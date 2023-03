Leandro Cano "imagina" a su primera novia: las claves de la línea nupcial "Silencio Blanco"

Sevilla fue el escenario y la principal inspiración de "Silencio Blanco", la primera colección nupcial de Leandro Cano presentada este 9 de marzo.

"De pie esperaban para ver la más gloriosa expresión de la belleza. Desde un balcón cercano les observaba en silencio, sumergiéndome en sus historias, en el movimiento de la comisura de sus labios, en sus miradas perdidas, en sus risas provocadas y en el fervor de la espera.

Se abrieron las puertas, el campanazo marcó su salida del templo. Los tambores aceleraban el corazón. Aromas, de la primavera en ciernes, el del incienso y el olor del espíritu. Una gran fila de capirotes vestidos de luto y portando grandes cirios blancos encendidos intuía el inicio del paseo.

Desde el balcón y a su paso, casi podía sentir en mi cara el calor que desde sus llamas encendidas se desprendía. La cera caía al suelo, en silencio, tiñéndose de manchas blancas, suaves, sinuosas. En aquel momento pensé en ese extraño placer de poner el dedo en la cera derretida. La yema envuelta en una fina capa blanca de apariencia frágil, de un tacto suave como la seda. La cera en dedo hacía traslúcida la piel, como la cara de una novia detrás del velo.

Miré otra vez hacia la multitud desde la altura del balcón y me invadió un extraño deseo de teñirlos a todos de blanco, de hacerlos traslúcidos a los ojos de los demás, de envolverlos en esa extraña neblina blanca, que permite intuir, pero no ver. De regalarles ese placer de sentir el calor sin arder, de rozarlos con la delicada seda blanca, de dibujarlos del color de la pureza y el aroma de azahar. Y de pronto, la música de la bambalina al golpear la barra del palio me despertó de mi letargo, de mi silencio, de mi silencio blanco".

Detalle del desfile de Leandro Cano. EFE

Con estas palabras describe el diseñador jienense Leandro Cano la colección cuyo nombre, "Silencio Blanco", una sinestesia en su máximo esplendor, define la pulcritud tan característica del universo nupcial: su colección de 10 siluetas reinventa los códigos tradicionales del ajuar femenino, con el blanco y el crudo como absolutos protagonistas.

Celebrado en el Antiguo Convento de Santa María de los Reyes, enclave de ensueño fundado en 1611 como hogar de monjas dominicas descalzas, y que también se utilizó como cárcel secreta para la Santa Inquisición, la propuesta abraza de forma sutil el espíritu andaluz.

El savoir-faire y la artesanía, parte indiscutible del ADN del diseñador, se resienten en cada diseño, que consiguen aliar pasado y presente con la combinación de tejidos como el algodón, el satén, la sarga, el crep, la organza, el jacquard con hilatura dorada y el tul. Pequeñas piezas elaboradas por el ceramista cordobés Luis Torres en cerámica blanca visten tirantes, botones y cinturones de la colección, rindiendo un homenaje más a la estética andaluza. Todo ello, coronado por un gran juego de volúmenes, en parte posibles por los detalles de vuelo.

La novia de Leandro Cano luce, lógicamente, el tradicional velo. Los de la colección se han diseñado en diferentes tamaños sobre base de tul, y uno de ellos, engalanado con motivos florales hechos a máquina. Completan las siluetas complementos tan potentes como los tocados de Lina Osorio, los guantes de Rosita Fernández y las flores de tela de la artesanía contemporánea de Kabuki, conformando el uniforme nupcial definitivo.

"Silencio Blanco" es una oda al romanticismo, a la pureza y a la elegancia. La colección, que celebra el amor en su esencia, con la moda como testigo, es un primer ensayo nupcial espléndido que confirma la versatilidad del diseñador.

Leandro Cano: pasión andaluza

Leandro Cano se posicionó como uno de los diseñadores de referencia del panorama de moda nacional. Originario de Ventas del Carrizal, un pequeño pueblo de Jaén, creció rodeado de varias figuras femeninas, entre ellas su madre y abuela, que tuvieron una inmensa influencia en su trabajo.

Apasionado por el arte, se mudó a Granada para estudiar fotografía y diseño gráfico. Empezó a explorar el discurso estético andaluz, esencia de su ADN artístico. Impactado por un discurso de Mariano Fortuny, se decantó por el mundo de la moda, presentando su primera colección, titulada Buffet, en la Semana de la Moda madrileña en el año 2012. Este mismo año, ganó el premio Designer of Tomorrow, otorgado por el exdirector creativo de Louis Vuitton, Marc Jacobs, y los grandes almacenes Peek & Cloppenburg.

En 2022, con motivo del X Aniversario de la firma, Leandro Cano presentó su colección de prêt-à-porter en Jaén, en el Castillo de Santa Catalina y su colección artística durante la Semana de la Alta Costura en París.

