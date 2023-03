4 mujeres referentes en el mundo de la belleza se sinceran para magasIN

Este mes de marzo, y concretamente el día 8, Día Internacional de la Mujer, se presentan como una oportunidad para recordar de forma especial la igualdad y la labor que realizan las mujeres en todos los ámbitos.

[Mujeres de la Cultura, el Ocio y el Deporte, referentes y ejemplos de liderazgo]

Aunque persistan ciertas desigualdades, la brecha de género se está reduciendo en cada vez más sectores: más de 1,5 millones de empleados se dedican en España a la industria de la hostelería, de los cuales más de la mitad es talento femenino, nos recuerdan los expertos de NEBEXT, que presentó el evento HIP, y según los últimos datos publicados por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), y 2019 fue el primer año en el que el porcentaje de mujeres empleadas en el sector de programación y consultoría informática representó el 1% de empleo sobre el total de las mujeres ocupadas del país.

El sector de la belleza es uno de los más esperanzadores. Numerosas mujeres asumen cargos de responsabilidad o se lanzan a la aventura de crear una empresa de cero, demostrando sus habilidades de liderazgo. Conversamos con cuatro referencias del sector de la belleza, sobre su experiencia personal y percepción de un mundo en perpetua evolución.

Diana Rueda, general manager de Clinique La Prairie

Diana Rueda

¿Cómo llegó al mundo de la belleza y a su puesto actual?

Mi llegada al mundo de la belleza se dio por el destino realmente. Siempre he sido una fiel seguidora de la disciplina y la constancia en la vida y eso claramente es uno de los principios de la belleza. Si estás alineado con lo que haces, con tus hábitos, con tu salud emocional y física, haces deporte... siempre estarás en el entorno de la belleza.

Después de pasar por varios años trabajando en grandes multinacionales en España y en otras partes del mundo, tuve la suerte de dirigir un gimnasio en el que se enseñaba a los clientes a seguir rutinas que podían cambiar su estilo de vida gracias a la disciplina y constancia. De allí di el salto para CLINIQUE LA PRAIRIE, modelo de negocio que tiene un gran valor ya que no vendemos únicamente belleza, vendemos una BELLEZA SALUDABLE.

Esto sin lugar a duda es lo que nos da esa diferenciación absoluta respecto a los espacios de belleza o de medicina estética. Aquí primero conocemos al cliente personalizamos absolutamente su servicio, desde identificar sus metas pesados y cómo influyen en el colágeno de la piel.

¿Cómo considera que está evolucionando el sector? ¿Qué papel tiene la digitalización en ello?

El sector evoluciona a la velocidad de la luz. Cada día salen más tratamientos, que en algunos casos rompen con el verdadero canon de la belleza saludable y es poder verse natural.

Desafortunadamente existe, en algunos casos, mucha desinformación sobre lo que es bueno para unos y malo para otros. Muchas personas siguen consejos o realizan tratamientos solo porque se los recomiendan en las redes sociales. Es importantísimo ver que lo que es bueno para unos, puede que no lo sea tanto para otros. Ahora bien, los avances también traen una información valiosísima de como factores como la nutrición, el estrés oxidativo y otros muchos factores de la salud influyen en nuestra belleza actual y la que vamos construyendo a medida que van pasando los años.

La digitalización un tema relevante y de gran peso en este sector, la aparatología existente, la posibilidad de análisis corporal en 3D, análisis de armonía facial haciendo modelos para predecir cómo se va a quedar después de un determinado tratamiento, son fundamentales para dar más garantía al paciente.

¿Ha cambiado la visión del liderazgo femenino en los últimos años? Sin lugar a dudas. ¿Cómo?

Hoy grandes líderes mujeres han demostrado con hechos su gran potencial y capacidad de liderazgo, gestión y de generación de resultados. Eso ha abierto la posibilidad de que se nos vea como perfiles atractivos para las empresas. Igualmente, cuando un perfil femenino está en un puesto de liderazgo le gusta trabajar con mujeres, eso hace que cada día seamos más visibles dentro de las organizaciones.

La capacidad de la multitarea que tiene el cerebro femenino hace que seamos capaces de liderar de una forma transversal en la organización pues podemos estar preparando el consejo general, pero al mismo tiempo nos podemos dar cuenta que hay que cambiar las flores del pasillo en el mismo minuto 😊

¿Qué mensaje le gustaría transmitir en este mes de la mujer?

Que trabajemos muy fuerte con disciplina, consistencia y responsabilidad para demostrar con resultados la capacidad que tenemos las mujeres en articular de una gran forma la inteligencia racional con la emocional. Esto creo que hace el balance perfecto para hacer organizaciones exitosas y saludables.

Myriam Yébenes, directora del centro estético Maribel Yébenes

Myriam Yébenes

¿Cómo llegó al mundo de la belleza y a su puesto actual?

De una manera natural, después de estudiar varias carreras y siendo enfermera, desde pequeña tenía esa ilusión del emprendimiento y me empecé a desenvolver en el mundo de la belleza y estética profesional. Mi madre, Maribel Yébenes , pionera de este sector con sus más de 45 años de experiencia y considerada la especialista por excelencia en España, por su rigor en el trabajo junto a la búsqueda constante e ininterrumpida de las mejores técnicas, protocolos y exclusivas terapias, me dio todos los conocimientos necesarios para empezar a formar parte de este sector. Una vez que realicé todas mis formaciones: Máster en Gestión de Lujo, Máster en Sucesión de Empresa Familiar, Estudios en Visajista y Estética, Grado en Enfermería y Licenciatura en Derecho y Empresariales con Título propio de Jurídico Empresarial, me enfoqué en mi pasión que es la belleza.

¿Cómo considera que está evolucionando el sector? ¿Qué papel tiene la digitalización en ello?

La evolución del sector es innegable en los últimos años, bajo tres parámetros:

La especialidad, la profesionalidad de la medicina estética y cómo han ido evolucionando las barreras en ese ámbito. Donde antes solamente podían actuar algunos profesionales del sector ahora es más amplio. Entran las esteticistas, enfermeras, médicos, fisioterapeutas...

Un mercado en auge continuo, con un alto grado de exigencia por parte de los clientes, que exigen una buena calidad tantos en el tratamiento, como en el servicio, y su resultado.

España es uno de los países más exigentes a la hora de trabajar este mercado. La digitalización no ha sido apenada, en los últimos años sobre todo tanto en tratamientos como en customer review, en relación con el cliente ha favorecido en optimizar losprocesos, acortar los tiempos, darle un nivel de servicio al cliente acorde a sus expectativas actuales. Ha sido una nueva forma de relacionarse con el cliente, donde además de la calidad percibida el tiempo es un factor en alza, por lo que la digitalización de procesos básicos ha optimizado mucho el tiempo dedicado al proceso.

¿Ha cambiado la visión del liderazgo femenino en los últimos años? ¿Cómo?

Siendo mujer y viniendo de una familia de empresarias. Mi madre fue pionera en los años 80, siendo una mujer bandera a la hora de romper barreras y clichés sociales y emprender. Me he desarrollado profesionalmente en este mundo, por lo que la evolución la he visto acorde a la sociedad, viniendo de ese perfil empresaria. He seguido la carrera de esa mujer bandera, que ha sido mi madre.

El liderazgo femenino ha cambiado en los últimos años, igual que ha cambiado el liderazgo de toda la sociedad. Al tecnificarse y digitalizarse, lógicamente la mujer con su formación y su expertise en diferentes puestos profesionales, ha ido evolucionando. Yo no tengo el mismo perfil de liderazgo que tuvo mi madre, fueron momentos y entornos diferentes. Ambas hemos sido grandes defensoras del talento independiente del sexo que provenga.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir en este mes de la mujer?

Como mujer, estoy muy orgullosa de que cada vez haya más mujeres en los puestos directivos. Muy orgullosa de la evolución y que haya más empresarias, que haya más talento y sea reconocido internacionalmente, pero que ese talento y esfuerzo sea tratado con igualdad social. Hay que resaltar el talento y el valor, por encima de cualquier diferencia de género.

Aura Serras, directora iS CLINICAL y Revita Lash

Aura Serras

¿Cómo llegó al mundo de la belleza y a su puesto actual?

Llegué a esto mundo por absoluta vocación, adoro mi trabajo y me siento afortunada de poder dedicarme a ello todos los días. Estudié Psicología y mientras estudiaba ya sabía que nunca me iba a dedicar a ello. Cuando acabé la carrera, empecé en el mundo de la estética y la cosmética, porque era lo que realmente me gustaba y apasionaba.

Después de casi 15 años como Esteticista descubrí iS CLINICAL y ahí empezó el nuevo camino. Sin miedo, en plena crisis empezó la empresa AURA COSMETICS, de la cual soy la directora, sabiendo que lo mejor que podía hacer era traer esta maravillosa marca a España y que las estetiticistas y profesionales al cuidado de la piel sintieran lo mismo que yo: un auténticoo privilegio el poder trabajar con iS CLINICAL.

¿Cómo considera que está evolucionando el sector? ¿Qué papel tiene la digitalización en ello?

Nuestro sector está evolucionando a una velocidad increíble. Como marca cosmecéutica, ya estamos presentes en más de 110 países alrededor de todo el mundo. Cuando yo empecé con la firma estábamos en unos 65. Hay que tener en cuenta las limitaciones en producción, Innovatica Skincare produce bajo demanda, por eso todo es más lento, y a pesar de ello estamos creciendo año tras año.

El papel de la digitalización postpandemia es fundamental para ello. Por ejemplo, nosotros tenemos venta en líneae desde la pandemia, antes ni nos lo planteamos. Parece que te hablo del pasado lejano y fue solo hace 2 años… la gente vive dentro de las redes sociales, es la ventana al mundo y hay que estar ahí sí o sí.

¿Ha cambiado la visión del liderazgo femenino en los últimos años? ¿Cómo?

Gracias a ese cambio de visión en el liderazgo en nuestro sector, precisamente en el que la mujer tiene mayores puestos de directivos. Las mujeres hemos ido ganando presencia. Yo misma soy fundadora y directora de Aura Cosmetics, de las marcas iS CLINICAL, RevitaLash Cosmetics y Déesse Pro para España, Andorra y Portugal.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir este 8M?

Este día es para reivindicar el derecho a la igualdad… empoderar a las mujeres está en el corazón de todo lo que hacemos. Inspirando y trabajando cada día por cumplir la misión de nuestra empresa de ayudar a las personas a sentirse bien con ellas mismas.

Nadia Sarmini, Doctora y Directora de Clínica Dental Bernabéu

Nadia Sarmini

¿Cómo llegó al mundo de la estética dental y a su puesto actual?

Al mundo de la estética dental llegué después de conocer en profundidad el mundo de la cirugía oral, la cual habitualmente se basaba y se basa en la biología y la funcionalidad, dejando apartado el factor estético, algo que me fastidiaba bastante. Por ello, decidí hace 11 años comenzar a formarme en esa especialidad. De ahí que, al año siguiente de comenzar el máster en odontología estética, emprendí mi propio negocio el cual está muy enfocado en la odontología cosmética además del resto de especialidades odontológicas.

¿Cómo considera que está evolucionando el sector? ¿Qué papel tiene la digitalización en ello?

El sector evoluciona a mejor y peor a partes iguales, es decir, cada vez hay más clínicas que ofrecen servicios de estética dental con profesionales poco cualificados y sin experiencia, pero también los odontólogos que nos hemos formado mucho y durante muchos años con gran experiencia, vemos como nuestra especialidad evoluciona a pasos agigantados con técnicas y tecnologías nuevas casi a diario. Y también la digitalización nos ha influido para mi gusto a mejor, por distintos hechos como por ejemplo podemos dar a conocer nuestros casos en redes sociales y que nuestros posibles pacientes vean como trabajamos y nuestros resultados antes de que acudan a nuestra consulta; además de flujo digital que implantamos en nuestra clínica donde podemos planificar cada diseño de sonrisa mediante software específicos y eliminar las incomodas “pastas” que se usaban para la toma de medidas de cualquier tipo de trabajo odontológico.

¿Ha cambiado la visión del liderazgo femenino en los últimos años? ¿Cómo?

Yo creo que ha cambiado muchísimo, a mejor. Hoy en día las mujeres ocupan puestos de altos cargos en empresas muy importantes y cada vez somos más las mujeres que emprendemos nuestros propios negocios.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir este mes de la mujer?

El mensaje es claro y conciso, las mujeres estamos exactamente igual de capacitadas que los hombres en cualquier ámbito laboral y cada vez tenemos más sueños y metas que la sociedad de hoy en día nos permite alcanzar.

