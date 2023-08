Nuria Mora, la artista que pasó de pintar en la calle a convertir Madrid en un colorido sueño de verano

Que el arte tiene tanto de estético como de incómodo es algo que lleva siglos uniendo en el acuerdo a la Academia y a los creadores más subversivos. De Goya a Banksy, pasando por Nuria Mora (Madrid, 1974), hay una pulsión que mueve a los artistas a involucrarse activamente en el mundo. A vagar en busca de la belleza, ya pueda encontrarse esta en lugares inhóspitos o en aquellos puestos al servicio del lujo y la cultura más exclusiva.

La exposición 'Oceánica' estará abierta al público hasta el 31 de octubre en Galería Canalejas. Esteban Palazuelos

Belleza, subversión... En Madrid hay mucho de todos esos elementos. Una ciudad hostil, pero que también atrapa. Y precisamente de ese encanto vibrante lleva desde pequeña nutriéndose nuestra entrevistada, una creadora multidisciplinar de "comienzos poco ortodoxos" que hoy protagoniza la primera muestra de arte contemporáneo que se exhibe en la Galería Canalejas.

Para conocer la obra de Nuria Mora primero hay que explicar que la suya, en realidad, ha sido una vida de contrastes. Sus andaduras con el arte no comenzaron en la comodidad de un estudio con vistas al Retiro, sino subida a un cubo de basura en la calle.

Pionera del arte urbano cuando nadie hablaba de él, y mucho menos se encontraban mujeres en esos círculos, la madrileña empezó a trazar los esbozos de su carrera a los veintitrés años, cuando estudiaba Bellas Artes. También flirteó con el interiorismo, aunque no fue precisamente entre las paredes de una casa donde encontró su fuente de inspiración.

Nuria Mora durante la entrevista con magasIN. Esteban Palazuelos

Para ella, pintar en el espacio público era algo que iba más allá de lo furtivo. Era una decisión política que pretendía servir como un suspiro para el transeúnte. "El arte urbano hace pensar a la gente y permite salir de la rutina narcotizante del paisaje que nos rodea", cuenta a magasIN.

Bromea con que, cuando comenzó en esto, sus familiares "tuvieron que hacerse a la idea de que les tocaría llevarme la lima a la cárcel". Pero lejos de que eso ocurriera, Mora se ha cosechado un nombre y su curiosidad ha terminado llevándola a explorar otros campos.

De la pintura mural a la escultura, pasando por colecciones de la joyería más refinada, ella hace y deshace asegurándose de integrar su personalidad en cada una de sus piezas.

Parece que no le sale mal, porque ni Grassy ni el Circo del Sol, pero tampoco grandes firmas como Loewe o Roberto Verino han podido resistirse al encanto de sus piezas. Colaboraciones que avalan el prestigio de su firma, una que se ha labrado con años de esfuerzo y una inspiración que, según parafrasea a Picasso, "no llega si una no está trabajando".

La artista posa en el interior de la Galería. Esteban Palazuelos

Una artista que se define a sí misma precisamente como eso, como artista. Porque no hay otro concepto capaz de acumular tanta sensibilidad y habilidades como lo hace ese. De padre arquitecto y madre "artesana capaz de hacer cualquier cosa", Nuria Mora se declara tajante como una mente inquieta e incapaz de encasillarse en cajones estancos.

Si le preguntan por referentes, ella no piensa en nombres, sino en cómo desde pequeña ha tenido la suerte de cobijarse en la calidez de la cultura, de los libros, de todas esas semillas que la llevan hoy a compararse con las flores. "Mi crecimiento como artista ha sido orgánico, los seres humanos florecemos porque somos sensibles, es algo inherente al ser humano. Solo hace falta regar la plantita, y mis padres lo hicieron muy bien conmigo", confiesa.

Esteban Palazuelos

Rodeada de hombres desde sus inicios, Mora confiesa aspirar a un futuro igualitario en el que todos caminen de la mano, y aprovecha su conversación con magasIN para advertir del "peligro que pueden acarrear las acciones de discriminación positiva para las creadoras".

"Lo vemos con las exposiciones de artistas femeninas, ¿por qué nos parece que tiene sentido agrupar a abstractas, surrealistas, en fin, a personas que quizás ni en su obra ni en sus discursos tienen nada en común en una misma muestra? Es una postura reduccionista que no adoptamos con ellos, y que reduce nuestra identidad al hecho de ser mujeres", reflexiona.

"Creo que hay una falta de empatía con el trabajo que han realizado las mujeres a lo largo de la historia del arte. Mi generación nació pensando que la abstracción venía de la mano de Kandinsky y no, resulta que fue Hilma af Klint. Y nos han dado una torta a todos. Venimos de ser unas tías estupendas en todos los campos, pero siempre hemos estado a la sombra". Nuria Mora, artista plástica

Ahora, cuenta, "estamos en un momento de placa tectónica, de movimiento, pero eso no significa que tengamos vía libre para poner parches con iniciativas que no solucionan el problema real. Yo quiero hablar de mi obra, no de mi ombligo. O bueno, sí, de eso también, pero no del hecho de que soy mujer, sino de cómo me relaciono con el mundo a través de mi arte", confiesa.

Nuria Mora: "Me he criado en una familia tolerante que le ha dado mucha importancia al arte" Esteban Palazuelos

P: Hablando de ombligos y de ser artista, Carmen Laffón solía decir que ella no quería ser famosa, que solo quería ser pintora. ¿Es evitable que el autor, una vez que logra reconocimiento, se acabe convirtiendo en personaje?

R: Creo que los artistas plásticos no corremos ese peligro. Somos los últimos de la fila, los grandes olvidados por la industria. No está en nuestra mano decidir cómo nos va a percibir la gente, lo que podemos hacer es defender nuestro trabajo y estar a gusto con lo que hacemos, porque al final los artistas dejamos un rastro y eso es lo que nos define. Somos el fruto de lo que creamos cada día.

Y en esta línea, el estilo de Nuria Mora, tan reconocible como difícil de etiquetar, la ha llevado a exponer en algunos de los centros artísticos más destacados del mundo. Desde la Tate Modern de Londres al Museo de Arte Contemporáneo de Johannesburgo.

La pintora, conversando con Inés Muñozcano, fundadora de Frenesí Fine Arts. Esteban Palazuelos

Este verano, la artista añade una parada a su viaje artístico desde las instalaciones de la Galería Canalejas. Hasta el próximo 31 de octubre, cultura y lujo permanecerán unidos en un recorrido que envuelve los rincones del emblemático edificio madrileño con los colores y sensaciones propias de un verano en la costa.

Una propuesta que muy acertadamente recibe el nombre de Oceánica, y que llega bajo la guía de Frenesí Fine Arts para "democratizar la forma en la que nos aproximamos al arte" desde uno de los puntos neurálgicos de la capital.

Detalle de la exposición 'Oceánica' Cedida Galería Canalejas

Allí, en un enclave privilegiado bajo la atenta mirada de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la autora adorna la galería con sus piezas. Boyas suspendidas del techo recreando el movimiento de un paisaje marítimo, nudos cerámicos, esculturas de helado llenas de color... Todos estos símbolos capturan la esencia de la estación estival por medio de una instalación fascinante que no dejará a nadie indiferente.

