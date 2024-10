El impactante vídeo de la princesa Ingrid de Noruega, heredera al trono, detonando minas y fusil en mano

Será la futura reina de Noruega, aunque antes tendrán que llegar al trono sus padres, Haakon y Mette-Marit, pero ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión al trono y se está preparando a conciencia para ello. No solo académicamente, también a nivel castrense. ¡Y de qué manera! Atención al impactante vídeo de las últimas maniobras militares de Ingrid Alexandra de Noruega, detonando bombas en el campo de batalla y disparando con fusil.

Ha sido compartido en las redes sociales de la Casa Real, dando buena muestra de cómo está siendo su servicio en el Batallón de Ingenieros de la Brigada Norte. Permanecerá cumpliendo este adiestramiento casi un año y medio y lo cierto es que después de nueve meses (comenzó en enero) demuestra estar en plena forma desempeñando de manera brillante las misiones que le encomiendan sobre el terreno.

Aunque estas no son las primeras imágenes de la heredera en el ejército, sí son las más impactantes. Vestida con traje de campaña, participa en unos ejercicios que tienen lugar en un campo de minas de tanque camufladas y colocadas en la superficie. La soldado Ingrid Alexandra sus compañeros proceden a despejar el camino. Resaltar que lleva un parche con su segundo nombre, sin tratamiento de Alteza Real y sin apellidos.

También se puede ver a la primogénita de Haakon corriendo fusil en mano, señalando con balizas los sitios donde puede haber minas y reptando por el suelo. Luego, para dar por terminado un ejercicio intenso físicamente y con la adrenalina a tope, posa con el resto del batallón muy sonriente. ¡Objetivo cumplido!

Al igual que sucede con la princesa Leonor, Ingrid Alexandra afrontar esta etapa castrense con responsabilidad y muchas ganas. Así lo ha expresa públicamente en un encuentro con la prensa: "Me han desafiado muchas veces desde que entré. Creo que lo más importante que he aprendido es que puedes hacer mucho más de lo que crees y que juntos somos mucho más fuertes. Ya sea en un equipo, en un pelotón o en una empresa, puedes hacer mucho más cuando no estás solo".

La princesa es ingeniera soldado y tiene un puesto de servicio como artillera en un vehículo CV90 STING. "Aquí en Skjold disfruto mucho. Es una vida cotidiana variada y hacemos muchas cosas interesantes. Y luego tengo que presumir de mi batallón. Son increíblemente buenos para motivarse mutuamente y hacerlo bien todos los días. Sin ellos no habría disfrutado tanto aquí", ha asegurado.

Estar lejos de casa, centrada en su formación militar, le ha permitido mantenerse alejada de la gran polémica que afecta a la Casa Real Noruega debido a la detención por violencia y sus problemas con las drogas de su hermano Marius, hijo de una primera relación de Mette-Marit. Sus escándalos con las drogas y las agresiones, además de los destrozos en sus fiestas desenfrenadas, han provocado que el propio Haakon le haya restringido el acceso a Skaugum, la residencia real.