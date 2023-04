"Con 50 nos sentimos hormonales": la gurú del 'beauty' Salomé Vidal te recomienda tratamiento

Entre las indudables referencias en belleza de la capital se encuentra Salomé Vidal. Experta en estética, lleva más de 15 años poniendo su experiencia al servicio de mujeres que buscan tratamientos eficaces y un trato único.

"Empecé mi carrera profesional en el mundo de la óptica, pero mi vocación era la belleza. Decidí estudiar estética, en este sector siempre estás en aprendizaje con máster, cursos, seminarios, este mundo es mi pasión con superación constante para ayudar a las mujeres a sentirse mejor", cuenta Salomé.

Y añade: "Después de tener durante dieciséis años varios centros en otra provincia, decidí hace dos años dar el salto a Madrid y que naciera un Espacio de Bienestar exclusivo y privado fuera de lo convencional de la estética y poder seguir creciendo profesionalmente".

Con aparatología de última generación, Salomé Vidal Espacio Bienestar también ofrece productos de cosmética 100% natural, que consiguen desconectar cuerpo y mente: "el único propósito es que gracias a mi experiencia y buen hacer, mis clientas encuentren la luz que necesitamos todas las mujeres, que al salir sientan que ha sido su momento de relax y cuidado que noten que su aspecto es mejor".

Esta experiencia le ha permitido asistir a la evolución del mundo de la belleza: "Los tiempos van transformándose y con ello la belleza, ahora las mujeres dentro de su ritual de vida está el cuidarse, quieren sentirse bien tanto mentalmente como físicamente la belleza es primordial para nosotras, empieza a quererte a ti misma", explica la experta.

Y matiza: "Las mujeres cada vez quieren más tratamientos naturales, apuestan por la belleza constante, no quieren tratamientos flash, quieren un ritual continuado en el tiempo igual que pago una cuota del gym tengo mi cuota para mí, para que me hagan tratamientos naturales, cuidarme todo el año no solo en fechas puntuales".

De hecho, ha notado cambios en su propia clientela: "Por supuesto que ha cambiado; estos dos últimos años son clientas todas nuevas al haber cambiado de ciudad, pero en estos 18 años la clientela ha evolucionado. Antes solo les interesaba los tratamientos visibles desde el primer día, como se suele decir, que la gente note que algo se habían realizado".

Ahora, dice la experta, "buscan tratamientos que les haga sentirse bien con ellas mismas. Ahora tengo clientas cada vez más jóvenes que le preocupa el cuidado de su piel, piensan mucho en su aspecto, en su cuidado personal, a la imagen le dan un valor importantísimo".

Los hombres forman también un público cada vez más presente: "El hombre cada vez se cuida más, hay que tener en cuenta que hay centros específicos para ellos, igual que mi espacio es para ellas".

¿Qué tratamientos recomienda la experta?

Para la celulitis

"El lipolítico es fenomenal para la celulitis, siempre acompañado con otro tratamiento para complementar y podamos ir combatiendo los adipocitos de la mejor manera, también cada cuerpo es diferente, por eso siempre hago diagnóstico a las clientas y les hago su tratamiento personalizado no a todas les viene bien lo mismo".

Para redefinir la silueta de forma global

"Después de 30 años de experiencia y de investigación científica se ha demostrado que LPG endermologie ha creado unos mecanismos naturales en un solo y único tratamiento a diferencia de muchas de las técnicas disponibles en el mercado, LPG® endermologie propone una alternativa 100 % natural, estimular la actividad celular dormida en el corazón de nuestra piel para luchar contra toda manifestación antiestética, piel flácida, grasa resistente, piel de naranja, etc".

La oxigenoterapia, la electroestimulación y la presoterapia

"La sinergia de los tratamientos junto con el oxígeno es fantástico en los tratamientos de oxigenoterapia facial regenera y estimula las células dañadas, suaviza arrugas y líneas de expresión, acelera la renovación celular, difumina manchas y cicatrices y ayuda a controlar el acné y la secreción seborreica en pieles grasas. En los tratamientos corporales, la combinación con el oxígeno aumenta la regeneración celular, refuerza los tejidos, mejora la circulación sanguínea y, en el caso de la celulitis, estimula la combustión de grasas recomendado para eliminar foliculitis".

"La electroestimulación consiste en aplicar estímulos para provocar contracciones musculares que permiten el tono muscular, mejorar la flacidez, reducir grasa y aumentar la resistencia muscular".

"La presoterapia es la técnica que utilizo para mejorar la retención de líquidos y piernas cansadas, después de cualquier tratamiento corporal conviene hacerse una presoterapia para ayudar al cuerpo a realizar un détox corporal".

Un tratamiento clave a partir de los 50 años

"A partir de los 50 empezamos a sentir cambios hormonales, con ello sentimos que nuestro cuerpo y piel necesita otros tipos de cuidado. Cualquier tratamiento de mi Espacio es recomendable, pero sin olvidar en esos momentos hacer una terapia natural alternativa con aromaterapia, masaje digitopuntura, reflexología, cuencos tibetanos tenemos que encontrar el equilibrio llegar más allá para recuperar el bienestar físico y emocional, aliviando tensiones, estrés e incluso insomnio".

Un tratamiento para reducir la grasa del abdomen y de los glúteos

"Esas zonas de nuestro cuerpo que tanto nos preocupa yo me ocupo de hacer tratamientos combinados con maderoterapia, endermologie y masajes manuales los resultados son sorprendentes".

La exfoliación

"Siempre cuando hablamos de la exfoliación pensamos en la facial la cual es necesaria ya que las células de nuestra piel se multiplican, mueren y se renuevan, por ello para favorecer esa renovación celular es importante exfoliarse, el rostro recuperará la suavidad y luminosidad natural, también ayudará a combatir el envejecimiento prematuro gracias a la estimulación de la circulación sanguínea, favorece la oxigenación de la dermis, es necesaria para preparar nuestra piel para recibir cualquier tratamiento facial.

Pero no tenemos olvidar la importancia de la exfoliación corporal la cual nos ayudara a preparar la piel para cualquier tratamiento corporal es una rutina deliciosa para la piel y para la mente, pues el placer de sentir la dermis como nueva ofrece una sensación de bienestar muy agradable. Exfoliar la piel del cuerpo se traduce en un sinfín de beneficios que hacen al tejido más saludable por dentro y por fuera, limpia la piel, desintoxica, etc..."

Un tratamiento para el verano

"El cuerpo siempre es el objetivo cuando llega esa época del año, en ese momento nos acordamos de los excesos que realizamos durante el año, por ello hay que empezar a cuidarse antes para que cualquiera de los tratamientos corporales que tengo llegue al objetivo deseado para lucir nuestra mejor imagen".

