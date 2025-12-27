Erica Avellaneda, ama de casa de 23 años: "Si tu pareja trabaja de forma remunerada, te debe parte de su dinero"

A pesar de que cada vez hay más conciencia sobre la importancia de repartir responsabilidades en el hogar, todavía son muchos hogares españoles en los que sigue siendo la mujer quien asume gran parte de las tareas que permiten que el día a día funcione. Un trabajo a menudo invisible que va desde cuidar de los hijos a atender a familiares mayores, limpiar, cocinar o simplemente estar pendiente de todo lo que sostiene la vida cotidiana.

Según datos de Fedea, las españolas dedican aún 2,5 horas más al día que los hombres al trabajo doméstico, una de las cifras más altas de Europa, solo por detrás de Italia. Esta carga desigual no solo afecta al tiempo libre, sino también a las oportunidades profesionales y a la independencia económica de muchas mujeres.

Aquellas que deciden asumir gran parte de las tareas de casa a tiempo completo como amas de casa, lo hacen con frecuencia sin que ese esfuerzo tenga un reconocimiento económico a pesar de que sin él muchas familias no podrían mantener su ritmo de vida.

Erica Avellaneda, creadora de contenido y ama de casa, lo resume sin rodeos en uno de sus vídeos: "Si tú eres ama de casa y tu pareja trabaja de forma remunerada te debe una parte de su dinero y no como un favor ni como una ayuda puntual, sino como el reconocimiento a un trabajo que sostiene la vida diaria, que menos que tu pareja prepare para ti un fondo de ahorros, algo que te pertenezca, que te respalde y te dé seguridad".

Una reflexión que va más allá del plano económico y apunta también al reconocimiento social. "No me preocupa en absoluto que una mujer decida quedarse en casa", explica, "me preocupa que lo haga sin independencia económica y sin que se valore el trabajo enorme que realiza".

Para Avellaneda, esa autonomía no es una cuestión de desconfianza, sino de responsabilidad: "La independencia económica no es desconfianza, es responsabilidad".

En su discurso, también hay espacio para los imprevistos. "Tener un plan B no significa pensar solo en que el amor se termine. La vida cambia, pueden aparecer enfermedades, pérdidas de empleo, mudanzas forzadas y en todos esos escenarios contar con recursos propios puede marcar la diferencia entre elegir y verse obligada".

Además, lanza una crítica directa a una tendencia cada vez más visible en redes sociales: "Vemos en redes una tendencia de mujeres 'stay at home' que promueven quedarse en casa porque sus parejas las proveen económicamente y aquí hay algo importante que no siempre se dice. Muchas de esas mujeres sí tienen ingresos propios creando contenido".

Por eso, insiste en que quedarse en casa no debe significar renunciar al crecimiento personal o profesional: "Hay muchas formas de seguir creciendo desde casa, estudiando online, emprendiendo un negocio, aprendiendo un nuevo oficio... Recuerda que siempre es mejor tener formación y no necesitarla que necesitarla algún día y no tenerla", concluye.