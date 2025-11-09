Jenny (31), viuda y madre de un hijo, vive de alquiler en Valencia: “Son 850 euros al mes, más la luz y el agua, imposible”

Jenny, viuda y madre de un hijo, en su entrevista con 'Antena 3' Antena 3

Los datos publicados por Cáritas Española el pasado miércoles en el IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, han mostrado un panorama realmente preocupante.

Al menos 4,3 millones de personas viven en situación de exclusión social, de las cuales un tercio son menores de edad. Además, España presenta el nivel de riesgo de pobreza más alto de la Unión Europea, con un 42,2% de la población.

Así, madres como Jenny, que quedó viuda y debe cuidar sola de su hijo con síndrome del espectro autista, se encuentran en una situación complicada intentando hacer frente a todos los gastos.

"Tengo una crisis de ansiedad"

A sus 31 años, Jenny aseguró a los periodistas de Antena 3 que "estoy en una crisis de ansiedad", consecuencia de tener que hacer frente a una serie de gastos que parece que cada vez se acumulan más.

"El alquiler ya son más o menos 850 euros, más la luz, el agua, es imposible", comentó la joven madre a los periodistas.

Por otro lado, otras familias con situaciones similares son la de la familia de Laura, que deben pagar 900 euros de alquiler y su padre cobra el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, 1.184 euros brutos mensuales: "El miedo a los imprevistos es constante", comentó la joven.

La realidad es que las cifras de la vivienda han llegado a un punto en que han ido evaporando a la clase media. El alquiler promedio de una vivienda de 80 metros cuadrados en España supone 1.160 euros mensuales.

Laura, joven entrevistada por 'Antena 3' Antena 3

Esto choca con que el salario medio en España ronda los 2.290 euros brutos mensuales, en doce pagas. A su vez, el coste de vida medio para una familia española en 2025 se sitúa en torno a los 2.837 euros, incluyendo el alquiler.

Así, surgen casos como el de una joven de Sevilla que denunció que "se me van 600 euros en el alquiler cuando cobro 1.000 euros, no puedo llegar a fin de mes, es imposible". Otra mujer andaluza también confesó que "todos los meses tengo que pedirle a mi hermana 40 o 50 euros prestados".

Otro sector afectado son los jóvenes: al menos 2,5 millones de jóvenes sufren una precariedad estructural derivada de la temporalidad laboral y los bajos salarios, según Cáritas.

Un joven entrevistado por Antena 3 reveló que "más de la mitad del sueldo se me va en el alquiler". Con esto, según datos del Observatorio de la Juventud, una persona menor de 30 años debe destinar el 92,3% de su sueldo mensual a la vivienda.

Joven de Sevilla que cobra 1.000 euros al mes y paga un alquiler de 600 euros mensuales. Antena 3

Datos como este explican que la edad de emancipación media en España sea a los 30 años, la más alta de Europa, donde la media ronda los 26 años.

Así, la crisis de la vivienda ha traído consigo otros casos como un padre de familia que desveló que "pago 780 euros de alquiler, eso es más de la mitad de lo que cobro". Esto ha hecho que el 'llegar a final de mes' se convierta en una misión imposible.