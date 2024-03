Miles de 'followers' nuevos y olas de cariño: Kate Middleton es la 'royal' más seguida (y esto es lo que se busca sobre ella)

Tras varias semanas de especulaciones y conversaciones presumiblemente interminables a puerta cerrada en Buckingham, la familia real británica puso ayer, 22 de marzo, fin a las especulaciones en torno a la ausencia de Kate Middleton con un comunicado protagonizado por ella misma. La princesa de Gales anunció que padece cáncer y está siendo sometida a tratamiento de "quimioterapia preventiva".

Con el video, grabado por la BBC dos días antes de su emisión en Windsor, la royal puso fin a las teorías que coparon las redes e incluso los titulares de buena parte de la prensa de realeza. Explicó que recibió el diagnóstico durante la operación abdominal a la que se sometió el pasado 16 de enero en The Clinic. Desde entonces, guardó reposo y también silencio, según ella, por el bien de su "joven familia" —refiriéndose a sus hijos—.

En enero, se sometió a una cirugía abdominal en la que las pruebas posteriores descubrieron que había cáncer.º pic.twitter.com/pwOwhXHdxJ — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) March 22, 2024

La Casa Real anunció que la Princesa no volvería a la vida pública hasta después de Pascua, lo que, considerando su generosa agenda semanal de eventos, hizo saltar todas las alarmas. A medida que sus fotos más recientes perdían actualidad, aumentó paradójicamente la repercusión de los príncipes de Gales. En las redes, el interés por lo que ocurría en Windsor alcanzó su pico más alto con la publicación de una imagen acompañada por sus tres hijos y visiblemente manipulada con inteligencia artificial.

Tras la noticia de que la fotografía había sido retocada, agencias de información como Associated Press, Getty Images y Reuters optaron por retirarla de sus servidores. Los medios también dieron un paso atrás, o, más bien, adelante, como es el caso de EL ESPAÑOL, que publicó un riguroso análisis detallando cada uno de los cambios que se habían realizado en la fotografía original.

En este contexto, el número de seguidores de los príncipes de Gales subió como la espuma en redes como Instagram, donde la cuenta oficial del matrimonio acumuló en una semana más de 200.000 followers nuevos, según los datos disponibles hasta la fecha.

Asimismo, hashtags como WeLoveYouCatherine (Te queremos, Catalina) y GetWellSoonCatherine (Mejórate pronto, Catalina) fueron tendencia el viernes en X, anteriormente conocida como Twitter, la red social que múltiples líderes políticos, celebridades y sobrevivientes de cáncer utilizaron para enviar entrañables mensajes de apoyo a la futura reina consorte. También se han visto ramos de flores depositados por gente local en las inmediaciones del Castillo de Windsor.

Reacciones a un vídeo con incógnitas

En el comunicado, la Princesa, de 42 años, indicó que si bien inicialmente se pensó que su condición "no era cancerosa", las pruebas realizadas después de la operación detectaron la presencia de células cancerígenas. El Palacio de Kensington no ha querido revelar el tipo de cáncer que padece la princesa de Gales, pese a que las búsquedas centradas en esta enfermedad han ido in crescendo en las últimas horas.

Según se extrae de Google Trends, el portal de análisis en tiempo real de las tendencias de búsqueda en el gigante de internet, las consultas relacionadas con la Princesa de Gales superaron las 500.000 el 22 de marzo. "Edad de Kate Middleton", "quimioterapia preventiva" o "última hora" son algunas de las más destacables, como también lo es el único nombre que no es de la royal pero aparece igualmente entre los intereses del momento: el de su cuñada, Meghan Markle.

El 22 de marzo, fecha de la publicación del vídeo, la Princesa lideró las búsquedas de Google en España.

El crecimiento de la comunidad interesada por la realeza británica es el más alto desde la coronación de Carlos III en mayo, un hito histórico que no se veía desde la coronación de Isabel II en 1953. Las búsquedas de Kate Middleton en Google, Bing y otros servicios similares han alcanzado su punto más alto en cinco años, aumentando 26 veces en comparación con los niveles promedio. Por su parte, la cuenta de X de Kensington ha multiplicado su número de seguidores en más de 48.000 personas.

La reacción de Meghan Markle y el príncipe Harry fue una de las más esperadas en la tarde de ayer. Desde que se anunció el Megxit y los duques de Sussex se mudaron, la atención hacia ellos ha ido en descenso. La última vez que coincidieron ambas parejas fue en el funeral de la reina Isabel II en 2022. Desde entonces, el hermano de Guillermo ha viajado solo a Reino Unido en varias ocasiones para gestionar asuntos legales o hacer acto de presencia en eventos familiares.

Días antes del comunicado, según publicó The Sun, varios testigos aseguraron haber visto a los príncipes de Gales junto a sus hijos en la Windsor Farm Shop en Datchet, disfrutando de un día en familia. Aunque no se filtró ninguna prueba gráfica de la visita, describieron a la princesa como "feliz, relajada y sana", tres adjetivos que, destacan los expertos en comunicación no verbal, brillan por su ausencia en el vídeo publicado por la Casa Real para calmar la presión social.

En medio de este panorama de especulaciones, Kate Middleton da muestras de fortaleza para afrontar su enfermedad. Su mensaje de esperanza y su agradecimiento por el apoyo recibido reflejan su deseo de regresar a sus funciones públicas cuando se sienta preparada. Mientras tanto, los royals deberán enfrentarse a una crisis reputacional que no ha hecho más que evidenciarse desde que salieron la luz las primeras críticas sobre la gestión de la información sobre su estado.

Los británicos, y el resto del mundo, en realidad, esperan que en los próximos días haya más noticias sobre la salud de la hermana mayor de los Middleton, mientras las reacciones de personajes públicos con disculpas por hacer burlas sobre la foto editada —entre ellos, la actriz Blake Lively— y condenando su trato "injusto" en redes —como hizo el primer ministro británico, Rishi Sunak— siguen cayendo sobre el tejado de Adelaide Cottage, donde reside la Princesa.