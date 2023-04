Ozonoterapia: así funciona el tratamiento del que habla todo el mundo

Nunca antes se había escuchado hablar de ello, pero la visita de Gwyneth Paltrow al podcast The Art of Being Well, conducido por el doctor Will Cole, provocó que leste tratamiento pasará a estar en boca de todos. Hablamos de la ozonoterapia, que en las últimas semanas, ha conseguido defensores y detractores a partes iguales.

[¿Cuál es el mejor tratamiento estético para mi franja de edad? La respuesta de una experta.]

La ozonoterapia, un tratamiento desconocido hasta la fecha, está ahora en boca de todos debido a la visita de Gwyneth Paltrow al podcast The Art of Being Well, conducido por el doctor Will Cole.

Allí habló sobre los tratamientos y cuidados de belleza a los que se somete, muchos de ellos extremos y desaconsejables para la salud. En esta ocasión, la actriz confesó que mientras se administraba una vía intravenosa, se había sometido a un tratamiento de ozonoterapia por vía rectal.

Las declaraciones de Paltrow generaron una gran polémica y abrieron el debate de sí la ozonoterapia era positiva o no. Desde magasIN, hemos hablado con el Dr. Baeza, presidente de la Sociedad Española de Ozonoterapia y Vicepresidente de la Federación Mundial de Ozono Terapia, que nos ha respondido a varias preguntas sobre el tratamiento.

Ozonoterapia iSTOCK

¿En qué consiste la ozonoterapia?

Es una tecnología sanitaria que permite administrar pequeñas cantidades controladas de ozono médico al organismo. Se emplea para revertir situaciones de estrés oxidativo crónico o inflamación crónica, así como otras alteraciones de falta crónica de oxigenación.

¿Para qué y cómo se utiliza?

Habitualmente lo empleamos como antiinflamatorio en procesos de artrosis, tendinitis y hernia discal. Se usa para problemas vasculares como úlceras, falta de riego arterial o migrañas y cefaleas. Se puede aplicar localmente, mediante infiltraciones, irrigaciones con agua ozonizada o gas directo, o mediante aceites ozonizados.

["Con 50 nos sentimos hormonales": la gurú del 'beauty' Salomé Vidal te recomienda tratamiento.]

En caso de buscar un efecto global sobre el organismo, se aplica por vía sistémica mediante la insuflación rectal o la aplicación endovenosa indirecta.

¿Cómo es el proceso?

Las infiltraciones, irrigaciones e insuflaciones se realizan igual que con otros productos sanitarios o medicamentos. Únicamente, al ser un gas, la vía endovenosa en conveniente realizarla de forma indirecta, utilizando sistemas homologados que permiten mezclar el ozono médico con la sangre del paciente en un dispositivo fuera del organismo y evitar posibles accidentes por una administración endovenosa directa incorrecta.

¿Por qué se ha vuelto tan popular entre los famosos?

En primer lugar, por su eficacia. En 2018 la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad la proclamó "la molécula antioxidante más efectiva". La mayoría de los famosos busca este efecto antienvejecimiento. Por otra parte, es un tratamiento muy seguro.

Ozonoterapia

Sus efectos secundarios son muy poco frecuentes, y habitualmente producidos por profesionales no cualificados ni bien entrenados en la aplicación del ozono médico. Como cualquier tratamiento médico debe ser aplicado por especialistas homologados.

¿Por qué es tan polémica?

No todos los expertos están de acuerdo en que la ozonoterapia sea beneficiosa para la salud, de hecho, ha sido calificado de muy peligroso por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

[El bótox altera nuestra capacidad para empatizar con los demás: el efecto ignorado de los pinchazos.]

El ozono es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno, formada al disociarse los dos átomos que componen el gas oxígeno. Es altamente inestable y explosivo en forma líquida o sólida.

Si es verdad que como gas, puede tener cualidades terapéuticas, pero de momento no hay evidencia científica, según la FDA, que aún no han autorizado dicho tratamiento debido a que consideran que los efectos secundarios superan a los beneficiosos para la salud.

Sigue los temas que te interesan