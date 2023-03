Bolsos de esencia volcánica: cómo la ‘influencer’ Sara Baceiredo ha creado una marca de éxito en tres años

La influencer Sara Baceiredo, después de ganarse una fiel comunidad en YouTube e Instagram, dio el salto al emprendimiento en 2019 con su marca de bolsos It’s Lava.

Si a los 15 años le hubieran preguntado a Sara Baceiredo qué se imaginaba siendo de mayor, probablemente su respuesta no se parecería en nada a la realidad. A los 24 años puede presumir de poder vivir de las redes sociales -de los mismos canales de YouTube e Instagram que creó cuando solo era una adolescente- y de haber fundado It’s Lava, una marca de bolsos que poco a poco se va consolidando en España.

Así como hay personas que desde muy pequeñas tienen clara su vocación por ser médicos, profesores o, cada vez más, incluso influencers, Sara no sabía qué quería ser, “tampoco qué quería estudiar y cuando terminé la carrera no tenía ni idea de qué iba a ser de mí”. Así que utilizó el empujón que le dieron las redes sociales, donde había forjado a lo largo de más de seis años una gran comunidad (cuenta en la actualidad con 462.000 seguidores en Instagram y 378.000 suscriptores en YouTube), para “transformarlo en algo que pudiera dar a la gente que ha crecido conmigo y que me ha apoyado desde el principio”.

“Lo que más me gustaba de la moda no era solamente la ropa, sino el negocio. Me parecía super interesante cómo una marca podría empezar de la nada y llegar al top”, lo que despertó su curiosidad por el emprendimiento. A raíz de ello surgió por primera vez la idea de emprender, de montar algo por su cuenta y ofrecer un producto que les “encajara” a sus seguidores. Lo que en 2019 se materializó en It's Lava.