta y pendientes de perlas. Una propuesta que encaja a la perfección con la elegancia clásica que suele mostrar en este tipo de actos oficiales.

La Reina, de blanco, y la primera dama, de azul pastel, comparten confidencias durante el paseo. Gtres

Ha sido un encuentro distendido, donde se ha podido comprobar la buena sintonía entre ambas, compartiendo confidencias durante el recorrido.

Será la única vez que coincidan en este viaje exprés. Por la mañana, el Rey y Alberto de Mónaco han mantenido un encuentro en el Palacio de la Zarzuela.

Esta visita conjunta del jefe de Estado del Principado y la primera dama es, como decíamos, inédita, pues él ha estado en España en muchas ocasiones pero siempre solo.

La ocasión lo merecía. Las dos exposiciones que han visitado en el Real Jardín Botánico nacen con la voluntad de poner de relieve los vínculos históricos, culturales y diplomáticos que han unido a ambas naciones a lo largo del tiempo, ofreciendo una perspectiva sobre una amistad que trasciende las fronteras geográficas.

Primer plano de doña Letizia y la princesa Charlène durante la visita. Gtres

El 8º Foro de los Artistas de Mónaco se celebra en Madrid muestra la voluntad del Gobierno de Mónaco de apoyar a los artistas locales e integrarlos en la política cultural del Principado.

Más de 50 artistas profesionales y aficionados, monegascos y residentes, presentarán sus obras y sus técnicas plásticas. Pinturas, esculturas, fotos, cerámicas o dibujos digitales ilustrarán la diversidad y el dinamismo de la escena artística monegasca.

Este encuentro en el Real Jardín Botánico es el inicio de una semana trepidante para la reina Letizia, con varias audiencias en Zarzuela y la visita del Papa León XIV, el fin de semana, con varios actos en los que estará la Familia Real al completo, incluidas la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Además, la heredera al trono tendrá gran protagonismo el 3 de junio en Murcia, donde recogerá su Medalla de Oro de la Región y el título de hija adoptiva de San Javier, entre otras distinciones.