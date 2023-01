¿Existe una manera real de combatir la celulitis? Descúbrelo en palabras de expertas

La celulitis concierne entre al 85% y el 90% de las mujeres a partir de la adolescencia. Un dato que explica por qué se buscan nuevos métodos y maneras para reducirla o intentar hacerla desaparecer del todo. ¿Cómo afrontarla definitivamente?

¿Qué es exactamente la celulitis?

La experta en belleza, salud y dermocosmética, Piluca Barrau, explica que "la celulitis es un trastorno del tejido subcutáneo que sufren la inmensa mayoría de las mujeres en mayor o menor medida. Un almacenamiento de grasa subcutánea, junto con retención de líquido y trastorno circulatorio, desembocan en ese aspecto de piel de naranja tan característico de la celulitis".

También destaca que existen varios tipos de celulitis, como la celulitis dura, fibrosa, edematosa, que es la derivada de la retención de líquidos, visible sin tocarla; la flácida o adiposa, entre otras.

¿Por qué aparecen la celulitis y la grasa localizada?

Según afirma Piluca Barrau, es por varios factores:

Sedentarismo . La falta de actividad física empeora la situación. Para activar el correcto funcionamiento del torrente sanguíneo debemos hacer ejercicio.

Dieta inadecuada . Hay que evitar la sal y todo aquello que estimule la retención de líquidos. El abuso de calorías y grasas saturadas empeorará el proceso.

Alcohol y tabaco. Ambos incorporan toxinas a nuestro organismo haciendo más difícil la depuración y circulación sanguínea.

¿Cómo combatirla?

Por otro lado, Rachel Keys, enfermera dermoestética, nos da unos consejos para cuidar nuestro cuerpo desde enero como propósito de nuevo año y llegar a verano con un cuerpo sano y cuidado:

Seguir una alimentación equilibrada.

Realizar 1 hora de deporte al día.

Dormir 8 horas diarias. “El descanso es fundamental”, son palabras textuales de la experta.

Beber mucha agua para eliminar toxinas y lípidos.

Evitar el alcohol y las comidas picantes o copiosas.

La experta recuerda que también existen tratamientos como la carboxiterapia. "Consiste en la infiltración de CO2 (Dióxido de Carbono) a través de una fina aguja. Con ello conseguimos reducir la celulitis, el exceso de grasa y estrías; mejorar la circulación, la flacidez, así como aumentar la firmeza, luminosidad y elasticidad de la piel.

Ha demostrado ser un tratamiento muy eficaz y que, combinado con otros tratamientos, se obtienen mejores resultados, aportando beneficios de probada eficacia según varios estudios de la Universidad de Illinois".

También la conocida mesoterapia corporal. "Mediante la administración a través de microinyecciones superficiales de sustancias como vitaminas, cócteles preparados y/o personalizados se consigue una mejora en el tono, hidratación y elasticidad de la piel, así como reafirmar, estimular y activar la circulación, combatir la piel de naranja, celulitis y los acúmulos de grasa, en piernas, glúteos, abdomen, brazos y flancos. Se obtendrán mejores resultados combinados con otros tratamientos, como la carboxiterapia".

¿Cómo combatirla si tengo problemas de circulación?

"Hay cosméticos anticelulíticos que no son recomendables en personas que tienen varices y/o arañas vasculares, es preferible utilizar activos frescos, ya que el efecto termogénico puede ser perjudicial" explican los expertos de Somatoline Cosmetic.

"Sin embargo, si quieres mejorar la celulitis, aunque tengas varices, los tratamientos con efecto drenante y efecto fresco son los más indicados, ya que evitan la retención de líquidos y estimulan la microcirculación.

Además, también existe una serie de hábitos para evitar la aparición y/o el agravamiento de las venas varicosas como educir el consumo de grasas y mantener una dieta equilibrada rica en fibras, frutas y verduras, evitar bebidas gaseosas, edulcoradas y alcohólicas, no tomar anticonceptivos orales sin supervisión médica, ya que pueden ocasionar retención de líquidos, no llevar ropa muy ajustada, no estar muchas horas seguidas sentada en el trabajo sin hacer descansos, usar un calzado adecuado con una suela mínima de 2 cm y tacón máximo de 5 cm, beber mucho agua y utilizar cosméticos específicos, como las Vendas Drenantes".

['Total Face': así es el tratamiento que prepara el rostro para los meses más fríos del año]

Sigue los temas que te interesan