Sofía y Paloma, las mujeres al frente de Koops: "Empezamos con ahorros y en un año hemos facturado 3 millones"

En solo un año hay tiempo para muchas cosas. Puedes cambiar de ciudad, aprender un idioma, empezar a correr —y dejarlo—, obsesionarte con un nuevo hobby o darle forma a una idea que lleva meses rondándote la cabeza. Doce meses dan para probar, equivocarse y, con suerte, avanzar un poco. Sin embargo, hay quienes exprimen los 365 días al máximo.

Sofía Vega-Penichet y Paloma Vega Penichet pertenecen a ese grupo poco común. En apenas un año y medio no solo han lanzado Koops, una firma española de calzado barefoot, sino que han irrumpido con fuerza en un mercado aparentemente saturado, demostrando que incluso en estos sectores siempre hay espacio para una propuesta nueva cuando la idea —y la ejecución— marcan la diferencia.

Koops nace de muchas ideas, pero también de una combinación muy concreta. De la complementariedad de dos primas con trayectorias distintas, de las ganas de cuestionar cómo caminamos y por qué, de los errores propios de cualquier comienzo y de la determinación de seguir adelante incluso cuando el proyecto aún se está definiendo. "No es una marca de zapatos, es un concepto".

Caminar para volver al presente

Koops no nació como una marca de zapatos. O, al menos, no solo como eso. Nació como una respuesta al ritmo acelerado de la vida contemporánea, como una forma de reconectar con el cuerpo y con el presente a través de algo tan cotidiano —y tan olvidado— como caminar.

Detrás de esta firma española de calzado barefoot están Sofía Vega-Penichet y Paloma Vega Penichet, primas, socias y cofundadoras de un proyecto que, en apenas un año y medio, ha vendido más de 64.000 pares y se prepara para cerrar 2025 superando los tres millones de euros de facturación.

La marca española de calzado nació oficialmente en julio de 2024, aunque el proyecto llevaba meses gestándose. Desde el inicio, la idea fue clara: implementar el barefoot, pero de una manera distinta. Menos técnica, menos ortopédica y mucho más conectada con el día a día.

Para quienes no estén familiarizados, el barefoot es un tipo de zapato diseñado para imitar la sensación y la biomecánica de caminar descalzo, permitiendo que el pie se mueva de forma natural, pero con protección.

En Koops, este mecanismo se incorpora gracias a respetar la forma natural del pie. Sus diseños no lo comprimen, son totalmente flexibles y permiten que músculos, tendones y articulaciones se fortalezcan y se muevan con naturalidad.

"La suela es totalmente plana y muy fina, la puntera es ancha —respeta la forma natural de los dedos— y el zapato es completamente flexible", explica la fundadora. "El pie tiene más de cien músculos, tendones y articulaciones. Tiene sentido que esté hecho para moverse, no para estar aprisionado".

2025_11_19_K1162

¿Y qué pasa con el mito de que caminar plano es perjudicial? Sofía es clara, y siempre con matices médicos: "Quien tenga una patología concreta debe asesorarse. Pero por lo general nacimos planos. Lo que ocurre es que el cuerpo se adapta a lo que le das durante años. Igual que duele bajar del tacón después de toda una vida llevándolo".

Toda esta implementación no sería posible sin el respaldo profesional que hay detrás del proyecto. Koops cuenta desde sus inicios con Neus Moya, podóloga infantil y experta en calzado, cuya labor ha sido clave para trasladar los principios del barefoot a un producto real y coherente con la anatomía del pie.

Su conocimiento técnico ha permitido que cada diseño no solo responda a una idea estética, sino también a criterios de salud, movimiento y desarrollo natural.

El barefoot no solo transforma la forma de caminar, sino también la forma de sentir. De acuerdo con la fundadora, este tipo de calzado "te permite sentir todo lo que hay en el suelo y eso automáticamente te trae al momento presente", cuenta. "Estás sintiendo algo, y eso te obliga a parar, aunque sea unos segundos".

Ese componente sensorial no es casual. Las fundadoras hablan abiertamente de neurociencia, de estímulos y de cómo lo que ocurre en los pies afecta a la gestión emocional. Koops quiere ser, en sus palabras, "un espacio que te lleve un poco a la calma y a conectar con el momento presente".

Una nueva era para Koops

Ese concepto de caminar con intención es el que ahora marca el inicio de una nueva etapa para la marca. Koops se encuentra inmersa en un rebranding integral que deja atrás su imagen inicial para consolidarse en un territorio donde moda y bienestar conviven sin fricciones.

La firma española quiere reforzar su posicionamiento dentro del barefoot, alejándose definitivamente de la percepción técnica u ortopédica que todavía rodea a este tipo de calzado. Ya lo hicieron con su primera colección; sin embargo, ahora buscan algo "más neutro, sin tanto ruido".

Ese cambio se refleja especialmente en su nueva colección, ZEN, una propuesta más depurada y atemporal que apuesta por colores neutros, líneas sencillas y una estética fácil de integrar en el armario cotidiano. El objetivo es claro: que el barefoot deje de ser una excepción y pase a formar parte del día a día.

Imagen de la nueva colección de Koops.

"Siempre partimos de que sea algo que te quieras poner", cuentan. Una manera de demostrar que el barefoot también puede dialogar con la moda y que el cuidado del cuerpo no está reñido con la estética.

Y es que, más allá del diseño, Koops aspira a construir un universo propio. La marca trabaja ya en el desarrollo de una comunidad y en programas de fidelización dirigidos a un público que comparte valores como la atención al cuerpo, el bienestar y la aceptación de la imperfección.

Esa filosofía también ha sido clave en la acogida del proyecto. En apenas un año y medio, Koops ha vendido más de 64.000 pares y ha comenzado su expansión internacional: el 20 % de sus ventas procede ya de mercados como Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal o Estados Unidos. Todo ello sin financiación externa y con una estructura todavía muy contenida.

"Somos Paloma y yo", explican. "Tenemos la misma visión, pero somos muy distintas, y eso nos complementa muchísimo. Una equilibra lo que a la otra le falta". El crecimiento acelerado no ha estado exento de vértigo. "Claro que da miedo", reconocen.

Creemos de verdad que Koops aporta un valor real. Eso nos ayuda a verlo como un proyecto con sentido, no solo como una empresa que crece.

Ese criterio también se aplica a la producción. Koops fabrica en España y Portugal, con materiales naturales y procesos que reducen hasta un 50 % el uso de recursos. No es la opción más barata, pero sí la más coherente con su discurso.

Tras probar producciones lejanas, Sofía y Paloma lo tuvieron claro: necesitaban cercanía para controlar calidad, demanda y tiempos. La sostenibilidad, defienden, no está solo en el discurso.

"Para nosotras la verdadera sostenibilidad es la durabilidad. La piel es un subproducto. Muchas alternativas veganas contaminan más. Y la diferencia en duración y calidad es enorme", explican.

El sistema de preventa —con pedidos que se agotan incluso antes de producir— es otra de las claves para evitar la sobreproducción.

Gracias a este pensamiento y, sobre todo, a la calidad de producto, Koops ya ha conseguido su hueco en el mercado actual. "Empezamos con los ahorros que teníamos las dos. Todo está financiado por nosotras”, explican. "Y en este 2025, nuestro primer año completo, vamos a superar los 3 millones de facturación".

Un crecimiento que no quieren acelerar a cualquier precio. "Preferimos crecer mejor, no crecer más rápido. Mantener la producción en cercanía, mejorar costes por expansión natural y no por bajar calidades".