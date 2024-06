Cruz Sánchez de Lara, sobre su nueva novela, 'En la corte de la zarina': “Catalina mandaría matar a Putin"

José de Ribas, ingeniero, noble y militar español, debería ser conocido por todos, él creó Odessa de una aldea pequeñita de 170 habitantes y la apuesta de los rusos para hacer el puerto allí. Esa fue su obsesión, su vocación y su necesidad. Odessa no nació para ser destruida por los rusos.

"Algunas veces, los españoles pecamos de olvidarnos de la parte de la historia con personajes de hace tres siglos, que hablaban seis idiomas, que se plantaban en un país totalmente desconocido y se hacían parte de la corte poderosa. Y yo creo que esto te viene muy bien para bajarte el ego", considera la autora.

Y añade: "En el fondo todos habremos oído hablar de José de Rivas, pero probablemente no hayamos prestado atención, que es una de las cosas peores que nos están pasando en estos momentos, que no prestamos atención".

Además, en Rusia actuó como plenipotenciario de Potemkin para firmar la paz entre los rusos y los turcos, o sea, él forma parte de la historia de Rusia

Fue amante de Catalina II, una mujer que no era de belleza en estado puro, pero sí excepcionalmente imponente. La zarina era así, un todo, el cuerpo y el rostro del poder y la autoridad. Ella escuchaba tanto a hombres como mujeres, pero las decisiones eran suyas.

"Esta es una novela de poder femenino y de ejercicio de poder femenino en un sentido, con la utilización del sexo, con incluso la cosificación de los hombres como en la historia han sido cosificadas las mujeres para el placer", asevera Sánchez.

Y continúa: "Porque a mí me parece impresionante cómo aquella alemana a quien su marido había tratado fatal, lo derrocó con su amante, con su favorito, y se hizo con el poder ordenando que lo mataran".

"Yo -afirma la autora- he aprendido tantísimo de ella, con sus frustraciones... Como el intento de acabar con la esclavitud, que no fue capaz porque toda la oligarquía rusa se le puso en pie. Pero hasta con esas frustraciones de los grandes personajes que por mucho que consigan siempre les queda una espinita clavada, a mí me encanta. Estoy muy deslumbrada con el personaje de Catalina".

"Lo tenía todo en contra, pero supo aprovechar las oportunidades. Eso lo vais a ver en todos mis libros, porque yo que soy poco de prejuicios, y la gente que no aprovecha las oportunidades no lo tengo superado", confiesa Cruz.

El desplante y las humillaciones de su marido, el zar Pedro III, provocaba en la zarina la necesidad de encontrar el deseo de numerosos amantes. Ser amada y ser querida era el deseo de Catalina. Tuvo más de 100 amantes, aunque seguro que hubo muchos más porque esto sí que es cuentos de género. Si fuera un hombre, se habrían multiplicado.

Los amantes tenían que pasar antes por un filtro a través de las catadoras y el que era desechado ya se podía buscar otra vida. El sexo al final es un ejercicio de poder, pero no solamente de poder con la otra persona, sino de poder sobre ti mismo.

La autora presenta a un hombre a través de una mujer: "Porque creo que hablo mejor en boca de mujer, lo que me distingue a mí es que yo pienso con la cabeza y con el corazón a la vez y además no tengo ningún pudor para expresar las emociones. He procurado expresarme a través de muchas mujeres".

"Catalina tenía una ventaja que ojalá tuvieran ahora muchos políticos. Ella quería trascender por el bien de su imperio, no por el suyo personal. Sus éxitos fueron muy alabados y criticados, fue una mujer muy envidiada, como todas las que valen".

Potenkim fue el amor de su vida y se trató de una historia de amor muy particular. El 50% de la muerte de Catalina se produjo el día que él falleció. Se le partió el corazón.

"A mí Putin me da muchísimo miedo, me parece un megalómano sin piedad y creo que la gente va a entender mucho mejor lo peligroso que es cuando haya leído el libro", asegura la autora.

"Si Catalina levantara la cabeza y viera en qué se ha convertido Rusia, creo que haría lo mismo que hizo con su marido, que es que mandó que lo mataran y luego puso en su certificado que había muerto por un ataque de hemorroides", termina.