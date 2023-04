'Recetas para ser feliz' nace de elegir lo que amaba en lugar de lo que era correcto

Soy Maribel García, autora de Recetas para ser feliz (Lunwerg, 2023). Un libro donde he plasmado mi amor por la cocina a través de recetas saludables y fáciles y, además, un acercamiento a mi vida en el campo y naturaleza.

Portada de 'Recetas para ser feliz'

Recetas para ser feliz nace después de un periodo de inflexión donde elegir entre hacer lo correcto o, por el contrario, lo que yo amaba hacer. Quizás te has preparado toda tu vida para estudiar una profesión, y, cuando la ejerces, no te llena.

Esto es justo lo que me pasó. Convencida que la educación era lo que siempre había soñado, me licencié en Filología Inglesa por dos razones. La primera para contentar a mi alrededor. Para mí, defraudar a mi familia en ese aspecto era un peso demasiado grande. Y la segunda, porque cuando toda tu vida te has estado preparando para algo, sientes que, debes hacerlo, para no fallarte a tí misma y tener un futuro.

Porque a pesar de tenerlo claro, el miedo al fracaso era continuo. Sin embargo, la vida, te da constantes señales de que, ese no es tu camino. Empecé a cocinar muy pequeña, para ayudar a mi madre. Fui creciendo en un entorno rural, y cuando terminé la universidad, me fui a vivir a la ciudad tras toda mi vida viviendo en el campo.

Cómo surgió la idea

Tras siete años viviendo rodeada de ruidos y vehículos, decidí cambiar mi vida radicalmente e irme a vivir a una casita en la montaña. Ahí comenzó Recetas para ser feliz, y de algún modo, mi libro.

Compatibilicé mis trabajos con la cocina. Y comencé a compartirlo de forma orgánica en mi página de Instagram. Poco a poco el cocinar, fotografiar y comunicar empezaron a ganarse un hueco importante en mis días, hasta que, fui mamá. Ese fue el mayor punto de inflexión laboralmente hablando.

En plena pandemia, me arriesgué a cuidar a mi bebé y dedicarme a lo que más me gustaba, hasta el día de hoy. Poder trabajar en casa y maternar al mismo tiempo, me parece el regalo más maravilloso que he tenido. Y tras, años de duro trabajo, llegó la oportunidad de realizar un sueño todavía más grande, escribir un libro de recetas.

Cien por cien mi esencia

Maribel García Sarabia

Un libro que sin duda, yo quería que fuese cien por cien mi esencia. Que mostrase la vida que vivo, en mi casa de campo, rodeada de naturaleza, sin prisas, con comida casera y alimentos del huerto. Para mí es muy importante que valoremos los productos de temporada, como se ha hecho toda la vida.

Mi familia comía lo que daban los árboles y huerto esa temporada, y si había exceso, se hacían conservas para poder comer todo el año. Porque sin duda, siempre hemos sabido agradecer lo que la tierra nos daba, y el no desperdiciar nada, nos acercaba a ser más conscientes de lo que comíamos. Siempre se priorizaban las verduras y frutas, los platos de cuchara o de 'olla', resultaban económicos y podían comer muchos, y qué puedo decir, cuando hueles un guiso así, dan ganas de no irte nunca de casa.

También he querido plasmar la importancia de la comida con los momentos familiares, cómo de importantes son esos momentos de, cocinar juntos algo y compartirlo. Qué felicidad se respira alrededor de una mesa llena de platos ricos y con, seguro, muchísima historia.

Por otro lado, aunque el libro respete la importancia de la comida sin prisas, tenía claro que, en la sociedad que vivimos, por desgracia, nos toca cocinar bastante rápido por falta de tiempo y, también, por cansancio tras una larga jornada laboral.

Así que, cuando preparé el índice de mi libro, tenía claro que quería que fuesen recetas sencillas y rápidas, un poco siguiendo la dinámica de mi página de Instagram, para así, de algún modo, facilitar esos momentos, en ocasiones de estrés por no saber qué hacer o simplemente por pensar que una receta es demasiado laboriosa.

Le dí mucha importancia a las cenas, ya que yo, era de las que cenaba cualquier cosa con tal de no cocinar, y en mi libro demuestro que en pocos minutos puedes preparar algo saludable, rápido y también delicioso y con pocos ingredientes.

Maribel García Sarabia

Además un punto muy positivo del libro, es que está dividido en secciones según el momento del día u ocasión, así que podrás elegir entre desayunos, comidas, cenas o postres para ese cumpleaños en familia o momento especial. Todas y cada unas de ellas con ingredientes fáciles, que tenemos en casa y de temporada. Todos con ese toque cálido de hogar, esas recetas que nada más probarlas nos hacen sonreír y un poco más felices.

Así que desde aquí, de autora a lectora, te invito a que entres en mi hogar, mi historia, mis recetas y, aprendas que se puede disfrutar de la comida saludable sin renunciar al sabor de lo tradicional.

