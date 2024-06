La historia detrás de Martha Gellhorn, 'El peligro rubio': la única periodista que bajó a la arena de Normandía y dejó plantado a Hemingway

Autoras de palabra con Rosa charla con la escritora Rosario Raro, que ha publicado Prohibida en Normandía, una novela basada en hechos reales en la que recupera la figura de Martha Gellhorn, la única periodista mujer que desembarcó el día D a la hora H en la playa de Omaha, y que fue eclipsada por su marido Ernest Hemingway.

"Gellhorn, fue reportera de algunos de los principales medios de Estados Unidos y autora de algunas de las historias más importantes en plena II Guerra Mundial. Pero además—afirma Raro—el único frente que tuvo que traspasar no fue solo el bélico, sino que también fue una lucha contra los prejuicios, contra la oposición de todo el estamento militar, porque no permitían que se acreditaran las reporteras por el simple hecho de ser mujeres".

Y continúa: "Yo creo que detrás de eso había una consideración de que no quería que se pensara que el desembarco era un juego de niños, o peor aún, algo de mujeres".

Portada de 'Prohibida en Normandía' (Planeta)

"El tercer frente contra el que tuvo que luchar fue la falta de apoyo de su famosísimo marido; Hemingway, con el que pasó apenas cinco años. Aunque durante la guerra civil la animó a escribir sus crónicas, contando la vida de la gente de a pie, pero no soportaba que nadie le hiciera sombra. Ella fue la única de sus parejas que abandonó al escritor, algo que él nunca perdonó", sostiene la autora.

Y añade: "Como primer paso, se embarca en un carguero noruego, que atracaría en Londres. Allí estuvo en el Dorchester, que era donde estaban todas las agencias, y la prensa extranjera. Después iría a Dover, luego a uno de los puertos, donde tuvo que cruzar como polizón el canal de la Mancha. No se detenía ante nada".

Rosario Raro

"Martha, ya tenía el precedente de una crónica del estado absolutamente catastrófico en el que había quedado Estados Unidos tras el crack del 29. Y eso le sirvió para conocer a Eleanor Roosevelt, se hicieron muy amigas. Hablamos de 1944, tenemos que ser conscientes—asiente Raro—de cómo eran estas mujeres, de no dejarse intimidar, de vencer un obstáculo tras otro, teniendo muy claro a dónde se dirigen".

"Ella solo quería desempeñar su profesión, que le dejaran entrevistar, que le dejaran hacer una crónica y tuvo que jugarse la vida muchas veces. Bajó a la arena de Normandía, vestida como camillero y luego a consecuencia de eso la arrestaron porque había participado en una acción de guerra sin estar acreditada y eso es un delito", ratifica Rosario Raro.

Y añade: "No está documentado que Hemingway estuviera en las playas. Parece que él estuvo en uno de los buques que se aproximaron a Normandía, no bajó a Francia, pero luego, en cambio, le dieron una medalla".

La autora menciona que "Gellhorn, tuvo que aguantar los comentarios e insinuaciones de sus compañeros de profesión como 'El peligro rubio'. Además de sufrir continuos vetos y el ocultamiento de su autoría mediante seudónimos".

Continúa: "Muchos no soportan que sea intelectual, un compañero la apuntó con un revólver porque según él, le había pisado una exclusiva, cuando en realidad lo que no soportaba, era que Martha diera antes la noticia".

Rosa Sánchez de la Vega

"Describo a Martha como una mujer completamente empática, que sufre por los demás. Quería, además—asegura la autora—que la novela no fuera un canto épico en el que no cabe ningún ensalzamiento, ante lo sobrecogedor de un océano de cruces que no acaba nunca. Todas mirando hacia Estados Unidos. Quería reflejar el miedo de los soldados, que fuera todo lo contrario a ese cliché y al tipo social del soldado valeroso, porque nada fue así".

Martha, decía que "escribir de esa forma es como masticar cemento". Y a mí me parece una imagen inmejorable, ratifica Raro. Añade: "Su crónica se publicó unos cuantos meses después y mutilada. Ella amenazó con denunciar. Y para hacerla callar publicaron una nota muy breve cuyo titular era ofensivo porque decía 'Alguien dijo que estuvo allí' poniendo en duda lo más sagrado de su profesión".

Autoras de palabra con Rosa, Rosario Raro

"Tenía mucho material acumulado durante todos esos años sin publicarse, y ahí se rumorea que hubo una mano negra que lo impedía. Hemingway, tenía mucho poder, era el más prestigioso y representaba el espíritu estadounidense. En 1959, quince años después, Gellhorn autopublica sus crónicas”, concluye la autora.