Bonbon Reich y Nuria Casas estrenan 'Pijama Party', el podcast más natural y divertido

En plena Gran Vía, Nuria Casas y Raquel Martínez (más conocida en redes como Bonbon Reich), nos reciben en una habitación de hotel para celebrar una intíma y verdadera fiesta de pijamas para presentárnos su nuevo podcast.

Con mucha ilusión, nos muestran el primer capítulo de 'Pijama Party' que resulta ser toda una experiencia. La naturalidad que tienen en todo lo que hacen y su capacidad de comunicar y de conectar con el oyente hace que reproduzcas el episodio y sientas que estás escuchando a dos de tus propias amigas charlar.

La temporada cuenta con 10 capítulos y en cada uno de ellos abordarán uno de los clichés y refranes que nos rodean en el día a día. Todo trascurre en una cama, en un ambiente cómodo y relajado.

Abren la aventura con "Ojos que no ven, corazón que no siente". Tema en el que tienen opiniones completamente diversas. Chocan en algunos aspectos y se encuentran en otros, creando un debate divertido y amable de escuchar.

Aplican este cliché a sus propias experiencias en sus relaciones, en amistades, con sus hijos e incluso con el hate. Y es esto, precisamente, la esencia adictiva del producto que han creado. Una visión completamente sincera y personal pero con la que, a su vez, es imposible no identificarse en el algún momento.

Para Raquel, por ejemplo, aplicarse este cliché es una postura de "cobardes". Defiende que prefiere ver la realidad y decidir qué hacer con ella. "Mejor jodida, sabiendo la verdad, que jodida y engañada", concluye.

Nuria, por su parte, opina que en ciertas ocasiones es mejor ser ignorante. Para ello utiliza el ejemplo del hate: "El otro día me enteré de que había un foro donde critican a las influs y leí que decían que: exploto a mi hijo en redes y lo trato mal (...) y pensé 'Es que prefiero no verlo', porque me hizo mucho malestar conmigo misma".

En petit comité nos confiesan que, aunque están acostumbradas a compartir su vida en redes, es muy distinto a abrirse en canal en un podcast. Raquel, por ejemplo, explica que en sus vídeos controla lo que quiere contar y que aquí, al estar charlando con una amiga, no sabe cómo se va desarrollar la conversación.

Nuria, cuyo perfil es más humorístico y no está tan acostumbrada a compartir aspectos tan personales, revela que conforme pasan los capítulos se va abriendo más y se siente más cómoda ante el micrófono.

¿Quiénes son Raquel y Nuria?

Si tienes redes sociales es difícil no conocer estos dos perfiles o no haberte cruzado con alguno de sus vídeos en tu "para ti" de TikTok. Raquel y Nuria son dos mujeres todoterreno que han logrado construir una fiel comunidad de seguidores en todas sus plataformas.

La personalidad de Raquel (@bonbonreich) ha enamorado a 4,8 millones de personas en TikTok y a 731 mil en Instagram. Es una de las pioneras de los diarios virtuales (vídeo donde muestra de forma divertida y fresca su día a día) a los que titula 'El diario de la Raki'.

Real como la vida misma, sin tapujos y sin filtros. Nos cuenta cómo es ser madre, cómo llora cuando deja a su hija en la guardería por primera vez o cómo son esos días en la que su bebé decide despertarse a las 6 de la mañana. Baila, hace trends, responde preguntas, muestra sus viajes... Nada se le resiste a esta creadora de contenido.

Nuria (@nuriacasasc) es actriz y sabe perfectamente cómo hacer llorar de la risa a sus seguidores. Sus vídeos en los que parodia los diferentes tipos de madre que hay son todo un éxito y su capacidad de convertir en humor cualquier tipo de situación cotidiana tiene enganchados a 526 mil seguidores en Instagram y 1,4 millones en TikTok.

La maternidad es otro de los temas que aborda con gran naturalidad y de una forma muy divertida. Con un pequeño en casa y otro en camino, nos habla con mucho ingenio sobre la ropa premamá, lo que realmente es ir al parque con tu hijo o los antojos de una embarazada.

