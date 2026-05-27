La cita de la reina Letizia con Aitana Sánchez-Gijón y otros artistas en Toledo: vestido de estreno, aplausos y risas

La Reina aplaude a la actriz al recoger su galardón. Gtres

La ciudad histórica de Toledo ha recibido este miércoles 27 de mayo a los Reyes en el Teatro de Rojas para una cita muy especial.

Se trata de la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, con las que el Ministerio de Cultura distingue a 38 personalidades e instituciones de la cultura. Entre los galardonados, el grupo Los Planetas, José Mercé y Camela.

También los actores Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón, Carmen Machi y Eduard Fernández; artistas visuales como Sandra Gamarra y Cristina de Middel; literatos como Elvira Lindo y Bernardo Atxaga; o la diseñadora de moda Juana Martín.

A título póstumo, se ha reconocido al director, dramaturgo y gestor cultural, Luis Guillermo Heras Toledo.

Un encuentro que ha dejado muchas fotos para el recuerdo. La reina Letizia ha elegido un favorecedor vestido de escote cruzado y falda de efecto wrap para la ocasión, quizá como homenaje al talento patrio con el rojo España. Es de estreno y lo firma Sybilla.

La Reina, de rojo, a su llegada al Teatro Rojas. Gtres

Le ha sumado sus pendientes de rubíes de Gold&Roses que últimamente luce bastante.

Los Reyes han llegado sonrientes a la cita y han posado con las autoridades antes de entrar en el teatro para presidir la ceremonia. Doña Letizia se ha mostrado especialmente cariñosa con algunos de los premiados y ha compartido algunos momentos de risas.

Los Reyes sonríen ante el desparpajo de Eva Hache. Gtres

Por el escenario han ido pasando uno a uno los grandes protagonistas de la jornada. La cómica Eva Hache dejaba patente una vez más su sentido del humor, mientras que Aitana Sánchez Gijón se mostraba emocionada al recoger su medalla mientras Su Majestad aplaudía con intensidad.

Muy elegante, la actriz ha elegido un mono negro de escote halter firmado por Max Mara.

La actriz ha recibido su reconocimiento en la categoría de cine. Gtres

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