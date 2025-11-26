Teresa Peramato, la nueva fiscal general que ha luchado contra la violencia de género y la revictimización

Teresa Peramato es fiscal de carrera. Se licenció en Derecho en la Universidad de Salamanca y aprobó la oposición antes de cumplir 30 años, en 1990. En los inicios de su trayectoria, pasó por diversas provincias —Tenerife, Valladolid, Barcelona— antes de trasladarse a Madrid.

Fue en este último destino donde en 2005 dio un paso decisivo para la especialización en la que es reconocida: fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia sobre la Mujer en Madrid. De esta forma comenzó su dedicación profesional a la lucha contra la violencia machista.

La propuesta del Gobierno para que sea la próxima fiscal general del Estado —avalada este miércoles 26 por unanimidad por el Consejo General del Poder Judicial—, tras la dimisión de Álvaro García Ortiz, fue conocida precisamente el 25N, la jornada que marca en agendas y calendarios el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una máxima que Peramato ha enarbolado durante su trayectoria.

Acumula más de 35 años de servicio público, y su reputación en el mundo jurídico es de máximo respeto.Tras la propuesta del Gobierno, su perfil ocupa el foco de la noticia y los diferentes medios ahondan para saber más de una salmantina que ha dedicado su vida a la justicia.

Imagen del pleno del CGPJ. CGPJ EFE

No sólo un expediente laboral más que brillante la define. Sobre todo, lo hace su compromiso con algunas ideas claras y contundentes que miran a la mujer desde el empoderamiento.

En clave de género

En distintas cabeceras, a lo largo de los años, ha señalado con firmeza la gravedad de la violencia vicaria —el comportamiento en el que un agresor daña o utiliza a los hijos para atacar a la madre—, hasta tal punto que en el programa Parlamento, de RTVE, afirmó lo siguiente: "Un maltratador nunca puede ser un buen padre".

Esta frase que expuso ante las cámaras del medio público supone una constatación de que su responsabilidad para con esta lacra social traspasa la frontera de su profesión y entronca con convicciones éticas personales.

Peramato participó en noviembre de 2024 en el IX Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que se celebró en el Senado.

El medio Confilegal recogió unas palabras de la fiscal en ese evento: "El 51,7% de las víctimas de violencia de género reconocen que, cuando la sufrían, sus hijos eran objeto de maltrato".

Para ella, la perspectiva de género no debería ser una opción, sino un principio indispensable en la actuación del Ministerio Público. Lo ha defendido con claridad, exigiendo formación especializada para que sus compañeros sepan ver la realidad y proteger a las víctimas.

De hecho, el pasado mes de enero, desde el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en colaboración con la Fiscalía General del Estado, dentro del Plan de Formación Continua de la Carrera Fiscal, se organizó el curso 'Víctimas de violencia de género. Mujeres e hijas/os. Instrumentalización de los y las menores en contextos de violencia de género. Violencia vicaria'. En el mismo —que estuvo dirigido a 40 fiscales de toda España— participó Teresa Peramato.

En la misma línea, ha abogado por adaptar los trámites judiciales para evitar la revictimización de las mujeres que denuncian agresiones sexuales o violencia machista.

La fiscal en una imagen de archivo. Consejo General de la Abogacía

En su papel de fiscal de Sala delegada de Violencia contra la Mujer, la función del Ministerio Público es "velar para que las víctimas del delito reciban el apoyo y el tratamiento adecuado en el proceso penal, a fin de evitar su revictimización". De esto se encarga una unidad especial designada.

Igualmente, en una ponencia que la salmantina hizo en el XIII Congreso de la Abogacía Española —Juntos hacia la Excelencia—. que se celebró en Tarragona del 3 al 5 de mayo de 2023, destacó una serie de medidas concretas que se adoptan en la investigación para disminuir este riesgo en el juicio oral:

"Exhaustividad en la declaración para evitar reiteraciones innecesarias".

"Interrogatorio respetuoso y digno".

"Garantizar que esté acompañada".

"Intervención de expertos (menores) facilitador (ART. 7 BIS DE LA LEC)".

"Preconstituir en los supuestos del ART. 448 y SS".

En la misma presentación exponía lo siguiente: "En nuestros escritos de acusación de conformidad con los artículos 681 y 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deberemos solicitar":

"Todos o alguno de los actos o las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada cuando así lo exija la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular, el derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma o a su familia, o resulte necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes".

"Fuera de los supuestos de preconstitución: evitar la confrontación visual con la persona inculpada"

Su visión respecto a este tema va más allá de lo que sucede en la privacidad de este proceso. En una entrevista que recoge la Fundación Adecco, declaró que "si las mujeres víctimas no trabajan o son dependientes económicamente, caen otra vez en las redes del agresor".

A la pregunta de si consideraba que el empleo es uno de los grandes aliados para salir de la espiral de violencia, lograr un incremento de la autoestima, seguridad y red de contactos, su respuesta fue rotunda.

Más allá de las salas

La labor de Teresa Peramato como fiscal no sólo ha quedado avalada por sus años de experiencia como fiscal, sino que a lo largo de los mismos también ha sido objeto de varios reconocimientos que elevan su trayectoria.

Peramato ha recibido las siguientes distinciones:

Cruz al mérito policial con distintivo blanco de mano del Ministerio del Interior el día 20 de septiembre de 2010, por su trabajo respecto a la lucha contra la Violencia sobre la Mujer como Fiscal Delegada del Fiscal Jefe de Madrid para la Sección contra la Violencia sobre la Mujer.

de mano del Ministerio del Interior el día 20 de septiembre de 2010, por su trabajo respecto a la lucha contra la Violencia sobre la Mujer como Fiscal Delegada del Fiscal Jefe de Madrid para la Sección contra la Violencia sobre la Mujer. Cruz al mérito del cuerpo de la Guardia Civil con distintivo blanco otorgada por el mismo organismo el día 15 de octubre de 2016.

otorgada por el mismo organismo el día 15 de octubre de 2016. Premio Igualdad 'Alicia Salcedo' del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, II edición, 7 de marzo de 2018.

del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, II edición, 7 de marzo de 2018. Premio Igualdad 'Beatriz Galindo' del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca, 3 de marzo de 2021.

del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca, 3 de marzo de 2021. Miembro de Honor del Observatorio Español de Delitos Informáticos desde el 22 de septiembre de 2022.

del Observatorio Español de Delitos Informáticos desde el 22 de septiembre de 2022. Reconocimiento 25 de noviembre a la justicia feminista en defensa de la igualdad y contra la violencia de género concedido por la Delegación de Gobierno contra la violencia de género ('Premio Meninas') el 25 de noviembre de 2021.

concedido por la Delegación de Gobierno contra la violencia de género ('Premio Meninas') el 25 de noviembre de 2021. Reconocimiento 'Alanna' 26 de mayo de 2022 por la lucha y compromiso con las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos.

26 de mayo de 2022 por la lucha y compromiso con las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos. El 16 de junio de 2023 fue nombrada miembro honorífico del claustro de profesorado de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo.

del claustro de profesorado de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo. IV Premio Igualdad de la Abogacía Española entregado el 6 de marzo de 2024.

El momento importa

El contexto actual —con un repunte en denuncias de violencia de género (en 2024 se registraron 199.094 y en lo que va de año, 38 mujeres han sido asesinadas), con nuevas formas de maltrato identificadas como la violencia vicaria o la digital, y con un clamor social que anhela la justicia real— convierte a Peramato en una figura clave.

Su perfil técnico, su sensibilidad demostrada con sus declaraciones públicas, su defensa de la perspectiva de género y su llamado a evitar la revictimización la posicionan como una fiscal del siglo XXI.