De la oscarizada Jessie Buckley a Nicola Coughlan de 'Los Bridgerton': las irlandesas que conquistan Hollywood

En el mapa global, Hollywood se ha convertido en uno de los escenarios donde la tierra de los tréboles de tres hojas ha logrado una visibilidad extraordinaria.

Sin ir más lejos, este domingo Jessie Buckley se llevaba a casa el Oscar como mejor actriz. La nativa de Killarney se alzó a lo más alto por su papel protagónico en la película Hamnet, donde interpreta a Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su hijo.

“Me gustaría dedicarle este premio al maravilloso caos que es el corazón de una madre”, declaraba emocionada al sostener la preciada estatuilla.

A su lado en este largometraje, su compatriota —nacido en Dublín— Paul Mescal, en el rol del famoso dramaturgo. El salto a la fama internacional con el filme Gladiador II de este actor ha sido rápido y contundente, pasando de la televisión a proyectos cinematográficos de alto perfil con reconocimiento crítico.

Paul Mescal y Jessie Buckley en los Premios BAFTA. Gtres

En las últimas dos décadas, un número notable de actores y actrices procedentes de esta isla ha alcanzado un protagonismo sostenido en la industria audiovisual, consolidando un fenómeno que ya no puede explicarse como casualidad.

Hablar de este auge implica necesariamente poner nombres propios sobre la mesa. Porque si algo distingue a esta generación es su densidad: no se trata de figuras aisladas, sino de un grupo amplio, diverso y transversal que abarca distintos estilos, edades y trayectorias.

Del prestigio al estrellato

Otro de los nombres más reconocibles es Saoirse Ronan, cuya carrera despegó a una edad temprana y que ha sido candidata en varias ocasiones a los premios más importantes de la industria. Sus roles en Lady Bird y Mujercitas le han valido nominaciones al Oscar.

Su capacidad para alternar entre cine de autor y producciones de mayor alcance la ha convertido en una de las intérpretes más respetadas de su generación.

La actriz irlandesa Saoirse Ronan. Gtres

A su lado, Cillian Murphy representa otro perfil: el del profesional de largo recorrido que ha sabido construir una carrera sólida tanto en proyectos independientes como en grandes producciones.

Su colaboración con directores de primer nivel y su presencia en cintas internacionales lo han situado en el centro del panorama actual.

También forma parte de este grupo Colin Farrell, quien ha experimentado una notable reinvención en los últimos años. Tras una etapa inicial marcada por el estrellato, su regreso al cine de autor y su participación en guiones aclamados por la crítica han reforzado su prestigio.

En una línea similar, Brendan Gleeson ha construido una carrera caracterizada por la versatilidad y la solidez interpretativa, a menudo compartiendo pantalla con su hijo, Domhnall Gleeson, quien representa el relevo generacional dentro de una misma tradición actoral.

El nuevo impulso

El fenómeno irlandés se ha intensificado gracias a una nueva ola de intérpretes que han irrumpido con fuerza en los últimos años. Uno de los nombres más destacados es Barry Keoghan, cuya presencia en producciones internacionales ha ido creciendo de manera constante.

Su estilo interpretativo, a menudo inquietante y poco convencional -como su interpretación en Saltburn-, lo ha convertido en una figura especialmente atractiva para el cine contemporáneo.

Otro nombre clave es Andrew Scott, conocido por su capacidad para construir personajes complejos y por su sólida formación teatral. Su trabajo en televisión y cine –como en la película Desconocidos– ha ampliado su reconocimiento más allá del Reino Unido e Irlanda.

Nicola Coughlan interpreta a Penelope Featherington en Los Bridgerton. Gtres

Más recientemente, rostros como el de Nicola Coughlan han ganado popularidad gracias al auge de las series globales como Los Bridgerton y mucho antes, Derry Girls, evidenciando cómo el talento irlandés también se ha beneficiado de la expansión de las plataformas de streaming.

Raíces teatrales

Una de las claves que explica la consistencia de este grupo es su formación. Muchos de estos intérpretes han pasado por escuelas de arte dramático de gran prestigio o han desarrollado sus carreras iniciales en el teatro. Esta base se percibe en la precisión técnica y en la profundidad emocional de sus interpretaciones.

El teatro irlandés, con su fuerte tradición literaria, ha servido como cantera para generaciones de actores. Esta conexión con el texto y con la construcción del personaje es uno de los rasgos que la crítica suele destacar cuando analiza el éxito internacional de estos intérpretes.

Del cine independiente...

El recorrido de muchos de estos nombres sigue un patrón similar: comienzan en producciones independientes o locales, obtienen reconocimiento en festivales internacionales y, posteriormente, acceden a proyectos de mayor escala.

Barry Keoghan y Paul Mescal, por ejemplo, han transitado este camino en un periodo relativamente corto, consolidándose como figuras habituales en producciones internacionales. Por su parte, Colin Farrell ha demostrado que ese tránsito también puede darse en sentido inverso, regresando al cine más autoral tras una etapa en grandes estudios.

Colin Farrell nació en Dublín en 1976. Gtres

Diversidad de registros

Otro aspecto fundamental es la diversidad de papeles que estos actores han asumido. Lejos de quedar encasillados en roles asociados a su origen, han interpretado personajes de múltiples nacionalidades, épocas y géneros.

Cillian Murphy ha encarnado desde figuras históricas hasta personajes ficticios en universos complejos. El ejemplo más claro fue su papel como Robert Oppenheimer. Mientras que Saoirse Ronan, ha demostrado una notable capacidad para adaptarse a distintos registros, desde el drama íntimo hasta el cine de época.

Esta versatilidad ha sido clave para su integración en Hollywood, donde la capacidad de transformación es altamente valorada.

Reconocimiento y consolidación

El éxito de estos intérpretes se ha visto respaldado por el reconocimiento de la crítica y de la industria. Nominaciones y premios en festivales y galardones internacionales han contribuido a reforzar la visibilidad del talento marca Irlanda.

Más allá de los premios, su presencia constante en proyectos relevantes es quizá el indicador más claro de su consolidación. No se trata de apariciones puntuales, sino de carreras sostenidas en el tiempo.

Una red de talento

Otro rasgo distintivo es la sensación de comunidad. Muchos de estos actores han trabajado juntos en distintas ocasiones o comparten vínculos profesionales y formativos. Esta red contribuye a amplificar la visibilidad del talento irlandés y a facilitar nuevas oportunidades.

La colaboración entre Brendan Gleeson y Domhnall Gleeson es un ejemplo evidente, pero no el único. La industria irlandesa, aunque pequeña, funciona como un ecosistema interconectado.

Cillian Murphy en la presentación de la serie Peaky Blinders. Gtres

El simbolismo

En el marco del Día de San Patricio, este fenómeno adquiere un significado especial. La presencia de estos nombres en el cine global actúa como una extensión contemporánea de su identidad cultural.

Cada año, mientras ciudades de todo el mundo celebran con símbolos tradicionales, Hollywood refleja otra forma de influencia: la de un grupo de actores que ha logrado posicionarse en el centro de la industria.

Un futuro en expansión

Todo apunta a que esta tendencia continuará. Nuevas generaciones de irlandeses siguen emergiendo, alimentando un circuito que combina formación, proyección internacional y oportunidades crecientes en un mercado globalizado.

Si algo demuestra este conjunto de nombres es que el éxito no responde a una fórmula única, sino a una combinación de talento, preparación y contexto histórico. En este Día de San Patricio, el verde no sólo se celebra: también se proyecta, con fuerza, en la gran pantalla.