El debut de Leonor como princesa de Viana en Navarra: sobriedad en el look y la emoción reflejada en su rostro

Casi cuatro semanas sin apariciones públicas, concretamente desde que ingresó en la Academia General del Aire de San Javier, y su regreso ha sido histórico, aunque el término quizá resulte algo manido.

Leonor de Borbón Ortiz ha debutado el viernes 26 de septiembre como princesa de Viana, uno de los títulos que tiene de nacimiento, pero que no todos conocen y al que se unen otros que también pasan desapercibidos, como el de duquesa de Montblanch, condesa de Cervera y señora de Balaguer. Los que más usa son los de Asturias y Girona, muy reconocibles, además, por las entregas de premios anuales.

Por tanto, su viaje a Navarra es una fecha tan importante. Está acompañada de los Reyes durante los dos días que dura la visita y en los que los tres cumplirán con un programa muy completo. Era un acontecimiento muy esperado y llevaba mucho tiempo preparándose. En principio estaba previsto para septiembre de 2023 para hacerlo coincidir con el 600 aniversario del Privilegio de la Unión, pero no pudo ser.

La princesa de Viana y Felipe VI saludan a la multitud. Efe

En aquella ocasión, Felipe VI y la reina Letizia sí asistieron, sin sus hijas. Cabe destacar que, antes de Leonor, fue su madre quien vivió este debut como princesa de Viana en julio de 2004, poco más de un mes después de su enlace real. En aquella ocasión vistió de rojo, haciendo un guiño a la bandera de la comunidad. Este 2025, ha repetido guiño con un traje granate.

La Princesa ha tenido que pedir un día de permiso en la AGA para atender este compromiso institucional. Ha sido recibida con aplausos a su llegada al Palacio de Navarra en Pamplona. Caminaba con su padre, el Rey, mientras su madre se mantenía un poco detrás durante algunos instantes. Leonor no ha dudado en acercarse a las personas que la esperaban tras las vallas para saludar y hacerse 'selfies'.

Muy emocionada, su sonrisa era la absoluta protagonista de la imagen. En su gran día, la princesa de Viana ha sorprendido apostando por la sobriedad, con un traje de chaqueta oscuro que es toda una declaración de intenciones. Para este día especial se ha quitado el uniforme del Ejército del Aire y ha confirmado que los estilismos de aire oficina, elegantes pero discretos, van a ser la tónica habitual de su dress code oficial. Sigue así la estela de la Reina, su ejemplo a seguir.

